Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 08 de octubre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Ven 'barbaridad' en preservar NAIM



Presente en la mañanera, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, consideró que preservar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco sería una "barbaridad".



"Eso no se puede preservar así, porque las condiciones del terreno se hunde, baja, sube, diferencialmente, es distinto el número uno que el número tres de la pista, eso se tiene que mantener con peso para que no suba o se hunda, la conservación de eso es una barbaridad, no sirve para nada".



"Hay un amparo de las obras porque existe la idea de que algún día alguien decide hacer el aeropuerto de Texcoco, cada día hay más datos de que eso no debió ser nunca construido, eso ya se ha hundido varios centímetros, es una barbaridad, si legalmente hay un juicio, ingenierilmente no tiene razón de ser".



En tanto, el Mandatario federal dijo que, desde el punto de vista ambiental y ecológico, lo mejor para la zona es recuperar el lago.



"A mí me gustaría que se vaya a Texcoco, vayan a Texcoco, a donde iban a construir el aeropuerto, vean cómo está el camino, los hundimientos que tiene, el camino, toda esa zona, es como la Calzada Zaragoza, constantemente hay hundimientos, entonces escogieron el peor lugar y por eso vamos a recuperar el lago, que sería lo mejor desde el punto de vista ambiental y ecológico".



"Vamos a buscar mantener las obras, pero lo mejor para mantener esa zona es que se le de su vocación natural, que sea lago, como lo ha sido por siglos, o sea para que ir en contra de la naturaleza".



REFORMA publicó este martes que el tribunal que resolverá en definitiva las suspensiones contra el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) se perfila a permitir esa obra, pero ordenará al Gobierno no eliminar lo que se construyó en Texcoco para el aeropuerto cancelado.



Hay empresa interesada en TP-01



Sin dar detalles, López Obrador reveló que ya hay una empresa interesada en la compra del avión presidencial. Dio a conocer que están en una etapa de revisión de la aeronave para que pueda ser comercializada en buenas condiciones.



"Es lujosísimo, faraónico, es como un regalo, como una ofrenda al Presidente electo, porque es el Presidente Calderón el que deja comprado el avión, luego le echan la culpa al Presidente Peña, pero la historia es esa, el que lo compra es el Presidente Calderón, claro que el Presidente Peña debió cancelar esa operación".



"No lo hizo y se compró ese avión carísimo, lujosísimo, un avión para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba, y nosotros decidimos venderlo porque es un insulto al pueblo de México utilizar ese avión, habiendo tanta pobreza. Esto sirve para caracterizar cómo actuaban los gobiernos en los tiempos del neoliberalismo, no les importaba el pueblo, levitaban"."Se solicitó a la ONU que nos acompañara en el proceso de venta, lo están haciendo. Se hizo una licitación, intervinieron empresas, al final hay ya una empresa interesada en la adquisición, esto requirió de elaborar avalúos, está en el proceso de revisión el funcionamiento del avión, porque no se puede vender algo que no esté en buen estado"."Interviene la Secretaría de la Defensa en el arreglo del avión, en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y hay plazos. Hasta ahora existe un comprador, no puedo hablar más porque todavía no se cierra el acuerdo y es procedimiento legal".Informó que enviará una carta a la presidenta de la Cámara baja del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, para pedirle avalar el nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC)."Voy además a enviar una carta a la legisladora, a la dirigente del grupo parlamentario de los representantes de EU, a la señora (Nancy) Pelosi. Voy a enviarle una carta el día de hoy fijando una postura, pidiéndole su contribución y apoyo para que la Cámara de Representantes, la cámara de diputados, apruebe el tratado"."Y también pedirle, de manera respetuosa, se procure una aprobación pronta para que este importante asunto, que es todo un acontecimiento para favorecer la economía de los tres países, no se mezcle y contamine con el proceso electoral que se está llevando a cabo en EU, en el cual como en todos los procesos electorales se desatan pasiones que son propias de la democracia y que este proceso electoral no retrase la aprobación del Tratado".Ante las diferencias entre familiares por el traslado de los restos de José José para un homenaje en el País, el Presidente confió en que se llegue a un acuerdo para despedir al cantante, quien, dijo, es de todos los mexicanos."Nada más exhortarlos a que, si hay diferencias, que las hay en todas las familias, que hagan una tregua, que se haga el homenaje y después si deciden seguir con sus diferencias, están en todo su derecho, a ver si pueden conciliar sobre este asunto"."Lo que puedo hacer es un llamamiento porque el cantante José José pues es un personaje de todos los mexicanos, ya pertenece a muchos mexicanos, ahora sí que es de dominio público (...). Desde luego, lo principal son los familiares, pero también considerar que hay un interés general, el interés de la gente, los que lo gozaron, lo disfrutaron, los que lo quisieron, los que lo siguen escuchando, entonces, tomar en cuenta eso"."De ahí el porqué se autoriza lo del traslado en un avión de la Fuerza Aérea, porque se trata de un artista, y se puede decir, en sentido estricto, 'es un cantante más' y que 'por qué no a otros', pero bueno, tenemos que tomar decisiones"."Además, en el caso de José José tiene un elemento muy humano de cómo a pesar de su enfermedad quería seguir cantando, quiso seguir cantando, fue un gran esfuerzo, con mucho sentimiento. Ojalá los familiares se pongan de acuerdo, estoy seguro de que lo van a lograr"."Desde luego, todo el apoyo (...). Me preguntaron sobre si se podía utilizar Bellas Artes, sí, claro que sí".Dijo que con la austeridad republicana de su Gobierno, lo que antes se veía como subejercicio ahora es ahorro."Se estima un presupuesto para una Secretaría, a ver, la Presidencia de la República, el año pasado ejerció 3 mil millones de pesos aproximadamente, y este año vamos a ejercer alrededor de 800 millones, si se ve como era antes estamos hablando de un subejercicio, es decir, se ejerce menos presupuesto, subejercicio, en el marco de la austeridad republicana, con el nuevo Gobierno, no se considera un subejercicio, sino un ahorro, eso es lo que a veces no se entiende, entonces eso nos permite tener finanzas públicas sanas porque ese ahorro pues es para financiar los programas sociales".Jiménez Espriú afirmó que el informe final sobre el accidente aéreo en el que murieron la ex Gobernadora Martha Erika Alonso y el ex senador Rafael Moreno Valle se publicará en noviembre."No nos han dicho cuánto tomará el informe final, pero será a fin de este mes, creemos que en noviembre, tendremos la definición final de las causas que motivaron el accidente".Indicó que, tras las reuniones de los expertos internacionales que realizaron las inspecciones a la aeronave, el 25 de octubre se publicará un informe de hechos."Nos informan que la publicación detallada, que va a ser un documento muy importante que no se ha dado en ningún caso de ningún accidente previo, la publicación del informe de hechos, la relación de hechos, estará lista el 25 de este mes".