Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 27 de agosto

Cd. de México .-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes, en la que anunció acuerdo sobre gasoductos.



Ahorrarán 4, 500 mdd con pacto



El Mandatario federal anunció que se llegó a un acuerdo con tres empresas para modificar los términos en los contratos de gasoductos, el cual significará un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares.



"Se logró, por fin, un acuerdo, quiero señalar o subrayar que esto fue posible por la voluntad, la disposición al diálogo de los empresarios, porque legalmente ya se habían firmado los contratos, ya se habían acordado condiciones que nosotros consideramos dañinas para la Hacienda pública".



"Por eso se acudió a los dueños de las empresas, para que haciendo a un lado los compromisos legales se llega a un acuerdo, en beneficio de todos".



"Esto permitió que anoche se terminara un acuerdo que yo considero muy importante, benéfico para la Nación, porque va a significar un ahorro para la Hacienda pública de alrededor de 4 mil 500 millones de dólares, en términos generales, si se toma en cuenta lo que ya se había acordado, estamos hablando de una disminución en favor de la CFE".



Sobre las tarifas



Miguel Reyes, director de CFE Energía, informó que las tarifas por el transporte de gas en los nuevos contratos se redujeron entre 33 y 38 por ciento.



Manuel Bartlett, director de la CFE, afirmó que se realizaron investigaciones sobre tarifas de transporte en EU, Canadá y Europa occidental para tener un "punto de partida" en la negociación.



Reconoce a Slim



López Obrador reconoció al empresario Carlos Slim por "marcar la pauta" para alcanzar acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



"Fue muy importante el que haya aceptado participar en este acuerdo desde el inicio el Grupo Carso, hacer el reconocimiento aquí a Carlos Slim que fue el primero en llegar al acuerdo con la CFE, esto marcó la pauta para lograr acuerdos posteriores, pero así actuaron todas las empresas, con mucha responsabilidad".



"Fue también muy destacada la intermediación de los dirigentes del sector empresarial de nuestro País, le agradezco mucho a Carlos Salazar Lomelí, de la CCE, por sus buenos oficios, lo mismo que Antonio Del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios, los dos estuvieron en todos los encuentros, para llegar al acuerdo".



Plantean más inversiones y ven un ganar-ganar



Con el acuerdo para echar a andar los gasoductos que se encuentran frenados, al modificar los términos en los contratos, se podrán hacer mayores inversiones, dijo Carlos Slim.



El empresario señaló que es un "gran gusto" poder haber concluido esta negociación con el Gobierno y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a los diferendos que hubo sobre las condiciones del contrato inicial.



Explicó que en el contrato inicial se contemplaba una renta creciente que comenzaba con cifras menores y había una renta sustancial posterior.



Ahora, en lugar de que se tengan rentas crecientes, van a ser iguales, con lo que la CFE pagará un importe total menor.



"Al haberse hecho la renta pareja a lo largo del plazo, nos permita financiar más proyectos, entrar en más proyectos, hacer mayores inversiones, lo cual consideramos que es muy importante", dijo el empresario.



En tanto, Carlos Salazar, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), festejó el pacto y afirmó que hay un "ganar-ganar" con esta negociación.



Falta acuerdo con Fermaca



Las empresas con las que se alcanzó el acuerdo son Carso, IEnova y TC Energía, mientras que con Fermaca continuará el proceso de renegociación, informó Manuel Bartlett, director de la CFE.



Ve Slim potencial de crecimiento



"Estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser 0, o 2, o .2 o .8 no es importante, lo importante es que está así porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando que está dentro de los programas de gobierno y que es inminente que se pueda echar a andar inclusive quizá a partir de este año. Hay proyectos que pueden madurar, digo empezar a hacerse como decía el Presidente que tienen la ingeniería básica".



"Yo estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto, no este año, probablemente este año no pueda, no sé si crezcamos o no crezcamos, creo que es intrascendente, lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento como se han planteando a través de estas grandes inversiones".



Descartan corrupción en contratos anteriores



Los empresarios Carlos Slim y Carlos Salazar rechazaron que hubiera corrupción en contratos con anteriores gobiernos.



Cuestionados sobre si en los acuerdos empresas abusaban de los Gobiernos, también lo rechazaron.



"Respecto a que fueron abusos totalmente falso, fueron proyectos en los que no hubo corrupción, en nuestro caso lo confirmo, lo firmo y lo que quieras", dijo Slim.



"Definitivamente los acuerdos no tenían una situación de ilegalidad ni de corrupción, aquí lo que estamos viendo es la búsqueda por parte de la Comisión Federal de Electricidad de mejores condiciones", afirmó Salazar.



Anuncia AMLO plan de infraestructura



Adelantó que están dialogando con empresarios para la elaboración de un plan nacional de infraestructura y que pronto va a darse a conocer.



"Aquí adelanto que hemos estado hablando tanto con Antonio del Valle como con Carlos Salazar por iniciativa de empresarios que están participando en efecto en la elaboración de un plan nacional de infraestructura, eso es muy importante, pronto va a darse a conocer este plan, son muchísimos proyectos".