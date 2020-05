Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 26 de mayo

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Y ahora niega datos internacionales de letalidad



El Mandatario federal negó que México sea el País con más letalidad en América Latina, aunque los datos son de la Universidad Johns Hopkins, con sede en Estados Unidos.



REFORMA publicó este martes que México es el País con mayor tasa de letalidad por Covid-19 en América Latina, región considerada ya como epicentro de la pandemia.



Si se considera la tasa de letalidad, es decir, las muertes por coronavirus respecto de los casos confirmados con la enfermedad, con una tasa de 10.7 por ciento, México reporta la mayor proporción en la región, incluso mayor que Brasil que si bien tiene el mayor número de decesos, es decir 22 mil 666 y registra un alto número de contagios: 363 mil 211; esto resulta en una tasa de letalidad de 6.2 por ciento, según la Universidad Johns Hopkins.



Ante esto, el Mandatario federal afirmó que es una falsedad.



"Acerca de la primera pregunta es muy importante, además de la explicación técnica, puntual, de Hugo decir que esta es una noticia del periódico REFORMA que está compitiendo con El Universal para ver cuál es más amarillista", dijo López Obrador.



"Desde luego que no es cierto lo que ellos sostienen y hay manera de demostrarlo, es más, lo dejamos de tarea porque son odiosas las comparaciones, más cuando se trata de la pérdida de vidas humanas, sin embargo son muy insensatos, confunden las diferencias que tenemos de carácter político, ideológico con estos asuntos que tienen que ver con la salud de nuestro pueblo y además con sentimientos de la gente emociones, entonces están empeñados en crear alarmas, en dar ese tipo de noticias falsas".



"Decir que México es primer lugar de letalidad en América Latina es una falsedad y nada más lo único que recomendaría es que con datos de la OMS se revisara cuántas defunciones han habido en países de América Latina y cuál es la población de cada uno de los países de América Latina, es una fórmula relativamente sencilla".



El Presidente agregó que la nota no tiene apego a la verdad y que el enojo de REFORMA es porque le molesta la transformación.



"Ojalá y cambien de parecer porque la verdad es diario, un día sí y el otro también con esas notas, sin apego a la verdad y todo es por su enojo, porque les molesta la transformación, quisieran mantener el mismo régimen de corrupción, injusticias, privilegios, pero se debe de entender que estamos aquí porque así lo decidió la mayoría de los mexicanos y estamos llevando a cabo una transformación que se anunció desde la campaña, dijimos se acaba la corrupción se destierra la corrupción, se acaban los privilegios y todos a portarnos bien", indicó.



"No quiero estar señalando siempre al Universal y al REFORMA, ojalá y los convoco a que depongan esa actitud porque si no sí me veo obligado, no es que les tenga yo mala fe o los vea con malos ojos, no tengo enemigos ni quiero tenerlos pero como Presidente de México tengo la obligación de informarle al pueblo, existe el derecho del pueblo a la información, entonces si yo dejo pasar una noticia falsa y luego otra y otra, pues es vivir en la confusión, en un mundo enrarecido, esto no es bueno, ya de por si es fuerte lo que sucede cuando hay una pandemia como esta, los miedos, los temores que se producen para estar alentando más miedos, más temores, además mintiendo, ojalá haya un cambio de actitud".



Antes, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo que en México se está sobreestimando la mortalidad y que en el País no se cuentan los casos leves de la enfermedad.



"Estamos sobreestimando la mortalidad en México, cosa de lo que estamos conscientes", aseguró.



Suman mil 66 mexicanos muertos por Covid en EU



El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento suman mil 66 mexicanos fallecidos en Estados Unidos a causa de Covid-19.



Precisó que en Nueva York se registró el mayor número, con 676. Además, los Consulados reportan 368 contagiados en el país vecino.



Asimismo, han sido repatriados 13 mil 175 mexicanos, la mayoría de América Latina, indicó Ebrard.



El titular de la SRE agregó que 32 Consulados están en operaciones mínimas, pero en los próximos días se reactivarán 10 más.



Agradeció la presencia de miembros de "Juntos por la Salud" en la conferencia mañanera del Presidente López Obrador, de quienes destacó que han donado 3 mil respiradores a hospitales para atender casos de coronavirus.



"Hay sana distancia pero hay cohesión entre todos para hacerle frente a la pandemia", comentó.



Planea hacer giras de una semana



El Presidente planea, una vez que tenga autorización del Gabinete de salud, realizar giras de una semana para visitar cinco o seis estados del País.



El Mandatario se dijo optimista porque se está logrando superar el desafío que ha representado la pandemia de Covid-19.



"Tan es así que en esta semana, es probable, depende de una reunión de hoy en la noche con el Gabinete completo, se van a actualizar las proyecciones y vamos a decidir sobre la posibilidad del regreso a clases en regiones, no de manera general, en donde va a ser posible, de acuerdo al semáforo, esto es muy probable que se anuncie en esta semana", afirmó.



Asimismo, insistió en su interés en retomar actividades para dar banderazo a obras como el Tren Maya, y adelantó, que si le dan autorización, también las reuniones del Gabinete de seguridad y sus conferencias de prensa se realizarán en los estados en los que esté de visita.



"También es muy probable, dependiendo de esa reunión (del Gabinete), que yo inicie con todos los cuidados una gira por el País, que no sea solo por un día, dos días, sino que vamos a visitar durante una semana cinco o seis estados y las reuniones de seguridad no se van a hacer aquí en Palacio, se van a hacer en los estados y, lo mismo, las conferencias, se van a hacer en los estados, si nos lo autoriza el Gabinete de salud", expresó.



"También para ir a iniciar obras que están pendientes, para la reactivación de la economía, para la creación de empleos, para ir hacia adelante".



Darán 30 mil becas para especialidad en el extranjero



Para tratar de abatir el déficit de 76 mil médicos especialistas que tiene el País, el Gobierno federal otorgará 30 mil becas para estudiar en el extranjero.



El anuncio fue realizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recordó que este es otro de los rezagos heredados de pasadas administraciones.



Explicó que no sólo faltan médicos especialistas, sino que México carece se instituciones y capacidad suficientes para preparar a los médicos que se requieren para atender las necesidades de la población.



Aunque reconoció que aún no han conseguido los fondos para financiar los estudios en el extranjero, adelantó que podrían ser coordinados por el Conacyt.



Detalló que la intención es que el País cuente con suficientes especialistas al cierre de su sexenio o en el arranque del próximo Gobierno federal, en el 2024.



Acompañado del gabinete que ha estado al frente de la estrategia para combatir el Covid, el Presidente informó que quienes tengan acceso a esa beca, deberán regresar a México a laborar en el sector salud público, para retribuir los apoyos.



"Hasta 30 mil al extranjero, ya se tiene la voluntad, vamos a conseguir el presupuesto, pueden ser manejadas por el IMSS, el ISSSTE, el Insabi o Conacyt, 30 mil becarios más del Conacyt con el propósito de irse a formar al extranjero y que podamos entregar antes de terminar el Gobierno o al principio del próximo", dijo.



"Se les va a becar para que pueden especializarse y de regreso un tiempo, no toda la vida, van a tener que trabajar en hospitales públicos para que devuelvan lo que el pueblo les va a dar, su posibilidad de especializarse, ese es el plan que se tiene".



El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que, al inicio de esta Administración se reportó un déficit de 200 mil médicos en el sector, de los cuales 123 mil son generales y el resto de especialidad.



De acuerdo con la SSA, se necesita personal especializado en geriatría, pediatría ginecobstetricia, intensivistas, anestesiólogos e inhaloterapeutas, entre otros.



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell recordó que, al inicio de la pandemia por Covid-19, sólo se contaba con 2 mil 500 especialistas, por lo que fue necesario instrumentar un esquema piramidal para dirigir la atención con médicos que tenían algún tipo de conocimiento certificación en enfermedades respiratorias agudas.



Refuerzan hospitalización en Guerrero



Ante el incremento de contagios de Covid-19 en el estado de Guerrero, el Gobierno federal reforzó la ampliación de la capacidad hospitalaria en la entidad.



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que fue necesario recurrir a las Fuerzas Armadas, a través de los planes DNIII y Marina, para contar con más espacios y evitar la saturación de los nosocomios.



Explicó que, en los parámetros de la Secretaría de Salud, las acciones de expansión se realizan cuando se alcanza el 80 por ciento de la capacidad de los hospitales en funcionamiento, ya que no pueden permitir que se rebase.



"Siempre estamos buscando tener un margen de disponibilidad hospitalaria del 20 por ciento, no esperamos a que estén al 90 por ciento porque ya no están a tiempo de prepararse", dijo.



"En el curso del fin de semana que nos acercamos a un mayor reto en términos de hospitalización, precisamente nuestra compañera Rocío Bárcenas ha estado desde el jueves allá y sigue allá y lo que se hizo fue que se incorporó la hospitalización del Plan Marina, se hizo una reorganización de hospitales de IMSS y del ISSSTE".



El funcionario informó que fueron enviados 35 ventiladores, que se suman a los 50 que ya están en operación.



El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Guerrero requiere de una atención especial ante el incremento de casos registrados.



"Lo que más nos preocupa es que no haya saturación de camas y sobre todo en terapia intensiva. En el caso de Guerrero se le dio instrucción desde hace tiempo a el Secretario de la Defensa y se están ampliando el número de camas", indicó.



"Por ejemplo, ya se está trabajando para que entre en funcionamiento el nuevo hospital de Chilapa, que es en la montaña media de Guerrero, se estaba construyendo desde hace algún tiempo, no se terminaba, ya lo tiene la Secretaría de la Defensa".



El Mandatario indicó que lo mismo ocurre en Iguala y el puerto de Acapulco.



Al mostrar las gráficas de la SSA, López Obrador subrayó que Guerrero es el primer lugar en ocupación hospitalaria, incluso por arriba de la Ciudad de México.



Sin embargo, destacó que en el caso de las camas con ventilados, en terapia intensiva, aún se tiene una disponibilidad del 47 por ciento.



Indagan vínculo entre ejecución y Operación Safiro



López Obrador informó que la FGR y la Fiscalía estatal están investigando la ejecución en Morelos de Alfonso Isaac Gamboa, ex funcionario de la Secretaría de Hacienda en el sexenio pasado, por estar relacionado con los desvíos millonarios a las campañas del PRI, en la llamada "Operación Safiro".



Gamboa Lozano fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario y brazo derecho del ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.



"Este lamentable caso lo está atendiendo la Fiscalía, ya tienen ellos la investigación, la Fiscalía del Estado y también la Fiscalía de la República por esta posible relación con los sucesos de Chihuahua de desvíos de fondos.



"Te aclaro que también es reprobable que se le quite la vida a un ser humano, y más cuando tienen que ver otras personas, no solo es a él sino familiares, es algo que no debe de celebrarse de ninguna manera, eso no es justicia, es barbarie, es inhumano", señaló en conferencia.



El Mandatario federal dijo que, en el caso de los desvíos del Gobierno de Chihuahua a las campañas priistas, a su Administración le corresponden los trámites sobre la solicitud de extradición del ex Gobernador César Duarte.



"Nosotros en ese tema, lo que nos corresponde y ya se han hecho todos los trámites, es lo de la solicitud de extradición del ex Gobernador de Chihuahua.



"La Unidad de Inteligencia Financiera no tiene injerencia en este asunto, solo que la Fiscalía General de la República lo solicite, no podemos ser oficiosos y son casos que se tienen que manejar con mucha responsabilidad, evitar el escándalo", consideró.



Gamboa Lozano fue una de las cinco víctimas (dos de ellas mujeres) ejecutadas el pasado jueves en su casa de descanso en el Fraccionamiento Las Brisas, de Cuernavaca.



El ex funcionario federal era investigado por el Gobierno de Chihuahua, acusado de operar junto con el ex secretario del PRI, Alejandro Gutiérrez, recursos federales para triangular a las campañas del tricolor en 2016 en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Sonora.



Según testimonios de ex funcionarios del ex Gobernador César Duarte, desde Hacienda, Gamboa autorizó 250 millones para obras y proyectos inexistentes.



Después, el Gobierno chihuahuense pagó a empresas "fantasmas" que triangulaban los recursos al PRI nacional, encabezado en ese entonces por Manlio Fabio Beltrones.