Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 18 de junio

Cd. de México, México .-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Plantea adelantar consulta de revocación



Ante las críticas de la Oposición sobre la consulta de revocación de mandato, el Mandatario federal planteó adelantarla al 21 de marzo de 2021, para que no coincida con la elección federal intermedia.



"Qué propongo, a ver si se acepta, primero que no se gaste más, que el mismo gasto que se contemple para el 21 incluya también lo de la consulta para la revocación de mandato y que si no se acepta hacerla el mismo día de la elección federal, que sería lo mejor, es un solo ejercicio, que se adelante sin costo adicional la consulta para la revocación de mandato y estuve viendo y de suerte porque en la política, figúrense que la suerte cuenta mucho, la fortuna, decía Maquiavelo la política es virtud y fortuna, virtud y suerte, pues estoy proponiendo el 21 de marzo del 21, el 21 del 21, el 21 de marzo del 21 y qué creen, que es domingo, cae domingo, ese sería un buen día y hasta adelantamos los tiempos".





Pedirán INE en autobuses por migración



Anunció que se pedirá la identificación oficial a los pasajeros de autobuses de viajes largos en el País.



"Pedimos la cooperación de los ciudadanos porque nos vamos a ver en la necesidad de pedir identificación para la compra de boletos en el transporte de viajes y trayectos largos porque está demostrado de que en un camión un porcentaje considerable viajan sin ser del país, sin ningún registro".



"Vamos a poner orden en eso, que nos ayude la gente, mostrando su credencial para qué haya más control".



"Nos mostraron videos de autobuses que pasaron por todo el País con migrantes".



Ordena a titular de SFP excusarse de indagatorias a su hermano



Cuestionado sobre si en su Gobierno hay nepotismo, pues el hermano de la Secretaria de la Función Pública es delegado en Guerrero, López Obrador dijo que le pidió a la funcionaria excusarse de indagatorias que involucren a su familiar.



"En este caso no creo yo que haya nepotismo porque son funciones distintas, de todas maneras hay que verlo de conformidad con la ley, según mi criterio no existe nepotismo".



"Pero también quiero informarles que la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tiene ya un escrito de mi parte para que se excuse sobre cualquier investigación que deba hacerse si su hermano comete un acto de corrupción, o debe de ser sancionado, o sea, ella no podría intervenir en ninguna investigación".



Prepara mudanza a Palacio Nacional



Dijo que está preparando su mudanza a Palacio Nacional, la cual realizará cuando su hijo menor, Jesús Ernesto, termine el ciclo escolar.



"Una vez que termine el ciclo escolar, que termine Jesús la primaria, porque donde vivimos ahora está cerca la escuela y ya nos vamos a mudar a Palacio".



"Es un departamento que se construyó durante el Gobierno de Felipe Calderón y se mantuvo con el Presidente Peña y ya estamos preparando. Es el mismo espacio, tenía una sala comedor, una cocina, tres cuartos".



Le dará YouTube el 'botón de oro'



El Presidente recibirá el "botón de oro" que entrega YouTube por conseguir un millón de suscriptores en sus canales.



"¿Y lo del botón de oro de YouTube?", se le cuestionó.



"Sí está bien, ¿no?", respondió el Mandatario.



Además, agradeció a YouTube, Facebook y Twitter por "portarse muy bien" y fomentar la comunicación.



"Agradezco mucho a los de YouTube, los de Twitter y los del Face se portan muy bien, está avanzando mucho la comunicación y sobre todo es bueno el debate, a veces sube de tono, se calienta, todo mundo participa, se expresa y se manifiesta, con decirles que hasta los bots participan".



Aclaró que para recibir el "botón" acudiría el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez. Hasta esta mañana, la cuenta oficial del Mandatario tiene un millón 16 mil 238 suscriptores.



Abierto a que se trasladen restos de Porfirio Díaz a México



Se le preguntó si estaría dispuesto a trasladar a México los restos de Porfirio Díaz, que están en el cementerio de Montparnasse, en París, y respondió que no tendría inconveniente si lo solicitaran familiares.



"Por lo general no me gusta meterme con los muertos, son temas muy polémicos pero no tendría yo la verdad ningún inconveniente, si se planteara traer los restos de Porfirio Díaz, siempre y cuando lo solicitaran familiares, hubiese un acuerdo en general".



Pide informe sobre Carolina Herrera



Luego que la Secretaría de Cultura reclamó a Carolina Herrera por su nueva colección, que incorpora diseños de pueblos originarios del País, el Presidente afirmó que es una constante que se plagien diseños de las culturas indígenas.



"Estoy enterado de esto y es una constante el que se plagien diseños de las culturas indígenas de México, esto se ha denunciado en otras ocasiones pero lo está atendiendo la Secretaría de Cultura. Le voy a pedir que nos presente un informe porque también yo no puedo contestar todo, además no me gusta la charlatanería, el hablar por hablar, no tener elementos".