Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 24 de junio

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes que se realizó en Cancún, Quintana Roo.



Acusan negocio con sargazo; destinan 52 mdp



El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Secretaría de Marina acusaron que en el pasado se hacía negocio con el combate al sargazo.



Tras anunciar que el Gobierno está listo para invertir 52 millones de pesos para enfrentar el problema, el titular de la Marina, José Rafael Ojeda, denunció que en el sexenio anterior se realizaron "componendas" para hacer frente al fenómeno.



Ahora se atenderá, dijo, como un problema de Estado y no como un negocio, sin realizar contratos con empresas.



"No todo es dinero, porque desgraciadamente en el sexenio pasado, no es porque hablemos del pasado, pero se invirtió mucho dinero, todo era contratos, todo era componendas y no se resolvió el problema", dijo.



"El sargazo no es un problema, es una situación que estamos enfrentando en el Gobierno y la Iniciativa Privada".



Ojeda informó que la Marina construirá su propias embarcaciones sargaceras con un costo de 6 millones de pesos, y no los 15 millones que cuestan las que están en el mercado.



El mando explicó que remolcarán un barco en Baja California para llevarlo hasta Manzanillo y ponerlo a trabajar.



El titular de Semar aseguró que se realizó la compra de un barco en el sexenio pasado, pero que no ha sido localizado.



Según el Secretario, 995 kilómetros de playas están afectados en la entidad, pero no se comprarán sargaceras ni van a licitar con empresas para que pongan barreras.



En su intervención, el Presidente también acusó que en el pasado se atendió este problema como un negocio.



"Nosotros tenemos la seguridad de que vamos a resolver, sin problemas, este asunto", sostuvo.



"¿Qué pasaba, por qué no se atendía bien? Porque se preocupaban, pero no se ocupaban y había siempre actos de ineficiencia en la atención del problema. Incluso, de manera irresponsable, hasta se declaraban emergencias, alertas, porque lo que buscaban era que se pudiese contratar sin licitar y hacer negocio con el problema. Ya eso se terminó, por eso voy a sostener que no hay problema".



El Mandatario federal convocó a los turistas extranjeros a visitar Quintana Roo, e insistió en que lo del sargazo es un asunto menor.



"Visiten Quintana Roo, es el paraíso, es un edén, uno de los estados más bellos del País y uno de los sitios turísticos más importantes del mundo", dijo.



"Lo del sargazo es un asunto menor".



Descarta Gobernador afectación a ocupación hotelera



El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, planteó la necesidad de que el trabajo coordinado sea a mediano y largo plazos.



"En cuanto a ocupación hotelera, no hemos tenido una afectación, sólo en los servicios que se dan en la playa, los tours, club de playa y restaurantes de playa son los que han resentido, no se ha dado en ocupación hotelera, pero puede darse por lo que se presenta en las playas y es lo que debemos evitar que se presente el problema en las próximas dos temporadas".



Frena México migrantes... también en el norte



El Gobierno de México reconoció el despliegue de 15 mil elementos de las fuerzas federales en la frontera norte para frenar el paso de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos.



A pesar de que el acuerdo alcanzado con el Gobierno norteamericano implicaba, inicialmente, la presencia de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, ahora las Fuerzas Armadas también están presentes en el Río Bravo.



El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre el operativo en la línea fronteriza con Estados Unidos.



Explicó que elementos de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas realizan acciones para asegurar a quienes no cuentan con una situación migratoria regular.



'Yo no digo mentiras'



Luego que el Presidente reportara una disminución de homicidios en Quintana Roo, una reportera local le dijo que está mal informado, pues las ejecuciones han aumentado en la entidad.



Ante el comentario de la comunicadora, el Mandatario federal dijo que él no dice mentiras.



"Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad, siempre he considerado la honestidad como lo fundamental, es lo que estimo más importante en mi vida, no engaño, tengo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".



"Yo sé que ustedes tienen una visión distinta, yo la respeto pero yo voy a defender siempre mis puntos de vista, además estoy acostumbrado a polemizar, a defender mis posturas".



El Ejecutivo federal dijo que en Quintana Roo han bajado, en promedio, de dos a uno los homicidios diarios.



"El resultado en caso de Quintana Roo, repito, el promedio era hasta hace unos meses dos homicidios diarios, ahora es un homicidio".



"No miento, nunca voy a engañar al pueblo de México, quisieran mis adversarios y los que no están todavía acostumbrados a la nueva realidad de que siguiera lo mismo y entonces por eso les extraña que estemos gobernando de la manera como lo estamos haciendo, de modo que no coincido con lo que tú planteas pero respeto tu punto de vista", afirmó.



Al tomar la palabra, el Gobernador Carlos Joaquín dijo que la disminución de los homicidios fue de 58.5% el mes pasado.



Encuentra Profeco gasolinera que 'más roba'



El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que, producto de las verificaciones realizadas en gasolineras, fue localizada en Puebla la estación que "más roba" a los consumidores.



Se trata de una estación ubicada en el Municipio de Acajete y es propiedad de José Oscar Cervantes López.



De acuerdo con Sheffield, de cada 20 litros que despachaba, la gasolinera robaba 6 a los consumidores, un 30 por ciento del combustible.