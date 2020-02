Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 24 de febrero

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Reconoce que UIF indaga a empresas



Afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a las empresas que participan o ganan licitaciones con el Gobierno federal y se revisa si están acusadas de "malos manejos".



Cuestionado sobre las compras consolidadas por las que ha optado su Gobierno y su impacto para pequeñas y medianas empresas, el Mandatario dijo que la Administración tiene que bajar el costo de su operación, aunque también apoya a ese sector productivo.



"Toda la contratación de mantenimiento de carreteras", citó como ejemplo, "es del orden de los 15 mil millones de pesos y toda esa obra se hace con empresas de los mismos estados, el mayor porcentaje, se da oportunidad a pequeñas y medianas empresas".



"Tenemos que ser muy eficientes, el Gobierno tiene que bajar el costo de su operación, nada de que el Gobierno compra productos chatarra y caros, porque hay moche, porque hay soborno, ya no hay 10 por ciento, bueno, ni siquiera era el 10 por ciento, se pasaban, era mucho más".



"Eso también es importante decirlo, ya no hay el moche, el 10 por ciento: te doy este contrato, pero te mochas, ya no".



Incluso, el político tabasqueño pidió a empresas denunciar si son víctimas del cobro de "moches".



"A ver, qué nos digan, el que venga a aquí y diga 'tuve que mocharme para tener la obra' lo protegemos y le damos un premio y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones, que nos ayuden para que no haya moches, para que se acaben los sobornos, nada de dar dinero para tener obras y tener contratos".



"Ahora estamos revisando, en todos los casos, se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, Inteligencia Financiera, a ver, ¿quiénes son?, ¿de dónde vienen? Si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos, no. Y todavía después de entregarles los contratos, estoy hablando con ellos, para pedirles que se porten bien".



López Obrador dijo que es importante aclarar a las empresas extranjeras que México ya no es "tierra de conquista" y que en el Gobierno se acabó el solapamiento de actos de corrupción.



"No es leerles la cartilla, es decirles, no se confundan, no es lo mismo, porque se degeneró tanto en la construcción que las empresas tenían más abogados que ingenieros. ¡Eran buenísimos! Como litigantes. Se volvieron leguleyos y le sacaban y sacaban al Gobierno todo lo que querían. Entonces decirles ya se acabó".



"¡Que vámonos a México porque allá podemos hacer jugosos negocios, y podemos saquear, hay manga ancha! Eso se terminó, se acabó. Por eso es el enojo de algunos incluso hasta de la prensa internacional, ahora hasta el Wall Street Journal, que dice que México es ya País de un solo hombre".



Critica al WSJ



Dijo que en el diario The Wall Street Journal no conocen la historia de México y que "se pasan" al compararlo con Porfirio Díaz y Antonio López de Santa Anna.



"Ahora hasta el Wall Street Journal que dice que México es un País de un solo hombre. Imagínense la falta de profesionalismo, no conocen la historia del País, ¿cuándo México fue país de un solo hombre? Cuando Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz".



"Nada más en tiempo: Santa Anna fue 11 veces Presidente de México y bueno fue cuando el gran zarpazo, nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, se pasaron, ¿no? En la comparación. ¿Cuál época es también así? La de Porfirio Díaz, 34 años, el ídolo de los conservadores".



López Obrador dijo que la comparación "sí calienta" y es "exagerada", porque él lleva 14 meses en la Presidencia a comparación de los periodos de los ex Mandatarios.



"Por eso calienta, qué tengo yo que ver con Santa Anna, qué tengo con Porfirio Díaz, pero hablando de tiempo, Porfirio Díaz repito 34 años, yo llevo 14 meses, 15 meses, me faltan 4, 5 años, son poco exagerados, está mejor el REFORMA", agregó y soltó una carcajada.



El diario estadounidense advirtió ayer que, con López Obrador, México avanza hacia el régimen de un solo hombre que usa el terror para doblegar a empresas y oponentes con la Unidad de Inteligencia Financiera como una pieza clave en esa estrategia.Defiende a empresas que construyen RefineríaSalió en defensa de las empresas que construyen la refinería y dijo que está apoyando el Instituto Mexicano del Petróleo."Estas tres empresas son especialistas, están capacitadas para construir la refinería, han hecho refinerías, no es fácil hacer una refinería, no cualquier empresa hace una refinería y en cuanto a la tecnología y a la ingeniería se está apoyando el proyecto en el Instituto Mexicano del Petróleo, que son de los mejores técnicos mexicanos que estaban hechos a un lado, marginados, y ahora ellos son los que están dando la asesoría técnica para la refinería".Rosario Piedra, titular de la CNDH, participa esta mañana en una protesta frente a Palacio Nacional.La presidenta del organismo informó que decidió acompañar a los integrantes de la organización Comité Eureka, fundada por su madre, Rosario Ibarra de Piedra, para pedir que el Mandatario Andrés Manuel López Obrador los reciba en audiencia.En entrevista, aseguró que su presencia en la manifestación es parte de la nueva etapa de la Comisión, en la que se busca acompañar a las víctimas en todo momento.Piedra anunció la creación de una oficina especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política del Estado, que iniciará operaciones el próximo 26 de febrero.Entre las funciones de la nueva oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estará el realizar entrevistas a funcionarios y ex funcionarios de todos los niveles de Gobierno que pudiesen proporcionar cualquier tipo de información sobre la llamada "Guerra sucia"."Y se dará atención especial a ex miembros de los aparatos de seguridad del Estado", dijo.De acuerdo con los integrantes de Eureka, esta es la cuarta ocasión que solicitan una audiencia con el Presidente para "exponerle de viva voz la necesidad de esclarecer todos los delitos de desaparición forzada" perpetrados por diversas fuerzas del Estado en las décadas de los 70, 80 y 90.