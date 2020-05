Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 25 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Pide a FGR indagar protección a red de clonadores



Cuestionado sobre la denuncia de agentes federales por la protección de la Fiscalía Anticorrupción a una organización delictiva de origen rumano en Quintana Roo, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito a nivel mundial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se pedirá a la FGR que se investigue como tiene que ser.



"Ya, seguramente la Fiscal Anticorrupción va a tomar nota, es independiente porque pertenece a la Fiscalía General de la República pero van a investigar sobre eso que estás planteando, ojalá que la información que tengas sobre este asunto se le entregue a Jesús para que él nos ayude pidiendo información y que se investigue como tiene que ser", afirmó.



REFORMA publicó este lunes que elementos de corporaciones descubrieron en el caso un conflicto de interés de Camilo Constantino Rivera, jefe de Unidad en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, según denuncias presentadas días atrás ante el Órgano Interno de Control de la FGR y la Secretaría de la Función Pública.



Los escritos, a los que tuvo acceso este diario, señalan que un hermano del funcionario de la FGR, Jesús Constantino Rivera, es escolta y abogado del grupo de Florian Tudor, identificado como el líder de la banda rumana que estafa a turistas mediante una red de cajeros "Intacash".



Los investigadores federales alertaron que mientras el caso de la red de clonadores se encuentra congelado, la Fiscalía Anticorrupción aceleró las diligencias contra los agentes que indagan a los rumanos por supuestos abusos de autoridad, amenazas o cateos ilegales.



Florian Tudor y sus socios, Adrián Nicolae Cosmin y Chakib Naif Al Boustany, son investigados por el FBI por fraudes cometidos en EU y países de Europa



Acepta revisar pacto fiscal; pide austeridad a estados



Aceptó la propuesta de los Gobernadores de realizar una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal.



"Acerca de la modificación al convenio de coordinación fiscal, habría que analizarse. Nosotros entregamos puntualmente las transferencias federales, los recursos a los estados, no le retenemos sus participaciones, no se las condicionamos, no tienen que andarle haciendo la barba a ningún funcionario, el Secretario de Hacienda tiene la instrucción de entregar puntualmente las participaciones, porque es dinero del pueblo, el dinero que va a los ciudadanos de los estados", dijo.



"Entonces, si se quiere cambiar la fórmula para que manejen más los estados que la Federación, vamos a pensar que eso es lo que proponen, pues que se analice".



Sin embargo, adelantó que éste no es el momento para realizar modificaciones, y atribuyó buena parte de las presiones a las elecciones federales en puerta.



"¿Sería el momento para hacer una revisión de ese tipo?", se le preguntó.



"Yo creo que no, pero es lo mismo, como estamos en víspera de las elecciones, ya se agarran banderas, digo, no es este caso", respondió.



"Porque quieren ellos más recursos", se le insistió.



"Sí, pero no les falta, de acuerdo a lo que les corresponde, se les entrega puntualmente porque también no se vale que digan que no tienen recursos porque la Federación no les entrega los recursos, todo lo que les corresponde por ley les llega puntualmente, si hay una situación difícil pero eso afecta a todos, al Gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, bueno, afecta al pueblo, a todos".



Aunque reconoció que es necesario analizar la vigencia de un esquema creado desde el Gobierno de José López Portillo, el Presidente hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a frenar los excesos, aplicar recortes y medidas de austeridad.



Tras recordar que en algunos estados los regidores llegan a cobrar hasta 200 mil pesos mensuales, pidió a los gobernadores tomar algunas medidas como dejar de utilizar aviones y helicópteros para sus traslados.



"¿Cuál es mi recomendación? Primero, que nos apretemos el cinturón los que somos del Gobierno, sea gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, y hay forma, ¿cómo no?, a ver, con todo respeto, ¿cuánto están ganando los regidores, para empezar, son muchos los gobiernos municipales?", cuestionó.



"Se pueden lograr ahorros, ya no comprar vehículos nuevos, austeridad, no tener tanto personal para que no se tropiecen, bajar el costo del Gobierno de la sociedad y lo mismo en caso de gobiernos estatales, ya, si se puede, no usar los aviones, los helicópteros, bajarle a los gastos".



En días pasados, Gobernadores emanados de diversos estados han insistido en la necesidad de realizar una revisión al pacto fiscal, por considerar que no existe una distribución justa de los recursos públicos.



Defiende a Cuitláhuac García



Cuestionado sobre la acusación del senador panista Julen Rementería de que al menos tres empresas fantasma fueron contratadas por la Secretaría de Educación de Veracruz para remozar escuelas, el Presidente López Obrador defendió al Gobernador de la entidad, Cuitláhuac García.



El Mandatario federal afirmó que las denuncias como las del panista se dan por cuestiones político electorales.



"En tu pregunta está la respuesta, si me dices que un legislador del PAN cuestiona al Gobernador de Veracruz pues tiene que ver seguramente con la cuestión política electoral", dijo.



Se le cuestionó si rechaza que haya corrupción en Veracruz.



"Yo le tengo toda la confianza a Cuitláhuac, al Gobernador de Veracruz, mi estado porque acuérdense que soy veracruzano, porque mi papá es de Veracruz y de conformidad con la Constitución de Veracruz, el artículo 11, los hijos de veracruzanos son veracruzanos, entonces es mi estado y estoy muy contento, así, con el trabajo de Cuitláhuac, porque es una gente honesta, limpia, nada que ver con los que han habido ahí, para qué los menciono, es preferible olvidar", respondió el Mandatario.



REFORMA publicó hoy que al menos tres empresas fantasma fueron contratadas por la Secretaría de Educación de Veracruz para remozar escuelas en la entidad, según el senador panista Julen Rementería.



A partir de un listado oficial, el legislador veracruzano reveló que los domicilios fiscales de algunas empresas contratadas corresponden a una casa abandonada, un autolavado y un inmueble donde se vende mole.



Además, a López Obrador se le preguntó sobre la protesta de rectores de universidades privadas en Puebla, porque la nueva Ley de Educación de la entidad establece que los inmuebles de esas instituciones formarán parte del Sistema Educativo Estatal.



El Presidente reiteró que tiene que ver con diferencias porque ya vienen las elecciones.



"Lo mismo, es que hay diferencias partidistas, esto va a arreciar, eso se los adelanto, porque ya vienen las elecciones, la gente debe saber que se van a renovar casi la mitad de los gobiernos estatales. ¿En junio? del año próximo. Entonces ya están desatados y por eso son denuncias en la Procuraduría de un partido para hacer quedar mal a los otros partidos o al Gobierno", dijo.



Presume 'milagro' en recaudación



Consideró como un "milagro" el aumento de 2.6 por ciento en términos reales, unos 100 mil millones de pesos, en la recaudación de impuestos en el periodo de enero a mayo, respecto al mismo lapso del año pasado.



"Miren es un milagro, tenemos la recaudación con relación al año pasado del orden del 3 por ciento, creo que un poco menos, 2.5 o 3 por ciento, pero, ¿qué significa? Que en enero y mayo del año pasado, en comparación ahora en enero y mayo, a pesar del coronavirus tenemos 100 mil millones de pesos más en recaudación hasta el viernes", señaló en conferencia.



Al mostrar una gráfica, el Mandatario federal dijo que el año pasado se logró una recaudación de un billón 658 mil 694 millones de pesos, mientras que este año aumentó a un billón 757 mil millones.



Indicó que el aumento se debe a que la gente está ayudando con el pago de sus contribuciones y los que no pagaban están aportando porque en su Gobierno ya no hay condonaciones.



"Porque la gente nos está ayudando, porque a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones y nada más termino con esto, y los que no pagaban ya están pagando porque ya cambiaron las reglas.



"Ya saben que no hay condonaciones, ya no hay agarradera, ya no hay influyentismo, y grandes corporaciones están pagando, eso se debe a que todos están cumpliendo con su responsabilidad", afirmó.



Definirán esta semana reapertura y vuelta a clases



Anunció que esta semana se definirán los términos para la reapertura de ciertos sectores de la economía y la posibilidad del regreso a clases en algunas zonas del País.



En conferencia de prensa, el Mandatario recordó que esta es la última semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia y que, a partir del 1 de junio, las industrias de la construcción, minería y automotriz podrán reiniciar actividades, siempre y cuando, cumplan con los protocolos sanitarios por la emergencia del Covid-19.



"Se va a ir abriendo el País a la industria de la construcción, las actividades mineras, a la industria automotriz que está vinculada a Estados Unidos, a Canadá y desde luego lo que tiene que ver con el esparcimiento, la actividad deportiva, el regreso poco a poco a la nueva normalidad, eso lo vamos a ir ya definiendo esta semana", afirmó.



Respecto al regreso a clases, reiteró que solo se permitirá donde existan condiciones sanitarias y en consenso con todos los actores locales.



"En esta semana se va a informar sobre la posibilidad del regreso a clases en algunas regiones, algunos estados, a partir del comportamiento de la pandemia y mediante acuerdo con maestras, maestros, padres de familia y autoridades locales, de acuerdo a las características de cada región, lo que está aconteciendo en todas las regiones de México", refirió.



Pese a que el Valle de México registra aún el pico de la pandemia, López Obrador insistió en que el problema "está de salida", pero llamó a los ciudadanos a no relajar la disciplina en el cierre de este mes.



"Es la última de la tercera etapa de la sana distancia, ya nada más esta semana y agradecerle mucho como siempre a la gente por su buen comportamiento, también nuestro pésame a familiares de víctimas de la pandemia, nuestro abrazo a los enfermos", expresó.



"Decirles que, de acuerdo a los informes que tenemos, a las proyecciones, ya vamos de salida, desde luego no debemos de confiarnos, no relajar las medidas de prevención, seguir las recomendaciones hasta el fin de semana que termina esta etapa".



Pagarán ciudadanos 2 millones de empleos



Los dos millones de empleos que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador planea crear en el resto del año serán con cargo al presupuesto público, ya que están vinculados a programas y proyectos gubernamentales.



A pregunta expresa, López Obrador detalló la estrategia en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.



"Nosotros tenemos ya un plan para crear estos dos nuevos millones de empleo. Les comento, estoy ansioso, nada más que espero la autorización de las autoridades sanitarias porque quiero ir ya a dar el banderazo para cuatro tramos del Tren Maya y me interesa mucho el inicio de esta obra porque van a ser 80 mil empleos, en los cuatro tramos, este año y así vamos sumando empleos", dijo.



Por ejemplo, expuso, la pandemia obligó, además de que era una necesidad, a contratar médicos y enfermeras, y se han contratado alrededor de 45 mil trabajadores de la salud.



Respecto al plan de empleo que el Presidente Franklin Delano Roosevelt aplicó en Estados Unidos ante la gran depresión, López Obrador sostuvo que su modelo es parecido, pero no igual.



"Porque uno de los errores del neoliberalismo", expresó, "fue imponer un modelo a tabla rasa para todo el mundo, sin tomar en cuenta las características propias, la realidad de cada País, los problemas de cada País, la idiosincrasia de los pueblos, sino en todos lados la misma receta, reformas estructurales, reforma fiscal, reforma energética, reforma laboral, reforma educativa, en todos lados".



"Eso ya no es aceptable, cuando menos en México, allá otros si quieren seguir aplicando esas recetas, nosotros partimos de nuestra realidad y este es un modelo propio, es medir el crecimiento económico, pero también el bienestar, que haya democracia, libertades".



El Jefe del Ejecutivo adelantó que ya se reunió con un grupo, y lo seguirá haciendo, para la definición de un método de medición sobre bienestar, y no sólo medir el crecimiento a partir del Producto Interno Bruto (PIB).



Al explicar de dónde saldrán los 2 millones de empleos que buscan crear en lo que resta de 2020, el Presidente citó los generados con los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y de Mejoramiento Urbano, en el cual se consideran 228 mil empleos.



El programa Sembrando Vida, que inició con 200 mil empleos, se ampliará a otros 200 mil.



Las obras de cuatro tramos del Tren Maya significarán, afirmó, 80 mil nuevos empleos, mientras que con la construcción de la refinería de Dos Bocas se suman 72 mil.



Otra fuente de generación de empleo son las nuevas sucursales del Banco del Bienestar, que aseguró tiene un "efecto multiplicador".



Estamos construyendo este año mil 350 sucursales del Banco del Bienestar, de un total de 2 mil 700, obras a cargo de ingenieros militares y que representa más ocupación, sostuvo.



López Obrador retomó en su explicación las contrataciones en el Sector Salud, así como las plazas generadas por las obras del Aeropuerto Felipe Ángeles, y los programas de mantenimiento y conservación de la red carretera y de las escuelas públicas.



También mencionó a la Guardia Nacional, para la que se va a contratar a 21 mil elementos más.



"Entonces todo esto, la suma, porque hay otros, (...) debe haber un total (...), todo esto, dos millones", aseguró.



Reporta Profeco bajas en colegiaturas de hasta 25%



Tras descartar que haya quejas por aumento en las colegiaturas en escuelas privadas, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aseguró que se lograron acuerdos para quitas de hasta el 25 por ciento en los pagos de abril y mayo.



El Procurador Federal del Consumidor fue cuestionado sobre el tema en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, y aseguró que los padres de familia se han quejado de la dificultad para cubrir las colegiaturas de los dos meses que ha abarcado el confinamiento por la pandemia de Covid-19.



"Hemos coadyuvado a que se pongan de acuerdo y concilien los colegios con los padres de familia para que hagan una quita, una reducción a esas colegiaturas, y, en promedio, las colegiaturas en estos meses de abril y mayo recibieron quitas de hasta el 20, 25 por ciento, esto poniéndose de acuerdo papás y colegios", aseguró.



No obstante, el funcionario reconoció que hay algunos casos en los que se ha tenido que llegar a un proceso formal de queja, en lo que se ha recibido el apoyo de la Secretaría de Educación Pública.



Han sido los menos, sostuvo, porque la mayoría de los papás se han puesto de acuerdo en encontrar un punto de equilibrio.



El titular de la Profeco aseguró que ningún colegio está pensando en aumentar las colegiaturas, lo cual sería una "locura" en las circunstancias actuales.