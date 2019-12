Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 17 de diciembre

Cd. de México, México.-La conferencia mañanera del Presidente López Obrador se concentró en el tema de seguridad.



Exhiben a Gobernadores faltistas



El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, exhibió a los Gobernadores que no asisten a las reuniones de seguridad en sus entidades. Los Mandatarios estatales que más inasistencias registran son Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; y Carlos Aysa González, sustituto en Campeche.



Los Mandatarios de Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo también registran poca asistencia.



En tanto, el Presidente informó que se reunirán con los Mandatarios estatales esta semana.



"Vamos a tener una reunión con los gobernadores esta semana y es muy buena la relación y saben que debemos informarles a los ciudadanos, no hay diferencias, no hay pleitos", comentó.



"El propósito no es culpar a nadie, sino informar, que los ciudadanos tengan todos los elementos".



Guanajuato, donde más homicidios hay



Las cinco entidades con el mayor número de casos son Guanajuato, con 3 mil 211; Baja California, 2 mil 657; Estado de México, 2 mil 603; Jalisco, 2 mil 465 y Chihuahua, 2 mil 379.



Los municipios con más homicidios son Tijuana, BC, con mil 856; Acapulco, Guerrero, mil 195; Culiacán, Sinaloa, 542; Benito Juárez, QR, 420 e Iztapalapa, CDMX, 420.



El Presidente López Obrador destacó que entre los estados más difíciles de atender está Guanajuato debido a que el principal problema son los homicidios, pues representan 15 por ciento de los asesinatos diarios en el País.



"Todos tenemos que hacernos cargo, hacernos responsables, garantizar la paz y la tranquilidad en el País, es por eso que todos los días nos ocupamos del tema de la inseguridad y llevamos a cabo acciones para apoyar en entidades federativas donde hay más incidencia".



Ve Durazo 'desaceleración' de asesinatos



El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019, la tendencia de crecimiento de los homicidios en el País se desaceleró, al registrar un promedio de 0.1 por ciento respecto a periodos similares.



"Hay que ver la primera parte, lo azul claro, ahí viene el 2016 con tendencia de crecimiento 2.9, luego baja un poco el 2018 al 0.7 por ciento y la tendencia de crecimiento del 2019 es 0.1 por ciento, por eso hemos hablado de un punto de inflexión".



"De 0.1 por ciento a partir del 1 de diciembre, es decir, el crecimiento es menor, que la tendencia de crecimiento es menor que en años anteriores, es cierto, ha habido picos como julio, pero regresó a la baja".



De acuerdo con una tabla presentada en la conferencia matutina, el máximo histórico de homicidios en el País se registró en julio de 2018 con una cifra de 3 mil 74, mientras que en el mismo mes de este año se reportaron 2 mil 994 homicidios.



Baja 1.6% robo de vehículos y 1.7% a transportistas



Durazo informó que en el 2019 existió una tendencia a la baja de 1.6 por ciento en el robo de vehículos en el País. Aseguró que en el robo de automóviles, así como en los homicidios, no existe cifra negra ya que todos los delitos se denuncian o son registrados por la autoridad.



La entidad que registra la mayor incidencia en cifras absolutas sobre el robo de automóviles es el Estado de México, con 37 mil 791 robos, le siguen Jalisco, con 15 mil 178; Baja California, con 12 mil 297; Puebla, con 10 mil 620 y la Ciudad de México, con 9 mil 827 robos.



La mayor incidencia se encuentra en el centro de la República, reportó.



En tasa por cada 100 mil habitantes, seis entidades registran más robos que la media nacional, que es de 109.3 robos; y 26 entidades registran menos.



Las entidades con mayores tasas son encabezadas por Baja California, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Puebla y Chihuahua.



Los principales estados bajo la tasa nacional son Yucatán, Campeche, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Coahuila y Oaxaca.



El Secretario también reportó la disminución de 1.7 por ciento en el robo a transportistas a nivel nacional.



...Y dicen que ha caído el secuestro



Cuestionado sobre las cifras de Alto Al secuestro, que reportó que los plagios en el primer año de Gobierno de AMLO subieron 33% respecto al último año de Enrique Peña Nieto, Durazo afirmó que "afortunadamente van en descenso".



"Las cifras, es uno de los delitos en donde la cifra negra (delitos que no se denuncian) es mayor, muchos delitos, muchos secuestros no son denunciados porque las víctimas quieren mantener fuera del alcance de la justicia este acto que han padecido, esa es la razón fundamental por la que no se incluyó aquí pero está la información disponible en la página del Centro Nacional de Información del Secretariado".



"Tuvo un pico por los meses de abril, mayo, pero está ya como se puede mostrar aquí afortunadamente en descenso".



Presumen bloqueos de dinero al crimen



El Secretario de Seguridad informó que el Gobierno ha bloqueado 5 mil 329 millones de pesos y 47 millones de dólares al crimen organizado.



Además, al menos 9 mil 100 cuentas vinculadas al crimen organizado han sido bloqueadas a lo largo de este año.



"En 10 meses, hay 69 veces más bloqueos que en todos los de 2018".



"Por eso hemos dicho que el combate al crimen organizado no se da en el ámbito de su fortaleza operativa sino en el ámbito de su fortaleza financiera".



Destacan aseguramiento de fusiles Barret y fentanilo



Titular de Sedena informó que en el sexenio han sido asegurados 109 fusiles Barret calibre .50, los cuales destacan por su sofisticación y poder de fuego. Además, dos ametralladoras también calibre .50 y 107 lanzacohetes que por el calibre que manejan son para estrategias antiaéreas de los criminales.



En el caso de las drogas, destacó el decomiso de 597 kilos de fentanilo y 102 ampolletas más un millón de pastillas de ese narcótico.



Decomisos de armas:



4, 427 armas cortas

4, 852 armas largas

457 granadas

27, 337 cargadores

1, 102, 180 municiones

109 fusiles Barret calibre .50

2 ametralladoras calibre .50

107 lanzacohetes antiaéreos



Decomisos de drogas:



51, 909 kilos de metanfetamina

219, 246 kilos de mariguana

21, 411 kilos de cocaína

435 kilos de heroína

208 kilos de goma de opio

597 kilos de fentanilo

102 ampolletas de fentanilo

Un millón de pastillas de fentanilo



Erradicación:



2, 522 hectáreas de mariguana

12, 605 hectáreas de amapola



En dinero la afectación a la delincuencia es de: 34 millones 671 mil 336 pesos.



'Se dejó crecer a bandas en CDMX'



El Mandatario federal indicó que en la Ciudad de México se dejó crecer la delincuencia organizada.



"Se dejó crecer el problema, en el caso de la Ciudad de México, no había así las bandas, existía la delincuencia pero no era, vamos a decir, delincuencia organizada como ahora".



"Pero no habían las bandas, lo que se conoce como crimen organizado. ¿Cómo se fueron creando? Yo creo que fue descuido, la Policía de la Ciudad de México era una Policía muy responsable".



Suman 74 mil elementos desplegados en Guardia



El Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que suman 74 mil 437 los elementos desplegados en toda la República. Agregó que de los más de 27 mil policías federales que pasaron a la Guardia, 9 mil 147 elementos están en actividades administrativas y especializadas, por lo que no están en el despliegue.



Dio un calendario de entrada en operaciones de los elementos que están siendo adiestrados por la Sedena y la Marina:



432 elementos formados en Sedena se desplegarán el 6 de enero de 2020

1, 933 elementos culminan su formación el 31 enero y serán desplegados el 3 de febrero

1, 610 elementos concluyen el curso el 29 de febrero y serán desplegados el 2 de marzo

3, 033 elementos concluyen el adiestramiento el 3 de abril para desplegarse a partir del 6 de abril

6, 660 elementos culminan su adiestramiento en mayo y se desplegarán desde el 1 de junio



'No hay ingobernabilidad'



El Presidente López Obrador rechazó que exista ingobernabilidad en México, tras asegurar que el Estado tiene presencia en todo el territorio nacional. El Mandatario fue cuestionado sobre los casos en los que integrantes de diversas comunidades o incluso grupos delictivos han desafiado a las autoridades con acciones ilegales.



"No va a haber impunidad para nadie. En ningún caso, las Fuerzas Armadas, el Estado, está impedido o rebasado para poner orden. No hay en México ingobernabilidad".



López Obrador advirtió que el Gobierno federal tiene que suplir las fallas o ausencias de los gobiernos estatales o municipales, ya que no se pueden permitir vacíos.



"Cuando no hay participación de los gobiernos locales, nosotros tenemos que suplir, no puede haber vacíos () los vacíos siempre se llenan, por la autoridad o por otros. Si no se están teniendo resultados, hay que reforzar".