Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 22 de octubre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



'Por encima de la ley, la vida'



Defendió la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, para impedir acciones del crimen contra la población, ya que, a su juicio, la vida está por encima de la ley.



"Si se considera que se cometió un ilícito de mi parte que se proceda legalmente, yo voy a argumentar por qué lo hice, yo pienso que por encima de las leyes está la vida humana".



"Y, repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, es un asunto que no tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia".



Dice que no estaba informado de operativo



Cuestionado sobre si sabía del operativo para detener a Guzmán, dijo que no estaba informado, pues hay una "recomendación general" para la actuación de la Sedena.



"Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, porque hay una recomendación general que se aplica, le tengo mucha confianza al Secretario de la Defensa".



"Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa... creo que sí (el Secretario). Lo que si es que cuando me enteré que se había generado este conflicto y les pido que se reúnan para tomar una decisión, me lo presentan y yo lo avalo".



El Mandatario federal indicó que, sobre las acciones que realiza la Secretaría de la Defensa, su recomendación es "cuidar las vidas" y que no se violen derechos humanos.



"(El operativo) son acciones que lleva a cabo la Sedena, es un grupo de investigación que viene haciendo estos operativos, informan a la Sedena".



"En mi caso, lo que recomiendo es cuidar las vidas, que no se violen derechos humanos, pero les diría que es de rutina el que si hay órdenes de aprehensión, de presentación, de extradición, se aplique. Es como cuando me presentan denuncias o informes sobre presuntos casos de corrupción, ya saben que en automático debe de procederse, esto se venía haciendo".



Irán por Chapito



Se le preguntó si su Gobierno buscaría capturar a Ovidio Guzmán y dijo que no habrá impunidad, pero se cuidará a la población.



"Sí, sí, no puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población, no deben haber los llamados daños colaterales y para eso la inteligencia, más que la fuerza".



'No vamos a cambiar estrategia'



Afirmó que su Gobierno no modificará la estrategia de seguridad para apostar por "la violencia y el exterminio".



"Hacen una encuesta en el REFORMA a 400 personas, que hay que cambiar la política de seguridad, pues aprovecho para decirles a los que piensan de esta manera que no vamos a modificar la política de combatir la inseguridad, que no vamos a apostar a la violencia y el exterminio".



"Le pedimos a todos los mexicanos, a todos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que piensen que ese no es el camino, que esa no es vida, que no dejen de pensar que sólo siendo buenos podemos ser felices, que lo más importante es el amor al prójimo y no hay que vencer hay que convencer, no vernos como enemigos a destruir, si acaso como adversarios y que nos portemos bien todos".



"Que digan que faltaron pantalones, que nos humillaron, eso no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio, eso sí yo no sé cómo pueden dormir quiénes piensan o les tocó actuar de esa manera, tomaban dosis de Tafil u otro tipo de relajantes".



"Además nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos con esa estrategia".



"Ayer les comentaba yo que había el ambiente en las Fuerzas Armadas en donde por órdenes superiores se les decía: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Los mismos que nos critican ahora, pensaban de esa manera, fascistoides ¿Qué no hay otra manera de enfrentar el problema de la violencia? Sí, la estamos aplicando".



Exige a funcionarios no intervenir en Morena



Anunció que hoy se reunirá con los responsables de los programas sociales para pedirles que no se metan en asuntos electorales y, en particular, en la contienda interna de Morena.



"El mensaje es no se metan, el que se meta con partidos, en procesos como el que está llevándose a cabo en Morena, el funcionario que se meta a eso, lo primero es separarlo del cargo, pedirle su renuncia, de inmediato, y ponerlo a disposición de la Fiscalía Electoral, entonces, hay algunos que les cuesta trabajo entender esto".



El Mandatario adelantó que enviará una carta a los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para recordarles que desde ese partido se ha luchado por la no intervención del Gobierno en asuntos partidistas.



"Voy a enviar una carta para decirle a los militantes de Morena que siempre hemos luchado, que siempre se luchó por no permitir la intervención del Gobierno y que siempre hemos luchado por la democracia y que no solo en el caso de los militantes de Morena, en general, los ciudadanos mexicanos, ya no son ciudadanos imaginarios, con ciudadanos de verdad y que se actúe de esa forma, con absoluta libertad, que no haya manipulación".



"Que el voto sea libre, que actuemos como buenos ciudadanos, que no haya amiguísimo, influyentismo, sectarismos, que cada ciudadano libremente decida".



"Casi no vienen a informarme nada sobre lo que está pasando en Morena, pero cuando alguien viene a tratarme el tema les digo: no me importa, tengo otra encomienda, ayúdenme ustedes a que se resuelvan las cosas sin el Gobierno".



"Lo único que hice fue atreverme a proponer que hicieran una encuesta, afortunadamente no me hicieron caso. Entonces no tengo nada que ver".



Harán desfile de Revolución con caballos y trenes



Adelantó que el miércoles 20 de Noviembre se realizará un desfile para conmemorar la Revolución en el que habrá muchos caballos y ferrocarriles.



"Quiero informarles que vamos a celebrar el desfile del 20 de noviembre, ya ven que los conservadores no conmemoraban estas fechas que para nosotros son muy importantes".



"Vamos a conmemorar el 20 de Noviembre, es una fecha importantísima, histórica, la primera Revolución social del mundo". Va a ser un desfile para recordar que la Revolución se hizo a caballo y en ferrocarril y va a ser de ferrocarriles y de caballos, todos los caballos que se tengan, trenes, donde vayan los precursores de la Revolución, escenificar eso".



"Los liberales de la Convención de San Luis Potosí, el magonismo, la prensa independiente, extraordinaria prensa de ese entonces... en unos vagones, estamos imaginando cómo".



"Y luego, los revolucionarios, Francisco I Madero, a caballo, y los maderistas; luego los carrancistas, luego los zapatistas, luego los villistas y los zapatistas, hasta ahí nos vamos a quedar".



Arremete, otra vez, contra REFORMA



Arremetió de nuevo en su conferencia mañanera contra REFORMA, medio al que aludió en al menos seis ocasiones.



Al referirse al SAT y la cancelación de créditos a una empresa propiedad de Juan Manuel "El Mono" Muñoz, López Obrador dijo que al periódico se le "pasó la mano" con la información.



"Aclarar lo de la nota del periódico REFORMA, quedamos en que íbamos a revisar si era cierto que se habían condonado los impuestos a personas físicas, morales, como se dice técnicamente y demostramos, o mejor dicho, se comprobó que no es cierto, es un tecnicismo que se utilizó, diría de mala fe o sin el cuidado suficiente por REFORMA, para hacer una afirmación que no corresponde a la realidad, esto fue lo que puso el REFORMA, como que se les pasó un poquito la mano, entonces la directora del SAT va a explicar en qué consiste la supuesta condonación o el perdón, si se dio o no se dio".



Acusó que la información publicada por REFORMA fue producida por Claudio X. González y volvió a criticar a Mexicanos Contra la Corrupción la Impunidad (MCCI).



"Tengo el informe de que fue Claudio X. González el que produjo la información de mexicanos a favor de la corrupción, es su asociación. Les molesta mucho todo lo que hacemos para que haya corrupción y tratan de desinformar, de manipular la información, pero bueno ya, se aclara"."Tenemos muchas ventajas y vamos bien, desde luego estos cambios producen inconformidad, y hasta eso no mucha, Claudio X. González, REFORMA, algunos otros, los partidos, que además es legítimo que estén en contra, que sean opositores a nosotros, pero nada significativo, nada que me quite el sueño, al contrario, estoy muy entusiasmado y con el propósito de sentar las bases lo más pronto posible para la transformación".Al referirse a Culiacán cuestionó la encuesta de REFORMA en la que ciudadanos optaban por modificar la estrategia de seguridad tras el operativo en esa ciudad."Hacen una encuesta en el REFORMA a 400 personas, que hay que cambiar la política de seguridad, pues aprovecho para decirles a los que piensan de esta manera que no vamos a modificar la política de combatir la inseguridad, que no vamos a apostar a la violencia y el exterminio"."Nosotros trabajando en beneficio del pueblo, dando ejemplos de rectitud, de integridad y claro que van a cambiar las cosas, están cambiando las cosas, pero si eres lector del REFORMA dices: qué barbaridad, cómo está este País, o de otros medios".Después al hablar del liberalismo y conservadurismo volvió a arremeter contra el diario y los "intelectuales"."Entonces, cómo no va a ser normal que el REFORMA y los intelectuales de ahora estén en contra de los cambios, por eso me gusta mucho ver las cosas a partir de dos agrupamientos, liberales y conservadores".En una sexta alusión, dijo que el REFORMA "cucharea" sus encuestas."Porque hay una encuesta y la cucharea el REFORMA para que cambie la política de seguridad, ¿Les voy a hacer caso? Claro que no, ellos deberían estar haciendo el análisis, la autocrítica a la política que se usó en los periodos en que ellos apoyaron a los gobiernos neoliberales".Alcaldes de distintos partidos solicitan una audiencia al Presidente para exigir mayores recursos a los municipios en el Presupuesto de Egresos 2020.Un grupo de unos 80 Presidentes Municipales del PAN y PRD se congregó desde antes de las 6:00 horas frente a Palacio Nacional, con una lona y letreros con la leyenda "Salvemos a los municipios".Caminaron unos metros a la Puerta Mariana de Palacio, donde pidieron la audiencia al grito de "Sin municipio no hay Nación", "Sí se puede" y "Queremos entrar".Durante la concentración, a la que varios Alcaldes se presentaron con seguidores de sus municipios, fue lanzada pirotecnia e incluso hubo música de banda de Tultepec, Estado de México.