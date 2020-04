Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 01 de abril

Cd. de México, México.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Rechaza dar respiro a IP ante crisis



Dijo que frente a la crisis por coronavirus se tiene que proteger primero a los pobres y rechazó apoyos fiscales como lo solicitó la iniciativa privada.



Esto, dijo, porque significarían menos ingresos y menos recaudación para el País.



"Para los que insisten mucho que quieren condonación de impuestos, porque así era antes, no pagaban los de arriba y utilizaban de excusa de la crisis, el no pago completo de impuestos se justificaba con el supuesto crecimiento económico, pero que sucedió durante todo el periodo neoliberal, no pagaban impuestos y no hubo crecimiento económico".



"Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca ¿qué va a significar eso? menos ingresos, menos recaudación y ¿de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, a campesinos y para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares".



El Mandatario confió en que se logrará la recuperación económica ante la crisis en el país por coronavirus.



"Lo estamos viendo, quisieran, sectores económicos también, no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes: frente a la crisis, crédito del FMI; frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete el cinturón; frente a la crisis, subsidios fiscales; frente a la crisis, salvamentos, rescates, ya no, tenemos que proteger primero a los pobres, no pueden seguir habiendo Fobaproas y aquí es importante decir que muchas veces en política hay que optar, optar entre inconvenientes".



"Hay que esperar, confío en que vamos a lograr una recuperación económica pronta porque tenemos bases muy sólidas, muy sólidas en cuanto a la participación del trabajo y la entrega de nuestro pueblo y otros elementos, nos ayuda mucho el que se haya aplicado con anticipación una política de bienestar en beneficio de los pobres, fíjense si no nos ayuda te estamos entregando el apoyo anticipada a los adultos mayores, tengo el reporte de hoy, llevamos 75 %, 6 millones de adultos mayores ya tienen sus recursos".



Ayer, el sector empresarial lanzó un llamado al Gobierno federal para tener un respiro que les permita, sin dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales, hacer frente a la actual crisis sanitaria por el Covid-19.



El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó diferir la presentación de la declaración anual, permitir el pago de impuestos en parcialidades y dar facilidades para el pago de luz, entre otros. Además urgió la emisión de un decreto a través del cual se otorguen diversas medidas de apoyo a las empresas.



Amaga con exhibir a empresas que no paguen



Aseguró que su Gobierno exhibirá a aquellas empresas que no paguen a sus trabajadores, que han tenido que resguardarse en sus casas debido a la pandemia de Covid-19.



"Si no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir, si no hay justificación para que se den estos despidos, porque tienen que irse a refugiar a sus casas, con los sueldos, no despedidos sin goce de sueldo".



"No solo sería que reinstalen a los trabajadores, que les paguen, sino también nosotros estamos obligados a defender a los trabajadores y la ley. También estaríamos dando a conocer quienes son los que son capaces de voltearle la espalda al sufrimiento a los que los necesitan", aseveró, sin dar más detalles.



Asimismo, López Obrador pidió a empresarios hacer conciencia pues, aseguró, despedir y no pagar a trabajadores dañará su imagen.



"Hay otros que no se están portando bien, pero todavía es tiempo de rectificar porque van a quedar muy mal, después de qué sirve tener una campaña de publicidad de cientos de miles de millones de pesos, si en una emergencia actuaron de manera egoísta o usurera, ahora se sabe todo".



Por otra parte, el Presidente reconoció a las empresas que han pagado sus sueldos a los trabajadores durante la crisis por el brote de coronavirus, mientras que advirtió que se debe actuar con humanismo.



"Decirle a los trabajadores y empresarios que estamos trabajando porque tenemos que resolver lo más pronto posible esta situación de crisis para volver a la normalidad y reconstruir de nuevo la base económica del país".El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, tras reunirse ayer con directivos, la empresa Constellation Brands optó por no litigar y están en camino de lograr un acuerdo por la cancelación de la obra de la planta cervecera en Mexicali."Acerca de la cervecera, en efecto, me reuní con los dueños de la cervecera, más bien con los directivos, vinieron de Estados Unidos y platicamos en un ambiente de respeto ellos dieron sus puntos de vista, nosotros también y estamos ya en camino a buscar un acuerdo, fue buena la reunión"."Había dos posibilidades: una denuncia jurídica y acudir a tribunales, y la otra la vía de la conciliación, porque somos libres, y ellos aceptaron la vía de la conciliación del acuerdo, optaron por eso, ese es un primer paso positivo".El Mandatario refirió que en la reunión explicó a los directivos que la cancelación de la cervecera fue una decisión tomada por los ciudadanos y que se tiene que respetar la "voluntad del pueblo"."También les explicamos que ya era una decisión tomada por los ciudadanos el que no se podía operar la cervecera de Mexicali y ellos ya han aceptado eso, porque fue la voluntad de los ciudadanos y se respeta la voluntad del pueblo, la voluntad mayoritaria de las personas".López Obrador se dijo satisfecho con la actitud de los directivos para buscar alternativas, por lo que los consideró como "un ejemplo de comportamiento"."En tercer lugar, ya estamos viendo opciones, qué alternativas, otros sitios y otras opciones se van a analizar, pero quiero decirles que me quedé muy satisfecho por la actitud de los directivos de esta empresa cervecera, fueron muy respetuosos, nada de prepotencia y entendiendo el porqué de esta situación."Son un ejemplo de comportamiento en situaciones de conflicto, muy, muy respetuosos, muy buenas personas, muy buenas personas, como para ponerlas de ejemplo, para que otros actúen así".Presumió la capacidad del equipo de científicos a cargo de la pandemia de Covid-19 en el País y en particular la virtud del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell para explicar.En conferencia de prensa en la que se presentó un video con los perfiles de los profesionales de la salud que elaboran la estrategia para enfrentar al coronavirus, López Obrador resaltó en primer término el currículum del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer."Es importante que los mexicanos sepan en manos de quién están, cuando conozcan el currículum del doctor Alcocer, se van a dar cuenta de que es una eminencia, Premio Nacional de Ciencia, pero además maestro emérito, investigador emérito, reconocido mundialmente, de los mejores especialistas del mundo"."El subsecretario López-Gatell lo mismo, y él, además, con un añadido, de que sabe explicar, expone con mucha claridad. Porque puede ser una eminencia, yo conocí y sé de politólogos, de profesionales, escritores, de primer orden, pero que no se les daba el exponer las ideas".López Obrador citó los casos Jesús Reyes Heroles y Samuel del Villar, profesionales de primer orden, con claridad de ideas, pero que al momento de expresarlas "era otra cosa"."Esto pasa con los científicos también, muchos son eminencias, pero no pueden explicar de manera sencilla. Hugo tiene esa virtud, además de ser especialista, es un buen expositor".El Mandatario también mencionó a Gustavo Reyes Terán, titular de la comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad."Me gustaría que los conocieran, no hay un equipo en ningún país del mundo que respalde, en este caso al Presidente, como el equipo de expertos y científicos que tenemos"."Por eso fue muy acertado decir: nada de que los politiqueros vengan a decir lo que se debe hacer o hacerles caso, cuando tienen otros propósitos, quieren proyectarse o quieren cuestionar al Gobierno y ahí aparecen con sus mascarillas cuestionando la estrategia, entonces, eso no se ha permitido, son los técnicos, los científicos".El subsecretario López-Gatell es el vocero del equipo de expertos a cargo de la estrategia ante el Covid-19 y casi todos los días encabeza la conferencia de prensa que se ofrece por las noches para conocer el estado de la pandemia en el País.Urgió a los Gobernadores del País a alinearse con las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud y afirmó que se les está haciendo caso."Mi recomendación sigue siendo la misma, que todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos, no es tiempo de ocurrencias, es un asunto muy serio"."Hay constancia de que les estamos haciendo caso en todo"."¿Qué les pido a los Gobernadores? Vamos a seguir viendo esto de manera profesional porque está de por medio la salud del pueblo, nada de politiquería y así están actuando los Gobernadores".Planteó al Gobierno de la Ciudad de México ordenar el transporte, en especial el Metro, para que no se congestione ni atiborre."Lo está haciendo el Gobierno de la Ciudad, no se puede detener el Metro, pero se tiene que cuidar que no se congestione, que no se atiborre, que se ordene el transporte en el Metro, que los que usan el Metro, eso lo puede hacer el Gobierno, se embarquen y se trasladen en vagones no llenos, eso se puede hacer a la entrada".