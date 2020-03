Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 11 de marzo

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Celebra blindaje a sus subsidios



Celebró el aval de los diputados a reforma constitucional para que los principales programas sociales de su Administración sean ley y su presupuesto no se pueda reducir.



"Lo más importante de todo -porque hay derechos convertido en letra muerta, como el derecho a la salud que se estableció hace 25 años y es hasta ahora que estamos garantizando el derecho a la salud- por eso, en uno de los transitorios se establece que para garantizar estos derechos, nunca va a disminuir el presupuesto, cada año tiene que ser mayor o no reducirse y es mandato constitucional, esto nunca se había hecho", expresó en conferencia mañanera.



"Se aprobó por mayoría, sólo los diputados del PAN votaron en contra, creo que uno del PRD en contra, todos los demás, a favor, y les agradezco mucho porque esto es justicia, bienestar, apoyo a la gente humilde, a la gente pobre, a los más vulnerables".



El Mandatario dijo que confía en que se apruebe también en el Senado, pues aseguró no es un compromiso sólo de campaña, sino que viene desde que fue Jefe de Gobierno de la CDMX.



"Va a pasar al Senado, pero estoy seguro de que también se va a lograr la mayoría para que de esta manera pase a los estados, a las legislaturas locales y se apruebe la reforma constitucional, esto es un avance importantísimo, es establecer el Estado de bienestar en nuestro País y es muy importante porque como es reforma constitucional, no van a poder darle marcha atrás en el futuro", sostuvo.



"Porque (toca el atril) toco madera, no van a regresar los conservadores, no van a tener mayoría y así se avanza".



López Obrador mostró una tabla para exhibir a los partidos que votaron en contra del dictamen.



"Ofrezco disculpas, pero esto ayuda a aclarar las cosas, de qué lado están los conservadores y dónde están los liberales", expuso.



"Pero imagínense, oponerse a las pensiones para adultos mayores, para niños con discapacidad, a los medicamentos gratuitos".



Con 385 votos a favor, 18 abstenciones y 49 en contra, de legisladores del PAN, la reforma al artículo 4 constitucional logró ayer la mayoría calificada en San Lázaro y el dictamen pasó al Senado.



La reforma, presentada como prioridad por el Presidente, prevé que el Estado ofrezca un sistema de salud gratuito a personas sin seguridad social, becas en todos los niveles educativos para estudiantes pobres y apoyos a personas de la tercera edad, indígenas, de origen afromexicano y con discapacidad.

Dijo que los micrófonos hallados en el Senado fueron instalados cuando Manlio Fabio Beltrones presidía la Cámara alta y los contrató el panista José González Morfín."Saben que me interesó el tema porque tengo que andar pendiente, a las vivas, y parece ahí se los voy a dejar de tarea, que esos micrófonos los instalaron hace como 10 años cuando se inauguró el edificio del Senado, era presidente del Senado Manlio Fabio Beltrones y el segundo que hizo contrataciones era del PAN, un senador Gómez (sic) Morfín, desde entonces, pero además esta en actas y de repente que aparece el micrófono, el Presidente".Cuando se inauguró el Senado, Beltrones era Presidente de la Mesa Directiva y el panista González Morfín presidente de la Junta de Coordinación Política.REFORMA publica hoy que la denuncia de espionaje presentada por el PAN en el Senado paralizó las actividades en la sede legislativa.Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, con la apertura de la nueva sede del Senado, fueron instalados 61 micrófonos en las salas de juntas de las bancadas, idénticos a los tres que la fracción panista halló en el techo y por los que denunció presunto espionaje.De acuerdo con las pesquisas, los aparatos fueron instalados para conectar con el Rac de audio y video. Se trata de micrófonos marca AKG, modelo C562CM, de los cuales 43 fueron retirados.La Mesa Directiva dio a conocer un documento en el que detalló que 18 aparatos no fueron retirados y tampoco usados, porque las conexiones no se terminaron, y los otros 43 fueron aportados a la FGR.Negó que haya un exceso de confianza en su Gobierno ante la presencia del coronavirus en el País."Tenemos a los mejores expertos atendiendo este asunto, médicos, científicos, que están ocupados de la atención de este asunto para evitar contagios, seguimos manteniendo los mismos casos, afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas", aseguró.¿No se está ocultando información?", se le preguntó en su conferencia de prensa mañanera."No, no somos nosotros conservadores, mentirosos, hipócritas", respondió."Además, imagínense, si tenemos a todos los medios de comunicación en contra, con honrosas excepciones, ¿qué no hubiese salido ya? Además, con un pueblo despierto, consciente".El Presidente insistió en que se está informando todos los días sobre el tema."La verdad mucho profesionalismo, y lo estamos haciendo antes que otros, no quiero comparar, porque son odiosas las comparaciones, pero nuestro Gobierno, desde el inicio, le dio atención al caso", afirmó."Aquí se habló muchísimas veces, llevamos tres meses informando todos los días y vamos a seguirlo haciendo con mucha responsabilidad, y esperemos, deseamos que podamos controlar esta situación".También cuestionó que los conservadores, en particular el PAN, le echen la culpa por el coronavirus y su efectos en la economía."Se pasan, yo sé que no me ven con buenos ojos, pero eso es un exceso eso, no es serio, y así están los medios, con honrosas excepciones".López Obrador advirtió que hay una campaña en contra de su Gobierno y por eso informa a la ciudadanía, para que no crea todo lo que difunden los medios."Hay un sesgo, no hay objetividad y si no digo nada la gente va a pensar de que está leyendo información objetiva, profesional, apegada a la verdad y no es así. Por eso me tardo y a veces hasta menciono a los periódicos, y lo voy a seguir mencionando, a los medios, porque sino me sientan en el banquillo de lo acusados, ¡y vámonos! Pontifican y acaban con cualquier persona", sostuvo.Convocó a los mexicanos a comprar boletos de la rifa del avión presidencial y colaborar en una causa justa.Luego de informar que la aeronave estará de regreso en el País en abril o mayo, López Obrador adelantó que se realizarán visitas guiadas y la de él será la primera."Vamos a imaginar que vamos volando, que despegamos y que aterrizamos, y nos van a dar nuestro vinito ¿eh? Quesito de importación ¿eh? (...) Jamón importado, ¿eh? Los puros, los chocolates, ya no, eso no, ya pasó".En su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional invitó a la ciudadanía a colaborar, pagar 500 pesos y contribuir a mejorar el sistema de salud público, además de que es "histórico" tener un boleto de esa rifa."Vamos a pedirle a la gente que nos ayude, ya ayer me informaron que se están vendiendo los boletos y es ayudar, para tener estos fondos. Sí convoco a toda la gente, al pueblo en general, a que participe, porque sí es un fin, un propósito de utilidad pública", dijo."Primero, porque es estigmatizar la corrupción, el derroche, la prepotencia, la falta de respeto al pueblo, el que haya Gobierno rico con pueblo pobre, que era lo que significaban los gobiernos neoliberales. Lo segundo, que vamos a obtener recursos para una causa noble, justa, la salud del pueblo".Resaltó que no habrá tregua contra defraudadores y empresas corruptas.Asimismo, aseguró que labores de Gobierno no espantarán a inversionistas."No vamos nosotros a conceder tregua a la corrupción, nada de que se van a espantar los inversionistas, no hay un ambiente de confianza y hay que relajar la disciplina y que vuelva a imperar la corrupción, no, no queremos inversiones así, no nos ayuden, compadres", aseguró el Mandatario desde Palacio Nacional."Cero corrupción, no podemos nosotros contratar como Gobierno a una empresa que abusó, que cobró más de la cuenta, que dejó tirada una obra, que se dedicó a litigar en contra del Gobierno. Claro que tiene su derecho, pero durante todo el periodo neoliberal como se dedicaban nada más a lucrar se fortalecían despachos jurídicos, tenían más abogados que ingenieros y las obras que se estimaban", dijo.Cuestionado por el llamado realizado por el sector empresarial para terminar con los "inspectores", respecto a la Ley de Confianza Ciudadana, López Obrador aseguró que su Gobierno no contratará a empresas acusadas de lavado de dinero."Ahí está el Tren Toluca, para que vamos a estar imaginando cosas, 30 millones y para terminarlo se van a necesitar 60 mil millones, va a costar 90 mil millones. Como las empresas que ganaron esas licitaciones con un determinado monto y les dieron el doble o triple, cómo las vamos a volver a contratar nosotros, cómo vamos a contratar empresas acusadas de lavado de dinero"."Por eso es la inteligencia financiera, además tienen que estar al corriente en el pago de impuestos porque hay grandes empresas, que hacían fraude fiscal y se sentían intocables, eso se termina", resaltó, señalando que la intervención de la Unidad de Investigación Financiera es para sanear.El Mandatario señaló que su Gobierno no permitirá la defraudación fiscal y resaltó que ha pedido a la mayoría de los empresarios cumplir con sus responsabilidades con el SAT."No puedo generalizar, pero hay quienes abusaban con despachos con ingeniería para no pagar impuestos en casos de empresas muy famosas, y ahora están planteando en el SAT si no puede haber arreglos", dijo.