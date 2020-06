Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 03 de junio

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles en Campeche.



Habrá flexibilidad para volver a confinamiento



Aseguró que se rectificará en la reapertura económica y social en las regiones que llegaran a presentar un rebrote de Covid-19, pero de manera flexible.



"Vamos a estar observando lo que sucede y se va, repito, a cuidar la salud del pueblo, no vamos a actuar con rigidez sino de manera flexible, es decir, si se necesita rectificamos en alguna región. Si vemos que hay rebrotes ahí llamamos, también no lo vamos a hacer nunca de manera autoritaria a que nos ayude la gente quedándose en casa, que nos protejamos, nos cuidemos", dijo.



Al Mandatario se le planteó en su conferencia de prensa matutina la preocupación de algunas autoridades locales de que en 15 días se registren rebrotes de la pandemia, luego de iniciar la "nueva normalidad".



López Obrador sostuvo que la reapertura de la actividad productiva se está haciendo con mucho cuidado.



"No se está abriendo toda la actividad productiva ni la recreación, estamos poco a poco reiniciando la actividad económica,

social, cultural de nuestro País y vamos a ir observando el comportamiento de la pandemia, no se va a dejar de tomar en cuenta la salud del pueblo, eso es lo primero, no arriesgar la vida de la gente", expresó.



El Jefe del Ejecutivo recordó que la pandemia no se presenta de manera uniforme en el País y hay regiones más afectadas que otras y es ahí donde se pondrá mayor atención.



"Aquí estamos en Campeche y ya de acuerdo a los resultados se está viendo que es poca la incidencia, es poca la afectación de la pandemia. Venimos de Yucatán y hay también menos afectación, hay una especie de descenso, lo mismo en Cancún (Quintana Roo)", explicó.



"Sin embargo, vamos hacia Tabasco y todavía ahí no cede, en la misma Ciudad de México todavía no hay un descenso claro. Entonces vamos a estar observando lo que sucede y se va, repito, a cuidar la salud del pueblo".



Hallan en fosa cuerpo de diputada de Colima



El cuerpo de la diputada local de Morena en Colima Anel Bueno fue hallado en una fosa clandestina, luego que fuera reportado su plagio desde el 29 de abril.



Así lo informó el Presidente López Obrador, quien indicó que hay un detenido por los hechos.



"Quiero aprovechar desde ahora para expresar mis condolencias a los familiares de la legisladora de Colima que fue secuestrada y el día de ayer se encontró su cuerpo en una fosa clandestina, quiero primero expresar mis condolencias a sus familiares, a sus amigos, compañeros, fue algo muy lamentable", dijo en conferencia mañanera desde Campeche.



"La investigación sobre el asesinato de la legisladora está a cargo de la Fiscalía del Estado y ellos son los que están informando y hay participación del Gobierno federal, pero todavía no sabemos sobre las causas, lo único es que hay un detenido y que ya hay una declaración culpando a los responsables".



Según reportes, la diputada Anel Bueno fue privada de la libertad por un grupo armado la noche del pasado 29 de abril en la localidad de Tamala, del Municipio de Ixtlahuacán, mientras realizaba acciones de sanitización por el Covid-19.



Desde entonces familiares y legisladores habían urgido a las autoridades dar con el paradero de la mujer.



Pidió EU congelar cuentas de CJNG



Reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) debido a una solicitud del Gobierno de Estados Unidos.



"Hay cooperación con el Gobierno de Estados Unidos, con las agencias, siempre es una cooperación oficial y transparente, nada clandestino, oculto.



"El informe que se tiene de Inteligencia Financiera sobre este caso es que hubo una solicitud del Gobierno de Estados Unidos en el sentido de que tenían información y de acuerdo con los convenios de cooperación se tenían que congelar cuentas de este grupo y fue lo que se hizo", afirmó en conferencia.



Cuestionado sobre la forma en que el Gobierno estadounidense coopera con su Administración, el Mandatario dijo que existe un intercambio de información, pero que no se permiten operativos encubiertos, como el conocido como "Rápido y Furioso".



"Básicamente con intercambio de información y con respecto a nuestra soberanía, en este aspecto de cooperación, lo único que no se permite son los operativos como aquel de 'Rápido y Furioso' que dejaron pasar armas al territorio nacional y se mantuvo en secreto.



"Fue una operación en cubierta, eso no, por eso te puedo contestar que si hay un oficio solicitando la actuación en la cancelación de cuentas o congelamiento de cuentas de este grupo", reiteró.



Ayer, la Secretaría de Hacienda informó que la UIF, en una acción coordinada con la DEA, bloqueó mil 939 cuentas relacionadas con el CJNG dentro del llamado "Operativo Agave Azul", las cuales corresponden a los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como diversos servidores públicos coludidos.



Se desplaza 'Cristóbal' lento por sureste



El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, informó que la tormenta tropical "Cristóbal" avanza lento por el noreste del País y se prevé que continúen las lluvias en los Estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



"'Cristóbal' es una tormenta tropical que se forma con los remanentes de 'Amanda' y que en este momento se desplaza hacia la costa de Campeche a 40 kilómetros al nor-noroeste de Ciudad del Carmen", señaló el funcionario en conferencia de prensa matutina.



Asimismo, León indicó que la tormenta presenta vientos sostenidos de hasta 95 kilómetros por hora y produce lluvias que van de intensas a torrenciales en los estados del sureste y la Península de Yucatán.



Sin embargo, su avance es lento hacia el sureste, a 6 kilómetros por hora.



"No son tantos los eventos extraordinarios de lluvia, aunque si tenemos para algunos municipios del Estado de Tabasco y Campeche, en días pasados en Yucatán, lluvia importante en 24 horas", afirmó el funcionario.



De acuerdo con León, las lluvias más importantes en la zona se encuentran en Balancán, Tabasco; Candelaria, Campeche; Motocintla, en Chiapas; y José María Morelos, Quintana Roo.



Mientras que las acumulaciones de lluvia más importantes en las últimas 24 horas están ubicadas en Xpujil, Campeche; Catazajá y Ocotepec, en Chiapas.



El funcionario también recordó que de la temporada de ciclones, que arrancó el 15 de mayo y terminará el 30 de noviembre, se han presentado 4 sistemas, de entre 30 y 37 pronosticados, entre ellos "Amanda", en el Pacífico, y "Arthur", "Bertha" y "Cristóbal", en el Atlántico.



Protección Civil dio a conocer que hasta el momento no hay personas heridas ni fallecidas en al menos 20 municipios, en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas.



Sin embargo, al menos 179 viviendas en 8 municipios han sido afectadas.



Mientras que se registraron 5 deslizamientos de laderas; 9 afectaciones carreteras; 4 carreteras con cierres y 500 personas evacuadas.



Lamenta fallecimiento de Héctor Suárez



El Mandatario federal lamentó el fallecimiento del actor y comediante Héctor Suárez, a quien reconoció como "crítico político de primer orden".



"El día de ayer, también por otras razones, por otras causas, falleció el gran actor mexicano Héctor Suárez, uno de los mejores actores de México en los últimos tiempos", aseguró el Mandatario en conferencia matutina desde Campeche.



"Crítico político de primer orden, un actor consumado que hizo historia en México por su actuación, por sus personales, por sus dichos. Entonces, enviarle a sus familiares nuestro abrazo, nuestro pésame a familiares y a amigos de sus seguidores", agregó.



Ayer, la familia Suárez informó el fallecimiento del actor a los 81 años de edad.



"Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández", indicó su hijo Héctor Suárez Gomís en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.



Héctor Suárez inició su trayectoria artística en la década de los 60, participando en diversos proyectos desde entonces, tanto en cine, como televisión y teatro, muchos de estos con un trasfondo de crítica política y social.



'No faltará dinero para víctimas'



Tras revelarse que el gasto corriente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) será recortado un 75 por ciento debido al decreto de austeridad, el Presidente afirmó que no faltarán recursos para familiares de víctimas.



"Sobre ajustes de austeridad vuelvo a decir que nada que sea indispensable se va a quedar sin recursos, nada se va a suspender que sea prioritario, es una acción de la Secretaría de Hacienda para poner orden.



"Habían cientos de fideicomisos de fondos, se manejaban de manera discrecional y lo que se está haciendo es concentrando esos recursos para evitar malos manejos, pero no se van a quedar familiares de víctimas sin apoyo, no se van a quedar enfermos sin medicinas, no se van a quedar creadores sin sus becas, no se van a quedar artesanos sin apoyos", señaló en conferencia.



El Mandatario aseguró que, cuando se aplique la medida de la Secretaría de Hacienda, quedará un 25 por ciento para el gasto que corresponde para los meses de junio y julio, y solo habrá problema si no se atiende el presupuesto a partir de agosto.



"En el supuesto de que se lleve a la práctica esta medida o cuando se lleve a la práctica esta medida, se está hablando de un 75 por ciento, o sea queda 25 por ciento, si hay un ejercicio de presupuesto eficiente, ese 25 por ciento alcanzaría para dos meses, o sea junio, julio, no habría problema, el problema lo tendrían si no se atiende en agosto en adelante, pero ya desde ahora , porque es una concepción patrimonialista, ya están protestando", dijo.



El titular del Ejecutivo dijo que con la aplicación del decreto de austeridad al gasto y los fondos de los fideicomisos se logrará un ahorro de 350 mil millones de pesos.



Acuerdan Semar-IP vigilancia de barcos



La Secretaría de Marina acordó con las empresas navieras otorgar vigilancia a los barcos que no pueden mantenerse en los muelles de la Sonda de Campeche, por carecer de contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).



El Almirante Rafael Ojeda explicó que buena parte de los asaltos que se registraban en la región, obedecían a que las embarcaciones que no podían costear su estadía en los muelles y salían a fondearse, pero sin notificar a las autoridades, por lo que quedaban a merced de los delincuentes.



"Sobre robos a embarcaciones había una situación (...) embarcaciones que no tenían contrato con Pemex, para no quedarse en los muelles, porque significa tener que pagar, salían a fondearse donde ellos consideraban, salían con tripulación, menos de la especificada, ni avisaban a las capitanía de puerto", relató.



"Nosotros, la autoridad,no sabíamos que estaban ahí, la delincuencia si sabía, intuimos que había algo ahí como llegaban las embarcaciones menores, los asaltaban, les quitaban sus celulares y cierto tipo de cosas y a veces ellos daban la alarma, a veces no la daban".



Durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Marina informó que se acordó con las empresas definir zonas de fondeo donde pueden permanecer, pero con vigilancia de la Semar.



"Hemos tenido reuniones con los armadores y con los que dirigen las embarcaciones, llegamos un acuerdo y pusimos áreas de fondeo cerca de Campeche, de Dos Bocas y de Ciudad del Carmen, porque entendemos que si no tienen ellos un contrato con Pemex pues no tiene cómo pagar la armadora no tiene con qué pagar los muelles", señaló.



"Entendemos esa situación, les pusimos como solución áreas de fondeo, hoy en día antes de que vayan a salir nos van dicen donde van a estar y nosotros mandamos unidades ahí que están acompañándolos todo el día y toda la noche para evitar los robos, ya nos pusimos de acuerdo, antes no lo hacían".



El Almirante también reportó que las detenciones que han realizado en los últimos días están relacionadas con el robo o trasiego ilegal de combustible en altamar.



Ojeda refirió que la tripulación de un barco camaronero en Campeche fue detenida y entregada a las autoridades por esa actividad ilícita.



El titular de Semar reportó que también se iniciaron procesos de revisión y supervisión para garantizar que todas las embarcaciones de la región tienen sus permisos en regla.



Para ello, han dado plazos de entre 48 y 72 horas, con la finalidad de que realicen sus trámites y las embarcaciones no sean retenidas por la Semar.



"Se han decomisado varias embarcaciones menores que no traen nombre, no tienen de quienes son ni nada por el estilo, hay por ahí una que tiene su registro el permiso que tiene lo tiene repetido dos o tres veces, son una serie de datos o de cuestiones que los mismos pescadores muchas veces no lo hacen, a lo mejor por ignorancia, por qué no tienen los recursos", refirió.



"Hemos agarrado alrededor de 40 o 50 embarcaciones y les damos de 48 a 72 horas para que vayan a las Capitanía de puerto para que regularice su situación, la mayoría lo hace y queremos que entiendan que están fuera de la ley y por eso les estamos reteniendo las embarcaciones".