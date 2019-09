Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 04 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Considera vergüenza, plan de Morena en Cámara



Consideró una "vergüenza" que Morena pretendiera quedarse más tiempo con la Presidencia de la Cámara de Diputados mediante una reforma a la Ley Orgánica del Congreso.



"Un partido, porque tiene mayoría, no puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, beneficio de grupo, en beneficio de una fracción, eso es un retroceso, yo celebro que esto se haya resuelto bien, yo no voy a meterme, pero era una vergüenza".



Cuestionado sobre la dimisión de Porfirio Muñoz Ledo a la Presidencia de la Cámara baja, López Obrador advirtió que la transformación de México pasa por el estricto apego a la legalidad y que se acabe con la simulación, por lo que celebró que el conflicto se haya resuelto.



"Celebro, aunque corresponda a otro Poder, que se haya resuelto respetar la ley en el caso del Poder Legislativo, es decir, que no se haya modificado la Ley Orgánica en el Poder Legislativo, porque eso no debe de permitirse, aunque ahí no tenemos facultad, sí podemos dar nuestro punto de vista".



"Celebro mucho que se haya resuelto esa controversia y no entrar en componendas de ningún tipo, aplicar lo que está en la Constitución y las leyes".



Van contra FGR y jueces por caso Iguala



El subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas, dijo que por instrucciones del Presidente indagarán a funcionarios de la FGR y jueces del Poder Judicial por posibles irregularidades en caso Ayotzinapa. Esto luego que anomalías permitieran la liberación de implicados como 'El Gil'.



"Por instrucciones del Presidente iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura los recursos legales correspondientes para que se inicie una investigación de funcionarios de la FGR y jueces en el caso del Poder Judicial para deslindar responsabilidades en donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia se favorece el pacto para el silencio e impunidad en este delito".



Encinas dijo que juez Samuel Ventura Ramos, de Tamaulipas, desestimó 44 pruebas sobre 'El Gil' para tratar de acreditar el delito de secuestro debido a que sólo analizó 162 de los 791 tomos del expediente.



"Consideró (el juez) que se había aplicado tortura a pesar de que la PGR acreditó con un protocolo que no había sido así".



"Es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria contra un responsable de desaparición (...) fortalece una tendencia que se había registrado con la libertad de otros detenidos en el caso".



Sobre Murillo Karam y Zerón



Encinas aseguró que la llamada 'verdad histórica' dada por el entonces Procurador Murillo Karam no tiene nada que ver con la realidad sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Cuestionado sobre si la indagatoria alcanzaría al ex Procurador, dijo que "va a alcanzar a todos los responsables de la PGR".



"No hay ninguna identidad con la llamada verdad histórica y choca con la propia realidad de la impunidad que se brinda a los victimarios".



El funcionario de Segob dijo que en la indagatoria está incluido Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien ha sido acusado se sembrar pruebas en el caso.



Critica Presidente imposición de fiscales en estados



Criticó que en algunos estados no aplique la autonomía entre Poderes y los Gobernadores impongan Fiscales 'a modo' para que les garanticen impunidad. Al comentar sobre la remoción de Jorge Winckler como Fiscal de Veracruz, López Obrador insistió en el respeto a la autonomía de los Poderes, y, en el caso de la impartición de justicia, que no haya intromisión de grupos de intereses creados.



"Somos respetuosos de las autonomías, de las independencias de otros Poderes, en este caso de las Fiscalías estatales. No tenemos nosotros el propósito de intervenir para quitar a funcionarios públicos de organismos independientes y autónomos".



"Lo que consideramos es que se cometieron errores en el pasado, porque se nombraron Fiscales tanto para la impartición de justicia como para el combate a la corrupción a modo, es decir, propuestos por los Gobernadores para que les garantizaran impunidad y eso está perjudicando mucho, el que haya una intromisión en las labores de justicia de grupos de intereses creados, intereses políticos, eso no debe de suceder".



"En este asunto de Veracruz fue el Congreso local el que tomó esa decisión, pero es un hecho que ha habido una confrontación entre las autoridades locales y este Fiscal que fue heredado desde la Administración anterior, que fue propuesto por el anterior Gobernador".



"Esto no sólo se dio en Veracruz, sino en todos lados y es una práctica que viene desgraciadamente de lejos, porque no hay en los estados, con alguna excepciones, autonomía de los Poderes, en los estados sigue siendo el titular del Ejecutivo el poder de los poderes, y estamos actuando de manera distinta en lo que corresponde al Poder Ejecutivo federal, pero ojalá y esto se aplique a nivel estatal, que haya esta división y equilibrio entre los Poderes".



Arremete contra INE; pide reducir aparato



Dijo que el Instituto Nacional Electoral es de los más costosos del mundo y pidió revisar el papel de los órganos electorales.



"El Instituto Electoral en México es de los más costosos del mundo, lo mismo en el caso de los poderes, se tiene que aplicar una política de austeridad republicana de Estado y reducir los gastos, manteniendo principios y llevando a la práctica la democracia".



"¿Para qué estos organismos tan grandes? no se requiere de tanto aparato".



"Hay forma de hacer un ajuste en el presupuesto, eso no corresponde al Ejecutivo, a nosotros nos entregan sus propuestas y las remitimos al Poder Legislativo, en este caso de la Cámara de Diputados".



"Nosotros sí estamos dispuestos a que se reduzca el gasto en los procesos electorales, estamos dispuestos y ya estamos actuando en quitar el fuero, estamos pidiendo que resuelva el Congreso pronto, quitar el fuero y las trabas las la consulta ciudadana".



Condena Presidente leyes como la 'Bonilla'



A unas seis semanas de aprobada la "Ley Bonilla" en Baja California, que permite ampliar mandado de Gobernador, López Obrador condenó "leyes a la medida".



"Es que no se debe modificar la ley en función de intereses personales o de grupos, no se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de dónde suceda".



-¿Incluye Baja California?, se le insistió.



"Todo, nosotros queremos que se lleve a la práctica el principio de los liberales del siglo 19, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, se tiene que acabar con la simulación, tenemos que establecer un auténtico Estado de derecho, no lo que viene imponiéndose de tiempo atrás, desde hace siglos".



Plantea consulta sobre corridas de toros



Consideró que la prohibición de las corridas de toros es un tema polémico que debe someterse a una consulta ciudadana. Para ello, dijo, es necesario que se apruebe en el Congreso de la Unión la reforma sobre las consultas ciudadanas.



"Tendría que hacerse una especie de consulta para tener la opinión de todos, son temas polémicos, por eso creo que hace falta la reforma al artículo 35 de la Constitución, para que el ciudadano tenga esa posibilidad de decir yo necesito que se consulte sobre este tema y que la consulta sea vinculatoria".



"Sobre las corridas de toros, si yo tomo una decisión, pues se vería como un acto autoritario, pero si surge de la consulta y el mandato de la mayoría, podría yo decir: no es conmigo, es con la democracia, es con la ley (...) la democracia fortalece a la autoridad, mandar obedeciendo".



'Compraron cloro para un sexenio'



Adelantó que mañana revelará los gastos excesivos realizados por el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, en el que se compró tanto cloro que podría alcanzar para todo el sexenio.



"Era mucho el bandidaje oficial, saqueaban. Aquí en Palacio, mañana voy a informar de una compra que dejaron de cepillos, navajas de rasurar, de miles, millones para rasurarse y papel de baño y para la limpia, cloro, pero en exceso, vamos a terminar los seis años y no vamos a comprar y así todo".



"Están muy molestos, vendían de todo y en cantidades exorbitantes. Ahorita se me vino a la mente esto, de la compra del Palacio. Lo vamos a dar a conocer".



"Había la práctica, y tenemos que evitarlo, de las compras de pánico por subejercicio, porque en la mentalidad del administrador público es tener presupuesto, para ser importante se necesita tener presupuesto".



Pide reforma a fondo en Poder Judicial y FGR



Aseguró que es momento de realizar una reforma a fondo en el Poder Judicial y también en la recién creada Fiscalía General de la República.



"Con todo respeto, creo que es el momento de emprender una reforma a fondo tanto en la FGR como en el Poder Judicial y le tengo confianza a los titulares. Lo que pasa que son instituciones que se han venido echando a perder porque había impunidad, influyentismo, amiguismo, nepotismo, corrupción".



"La PGR era una cosa tremenda, ahora Alejandro Gertz es una gente con integridad, me da confianza, nada más que tiene que meterse a limpiar y lo mismo el presidente de la Corte, que es una gente también íntegra. Pero es todo un poder no es sólo el presidente, son ministros, el Consejo de la Judicatura, magistrados, jueces, pero si se puede y es cosa de decir, cero impunidad, cero corrupción".