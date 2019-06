Lo mejor de la conferencia de AMLO de este lunes 17 de junio

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este lunes.



Abogados no me van a callar



Ante el reproche de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados A.C. contra el amago de López Obrador de exhibir a quienes promueven amparos contra el Aeropuerto de Santa Lucía, el Presidente dijo que entre más le impidan hablar será más claro.



"Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto. Hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar pues voy a ser más claro".



"Los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto del Lago de Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar la transa. Imagínense hacer un aeropuerto en el Lago de Texcoco es como hacer una aeropuerto en medio de un océano".



"Dije que ya se estaba hundiendo lo que llevaban de construcción y, en efecto, ya salió un reporte de la UNAM de que se hunde esa construcción en promedio de 30, 40, 50 centímetros por año, medio metro por año, pero era un negocio lucrativo, entonces quedaron molestos".



Estiman que migrantes rescatados pagaron 69 mdp



Los 785 migrantes rescatados que viajaban en cuatro tráileres la semana pasada pagaron alrededor de 69 millones de pesos para su traslado ilegal a Estados Unidos, informó el Canciller Marcelo Ebrard.



Al presentar un informe en Palacio Nacional del plan migratorio aplicado desde la semana pasada, el Secretario dijo que de ese total, entre 10 y 15 millones de pesos son para pago de comisiones en México.



Ebrard detalló que en operaciones como la descubierta, a cada migrante se le cobra en promedio 3 mil 500 dólares por su traslado al vecino país del norte, sin embargo, si pagan 5 mil dólares tienen derecho a un segundo intento en caso de ser deportados antes de llegar a su destino.



"Todo se paga fuera de México, desde los países de origen o al llegar Estados Unidos".



"No debemos permitir el tráfico de personas, quizá es uno de los más importantes del mundo, entre 3 mil 500 a 5 mil dólares por persona".



"No se va a permitir el tráfico, ha habido una tolerancia en todos estos años, puede haber circunstancias catastróficas, como ha ocurrido en el pasado. Por lo tanto, la instrucción es que busquemos impedir el tráfico".



"No al tráfico de personas, no tolerancia a este tipo de prácticas, tenemos que proteger a las personas que son víctimas de esto, más de 150 menores de edad, encerrados en cajas por horas".



Se reunirá con Presidente de El Salvador



Adelantó que el jueves se reunirá con el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele,



"Me voy a reunir en Tapachula con el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nos vamos a reunir porque desde que fue electo nos entrevistamos, me visitó aquí en Palacio Nacional y hablamos de la cooperación para el desarrollo y hablamos de los proyectos que se estaban llevando a cabo en el sureste, sobre todo en el programa sembrando vida y ahora viene, desde entonces quedamos que lo iba yo a invitar cuando visitara Chiapas y ya se acordó este encuentro, va a ser el jueves a mediodía en Tapachula".



"Me voy a reunir con el Presidente Nayib Bukele de El Salvador que acaba de entrar en funciones, es joven, inteligente, progresista, muy buena persona".



Subastarán casas y depas



El Gobierno federal subastará casas, departamentos y un rancho declarados en "abandono" por la FGR o decomisados a la delincuencia organizada, y los recursos obtenidos se destinarán a municipios pobres de Guerrero.



El Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado realizará la subasta "a martillo" el próximo domingo en Los Pinos, por la que planea obtener un monto base de 168.4 millones de pesos.



El primer bloque consistirá en 15 inmuebles declarados en "abandono" por la Fiscalía General o el Ministerio Público, por los que se busca obtener 93.5 millones de pesos.



En este bloque destacan una casa en Los Cabos, Baja California Sur, de 15 millones de pesos; tres casas en Metepec, Estado de México, una de ellas con valor de 21 millones de pesos, y una casa en una zona exclusiva en Cancún, Quintana Roo, de 9.7 millones.



El segundo bloque corresponde a 11 inmuebles asegurados a la delincuencia organizada y por delitos contra la salud por un valor de 74.9 millones de pesos.



Entre los 10 bienes con extinción de dominio y uno decomisado destacan el Rancho Los Tres García, en el Estado de México, de 32 millones de pesos, y tres departamentos en Tamaulipas de alrededor de 250 mil pesos.



Ofrece indagatoria en Conade



Cuestionado sobre señalamientos de mal uso de recursos públicos en la Comisión Nacional del Deporte (Conade), el Mandatario federal ofreció investigar.



"Es una obligación, si son fondos públicos, tenemos que hacer auditorías y hacer una investigación".



"Voy a pedirle a la Secretaria de la Función Pública que actúe de inmediato y que demos a conocer el resultado de la investigación aquí mismo".



"Esto es muy importante, todo lo que tenga que ver con corrupción denunciarlo, aún cuando pueda exagerarse, es mejor denunciar actos de corrupción para acabar con ese cáncer que tanto daño le ha hecho al País".



"La auditoría sobre lo que son recursos públicos, me estoy comprometiendo a que se haga la investigación y se presente aquí el resultado".



Sobre críticas a Guevara



Se le preguntó su opinión sobre acusaciones de que la titular de Conade, Ana Guevara, está haciendo campaña para buscar la Gubernatura de Sonora y dijo que se le hacen exagerados los señalamientos.



"No opino, es un punto de vista, se está editorializando, habría que presentar pruebas si está haciendo campaña en Sonora".



"No creo, se me hace bastante exagerado".



Pedirá información sobre indagatoria a Borge



El Presidente anunció que solicitará información sobre la investigación contra el ex Gobernador de Quintana Roo Roberto Borge relacionada con los barcos que compró y operó durante su Administración para trasladar pasajeros de Playa del Carmen a Cozumel.



Dan datos sobre gas LP



El titular de Profeco informó que 22.5 millones de mexicanos usan cilindros y 3.5 millones tanques estacionarios. El 45.8% del gas LP en cilindros es para vivienda.



"Hay un grave problema en la renovación de los cilindros".