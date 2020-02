Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 18 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de prensa de este martes.



Ve que 'zopilotean' por caso Fátima



Dijo que ante los lamentables hechos del asesinato de la niña Fátima hay quienes actúan con oportunismo y zopilotean. Afirmó que entiende que hay una exigencia de justicia, pero no debe actuarse con oportunismo.



"Hay que esperar el resultado de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables y sobre todo a los conservadores decirles, recordarles que no somos iguales, ahora en medios, no en todos desde luego, en casi todos, hay sobre estos lamentables hechos mucho oportunismo, zopilotean".



"Yo entiendo de que en una circunstancia de esta, haya una exigencia de justicia, además es lo que se debe de hacer, es lo mínimo, pero no debe de actuarse con oportunismo, es un asunto muy serio, o sea, no se puede utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar, entonces esto no significa de ninguna manera censura es nada más poner las cosas en su lugar".



"Lo mismo los intelectuales orgánicos que gritaban como pregoneros cuando se privatizaba el sector público, gritaban y callaban como momias cuando se saqueaba al País, entonces es amnesia, nos deben una explicación, nos deben el ofrecer disculpas, no lo hacen y como si no hubiese sucedido nada, como si todo esto que está pasando hubiese surgido de la nada, de la nada, de repente surgió, desde que llegó Andrés Manuel se agravaron todos los males, todo se agravó, él es el culpable. No estoy evadiendo mi responsabilidad, quiero nada más que seamos lo más objetivos posible y que actuemos con integridad, y se hable con la verdad, no aprovechar estas circunstancias, de veras es como una especie de enajenación", indicó.



"Cómo vamos a utilizar el dolor humano para expresar nuestras fobias políticas, no es así, de todas maneras libertad completa, absoluta".



Agregó que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya está atendiendo el caso de la niña que fue asesinada.



"Está Claudia Sheinbaum en el caso lamentable de la niña que fue asesinada cruelmente, Claudia está a cargo de esto y nos van a estar informando, se va a estar informando a los ciudadanos".



Aseguró que no habrá impunidad en el caso y pidió esperar a que se realice la investigación.



"Quien lleva a cabo la investigación va a decir lo que corresponde y desde luego no puede haber impunidad porque no debe haber impunidad en ningún caso, menos en estas situaciones tan lamentables, graves".



"Yo lo único que pido es que la autoridad encargada lleve a cabo la investigación y se resuelva de conformidad con la Ley sobre las responsabilidades".



'No vamos a detenernos'



En medio del ambiente de protestas por la creciente violencia de género y las críticas por el sorteo relacionado con el avión presidencial, el Presidente dijo que no se va a detener y no va a aminorar el paso de la transformación del País.



"Yo entiendo que haya inconformidad, que haya oposición y vamos nosotros siempre a respetar el derecho a disentir y desde luego el sagrado derecho a la manifestación, a la protesta, pero vamos a defender también nuestra postura".



"Porque ni modo que nos vamos a quedar callados y ofrecer disculpas por anticipado, pero va a continuar el proceso de transformación. Imagínense que cambiemos, que modifiquemos nuestro plan, que aminoremos el paso para la transformación de México, no vamos a detenernos".



"Eso es lo que tenemos que atender, las causas. ¿Qué hicieron estos gobernantes simuladores?, se ponían enfrente de la televisión a decir: no me va a temblar la mano, la ley es la ley, ¿se acuerdan?".



"Tenemos que atender las causas, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, claro que es importante que haya vigilancia, que se profesionalice a la Policía, que se cuente con el apoyo como ahora, del Ejército, Marina, todo eso es necesario, pero lo más importante es lograr una sociedad mejor".



"No hay que tenerle miedo a la palabra radical, viene de raíz. Es arrancar de raíz al régimen corrupto, injusticia, privilegio y todo lo que envuelve y lo que reproduce, por eso es importante también el tiempo que estamos viviendo, es un replanteamiento".



'Batea' fiscalía para mujeres: 'toca a Congresos'



Aunque se pronunció a favor de la creación de una Fiscalía Especializada para el combate a los feminicidios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es un asunto de los Congresos locales y federal.



"Eso corresponde a los Congresos estatales, Congreso federal, a los Gobiernos de los estados, a la Fiscalía General, yo lo veo muy bien todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad, lo vemos muy bien y vamos a seguir ayudando en todo", afirmó en conferencia matutina.



El Mandatario federal reiteró que su Gobierno está atendiendo las causas de este delito, sin embargo, resaltó que se debe tener una sociedad más justa, fraterna y "amor al prójimo".



"Es que estamos atendiendo las causas y nosotros pensamos que en la medida que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, fraterna, con valores, en donde el individualismo no sea lo que prevalezca sino el amor al prójimo, el que haya mucho cariño, que no haya odio, así vamos a ir enfrentando todos los desafíos, todos los retos", señaló.



Respecto a las protestas y demandas de feministas en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo afirmó que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, están atendiendo los casos, aunque pidió manifestarse de forma pacífica.



"Las están atendiendo Claudia (Sheinbaum) y aquí también está atendiendo este caso la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y todo nuestro respeto y garantías para manifestarse, la única recomendación, también respetuosa, que no se vaya a malinterpretar, es que sean manifestaciones pacíficas", refirió.



Protestan feministas frente a Palacio



Colectivos y feministas protestaron y realizaron pintas en Palacio Nacional por la muerte de Fátima, la niña de siete años cuyo cuerpo fue localizado el fin de semana en Tláhuac.



El viernes pasado, colectivos de mujeres se manifestaron en el recinto por el asesinato de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada por su pareja en la Alcaldía Gustavo A. Madero.



Esta mañana, las inconformes gritan consignas contra las autoridades por considerar que fallaron en los protocolos para encontrar a la menor.



"¡Justicia para Fátima!", "Fátima somos todas!", "¡Por las que están, por las que ya no están, por las que peligran!", dicen en las consignas.



Además llevan pancartas con mensajes como: "Nos están matando" y "No + simulación, prevenir y erradicar la violencia vs las mujeres y niñas. Es su obligación".



La manifestación, convocada por el colectivo "Dignas Hijas", lleva por nombre "Moralizar no es la solución" y las inconformes refieren que el objetivo es denunciar la negligencia del Gobierno ante la violencia feminicida.



Con el puño en alto, las manifestantes guardaron un minuto de silencio por Fátima.



Debido a la protesta, policías capitalinas y mujeres militares resguardan las puertas y las inmediaciones de Palacio Nacional.



Ayer, en medio de la creciente violencia contra las mujeres y las exigencias al Gobierno para frenar el problema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las feministas no pintar las puertas y paredes del recinto.



Evalúan compra de equipo para aduanas



El Mandatario federal anunció que se evalúa la adquisición de equipo de tecnología para realizar revisiones en aduanas.



"Existe un proyecto, lo vamos a revisar porque significa la compra de equipos, significa tener tecnología en las aduanas para llevar a cabo la revisión, que sea más automatizado todo y suena bien, entre menos participación haya de personas y se puedan automatizar estos sistemas, hay menos corrupción, está comprobado o teóricamente así se expresan estas cosas".



"Sin embargo, hay una mala experiencia en que todo se quiso resolver comprando equipos: cámaras, sistemas de cómputo y se gastó muchísimo en este tipo de tecnología, que quedó inservible porque el propósito era comprar el equipo. Hay muchos proveedores, muchos interesados en vender equipos, hasta políticos vendían equipos de estos y otros".



"Tenemos que ver si realmente es de utilidad para que no se nos convierta en chatarra, para que no haya corrupción y que conste que Ahued es una gente honesta, el director de Aduanas, de todas maneras, tenemos que cuidar lo de los equipos porque se ha abusado mucho y ha habido corrupción. Estamos cuidando las cosas".



Denuncian sobreprecios en Seguro Popular



Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, denunció cobros a sobreprecios durante los 15 años de existencia del extinto Seguro Popular (SP).



Aseguró que proliferaron "aventuras" comerciales que no ofrecían servicios esenciales.



Por ejemplo, dijo, compraban máquinas para realizar hemodiálisis y se las rentaban al Gobierno a sobreprecios.



El dinero, explicó, se iba en pagar a estos pequeños grupos empresariales, los cuales fueron corruptos y no resolvieron las necesidades del sistema.



Sobre el Insabi, precisó que los estados adheridos actualmente están firmando los convenios para transferir infraestructura, nómina y equipamiento.



"El Insabi es el mecanismo que hoy se estableció como coordinador de este proceso de incorporación", señaló.El propósito, agregó, es tener un modelo único nacional de salud para población no asegurada.Pese a que el Hospital Juárez de México tiene subrogación para abastecerse de medicamentos, cuenta con el abasto suficiente de fármacos, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.Así lo constataron autoridades de Salud y de la Función Pública durante una visita por la institución."Está marchando bien (este hospital); tienen suficiencia de medicamentos", precisó López-Gatell."Otros hospitales habían tenido problemas de desabasto".El funcionario puntualizó que las visitas forman parte de un programa de supervisión a los institutos nacionales y hospitales de alta especialidad."Es un programa de auditorías para todas las instalaciones", dijo.En el Hospital Juárez se harán cuatro auditorías, comentó el Subsecretario de Salud.Indicó que el hospital tiene contratos plurianuales hasta 31 de diciembre de 2020.Por otro lado, mencionó que durante 2020 habrá construcción y remodelación de 50 hospitales y 56 centros de salud.El subsecretario Salud anunció que al menos siete mil 500 personas que se ocupaban de la afiliación en el extinto Seguro Popular, serán capacitadas para realizar tareas de prevención y promoción de la salud.Hasta ahora se han entrenado a mil 100 personas, precisó.Además, el funcionario indicó que con base en el Programa Médicos del Bienestar del Insabi se integrarán mas de 40 mil personas entre médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos y trabajadores sociales."Integrarán los equipos de salud para el bienestar", dijo.La idea de esta nueva fase de reclutamiento es que este personal de salud atienda a poblaciones vulnerables que han sido abandonadas, detalló López-Gatell.