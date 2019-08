Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 14 agosto

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



'No hay otra investigación contra Robles'



Aseguró que no hay otra investigación abierta contra Rosario Robles, presa desde ayer por daño al erario en el caso de la Estafa Maestra.



Ayer, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, afirmó que se prepara otra denuncia contra la ex Secretaria Robles por convenios de origen dudoso con universidades por un monto de más de 800 millones de pesos. Al ser cuestionado sobre el tema, López Obrador afirmó que no se le ha presentado ninguna otra información sobre el asunto.



"No hay ninguna otra investigación, yo les aclaro cuál es el procedimiento, qué es lo que nosotros hacemos en estos casos: Primero, cuando la oficina de Inteligencia Financiera tiene información (...) sobre posibles ilícitos en el manejo de dinero, porque es el dinero la pista principal, si se quiere saber qué delitos se están cometiendo porque andan mal las cosas, dicen los expertos, que hay que seguirle la pista al dinero, bueno, cuando se sabe de algo él me informa y la instrucción que tiene es que se proceda a entregar la información a la Fiscalía".



"Esa es una vía, un procedimiento que sigue la UIF. Otra forma de actuar es cuando hay una solicitud de la Fiscalía, esos son los dos casos. No me ha presentado ninguna otra información sobre este asunto, para tener claridad. Como todos sabemos es una investigación que está a cargo de la Fiscalía General".



No descarta reunirse con ex Presidentes



Dijo que no descarta reunirse con ex Mandatarios, siempre y cuando sea necesario para los intereses del País.



"Solo que fuese necesario y bueno para la Nación".



"No lo descarto porque para la defensa de los intereses de México es importante para la unidad nacional, pero no estamos afortunadamente en esta situación".



Le tengo confianza a Herrera.- AMLO



Luego que se revelara que el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se reunió con ex funcionarios como José Antonio Meade, el Mandatario federal dijo que eso es algo común en el gremio.



"Pues sí, me entere de que se llevó a cabo esta reunión, miren, somos libres, nosotros no tenemos vigilancia especial sobre lo que hacen los servidores públicos, les tenemos confianza. Después de que se dio a conocer ese encuentro me envío una nota Arturo Herrera explicándome que se había reunido en otras ocasiones con ex Secretarios de Hacienda, con Subsecretarios de Hacienda, o sea, es un asunto también del gremio que suele darse (...) entonces hay libertad para platicar con todos".



"Ellos son economistas, técnicos, encargados de finanzas públicas, ahora Arturo es el encargado de la Secretaría de Hacienda, le tengo confianza y no lo considero un asunto grave".



Rescatan a 46 mil migrantes en dos meses



Presente en la conferencia, el Canciller Marcelo Ebrard informó que en el periodo del 8 de junio al 11 de agosto del año se han rescatado 46 mil 616 migrantes en diversos operativos. Indicó que los migrantes viajaban principalmente en tractocamiones en condiciones que ponían en peligro sus vidas.



"Se han presentado los datos para las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, quisiera subrayar el tema de los tractocamiones que es nuestra principal preocupación y la razón por la cual estos operativos son tan importantes".



"Se usan tractocamiones, documentos falsos, clonados y se pone en peligro a las personas".



Evaluarán plan con Centroamérica en 2020Al presentar avances sobre la política migratoria en Centroamérica, el titular de la SRE detalló que se estableció que en 2020 se hará un primer corte para evaluar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, a través de la Agencia Mexicana para la Cooperación.Indicó que para Sembrando Vida, se tienen contemplados 20 mil beneficiarios en El Salvador y 13 mil en Honduras. Mientras que para Jóvenes Construyendo el Futuro, se prevén 20 mil beneficiarios.La iniciativa mexicana es apoyada por 35 países, 5 agencias de cooperación y 8 organismos internacionales, precisó.Agregó que se pidió la participación de la Auditoría Superior de la Federación para vigilar el ejercicio del gasto en dichos programas.Ebrard informó que 79 mexicanos detenidos en las redadas en Estados Unidos aceptaron la atención de los Consulados nacionales. Dijo que se realizaron 88 entrevistas a connacionales arrestados durante el operativo en Mississippi, de los cuales, nueve no aceptaron el apoyo consular.Señaló que no tienen información sobre otras posibles redadas, porque las autoridades estadounidenses no están obligadas a proporcionar datos sobre nuevos operativos."Aunque hemos demandado tener información, es difícil tener información previa de qué operativos se van a hacer, no están obligados (Estados Unidos) a informar a gobiernos extranjeros".El Canciller detalló que están implementando un sistema de clasificación de semáforo por cada estado de EU para prever nuevos operativos migratorios."Estamos haciendo un sistema de clasificación por estado, si estamos en verde, no es para preocuparse; amarillo y rojo, donde pensamos que sí podrían hacerlo y, con base en eso, distribuimos los recursos, sobre todo humanos".Una vez que llegue a México el nuevo Embajador de EU, Christopher Landau, se le presentarán las peticiones sobre atención al flujo de armas, informó Ebrard."Ya se aprobó en EU al nuevo embajador, suponemos que llegará pronto y presentaremos las solicitudes y demandas, particularmente el tema de armas, recursos económicos y actores de EU vinculados a la actividad que nos hace daño en México".López Obrador dijo que en la mañana del 1 de septiembre dará un mensaje en Palacio, antes de que la titular de Segob entregue el documento en la Cámara de Diputados."Va a ser el día primero, en la mañana informamos aquí en el patio central de Palacio, están desde luego invitadas, invitados, se va a transmitir, no cadena nacional, eso ya no va a haber, eso pertenecía al antiguo régimen, ya no va haber cadenas nacionales para que informe el Presidente, vamos a tener enlaces nacionales con motivo de los festejos de la Independencia, ahí también les adelanto, no va a ser igual, va a ser distinto, pero sí se van a dar a conocer nuestras tradiciones en México""El día 15 de septiembre todos al Zócalo. Ahí sí va a haber una transmisión nacional, solo en esos casos. En lo que corresponde al día primero de septiembre es un informe aquí y la Secretaria de Gobernación entrega un informe en la Cámara".El Mandatario federal aseguró que usarán tiempos oficiales para informar sobre los productos chatarra."Sí vamos a llevar a cabo una campaña amplia e intensa de educación para la salud"."Vamos a utilizar todos los tiempos en radio y TV para orientar a la población y fomentar la buena alimentación, que no es sinónimo de abundancia, sino de comer bien, de comer alimentos nutritivos, que no significa tampoco alimentos caros, hay muchos alimentos que se producen en México, de muy buena calidad, orgánicos, que deben de ser revalorados"."Vamos a orientar mucho y a evitar que por la publicidad se consuman productos chatarra que afectan muchas veces la salud. Vamos a llevar a cabo esta campaña, como nunca, va s ser intensa para que no de estatus, fama, el tomar un refresco embotellado, como sucede en algunas regiones del País, donde tomar un refresco es equivalente a ser importante, cuando se tienen bebidas naturales, jugos de fruta, México es uno de los países con más producción en el mundo".