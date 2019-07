Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 25 de julio

Cd. de México .-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Firma ante notario documento de No Reelección



Firmó ante notario público el compromiso de no reelegirse, y aseguró que estará en el poder el tiempo que el pueblo decida.



"Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia. Tengo que hacer esto (la firma) porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores, además es muy buena la polémica".



"Bienvenida la polémica, el debate, nada más que no les voy a dar el gusto de que me comparen con sus ídolos, eso sí calienta; nosotros tenemos un pensamiento libertario y democrático".



López Obrador signó el documento tras reiterar que está apegado al principio de Sufragio Efectivo No Reelección, al que añadiría, dijo, "no corrupción".



Durante la conferencia se le pidió al Presidente aclarar parte de la declaración que había hecho al principio de la conferencia, "Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera", pues se podría prestar a interpretaciones.



Sí, dijo, no vaya algún intelectual conservador a decir: no lo aclaró bien.



"Hasta el 24 si el pueblo quiere y me lo permite la ciencia, la naturaleza y el creador".



Evalúa desaparecer el Coneval



A fin de generar ahorros, el Presidente informó que se explora la posibilidad de que desaparezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El Mandatario federal consideró que el Coneval hace funciones que puede desempeñar el Instituto Nacional de Geografía e Información (Inegi).



"Si se tiene el Inegi, ¿por qué no el Inegi hace esa función?".



"Son cosas que se tienen que ir ajustando, es parte de la transformación, de la austeridad republicana", aseveró.



Subastarán casa de Zhenli en las Lomas



Informó que se está realizando una indagatoria para conocer el destino del dinero confiscado en 2007 a Zhenli Ye Gon, acusado de comercializar acetato de pseudoefedrina de manera ilícita, y adelantó que la casa donde fueron hallados 205 millones de dólares.



"Les adelanto que se está haciendo una investigación para saber qué se hizo con el dinero que se confiscó al ciudadano chino mexicano y se va a informar, y no hay propósito de persecución, sino es saber nada más, informar a dónde fue el dinero".





"Y como ya se inició la investigación, ya se descubrió o nos enteramos, al menos el Presidente se enteró, de que está la casa en donde se encontró todo ese dinero y es una casa bien ubicada en una de las zonas mas exclusivas de la Ciudad de México y ya se está haciendo el trámite para subastarla"."Es una casa que puede costar alrededor de 30, de 40 millones de pesos, entonces sí es importante el que la vida pública sea cada vez más pública. Todo esto va ayudar mucho".Lamentó el accidente ocurrido el día de ayer en Michoacán, donde perdieron la vida cuatro personas, entre ellas el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Martín Godoy Castro."Lamentamos mucho lo del accidente de ayer en Michoacán, la caída del helicóptero en Michoacán en el que pierden la vida cuatro personas, José Martín Godoy Castro, Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Germán Ortega Silva, director del Seguro Popular de Michoacán" comentó."Recibimos información de lo sucedido como lo manifestó públicamente el Gobernador de Michoacán, de todas maneras se hacen las investigaciones correspondientes", agregó el Mandatario.El Gobierno federal entregó el rancho "Los Tres García", que fue parte de la subasta de inmuebles asegurados al crimen organizado, al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez para la construcción de una universidad pública.El inmueble fue decomisado en 2010 a Carlos Montemayor, "El Charro", suegro del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, "La Barbie", actualmente preso en Estados Unidos.Ubicado en el Ejido Los Remedios, en Naucalpan, Estado de México, el inmueble, que cuenta con un lienzo charro en su interior, tenía un precio de salida en la subasta de 32 millones 91 mil 533 pesos.La Alcaldesa de Naucalpan, Patricia Elisa Durán, presente en la conferencia, dijo que el predio será utilizado para desarrollar el proyecto de la Universidad Pública Naucalpense, en el cual el Municipio invertirá 32 millones de pesos.El Presidente volvió a criticar a los medios, al decir que pasaron a ser controlados por el poder económico y que engañan. Cuestionado sobre cuál es la prensa que se necesita en el País, el Mandatario federal criticó que "algunos medios" no tomen partido y no se definan."Prensa crítica, objetiva, que esté cercana al pueblo, alejada del poder, pero no solo del poder público, del poder económico, uno de los problemas de los últimos tiempos es que los medios pasaron a ser controlados por el poder económico, o como poder económico y poder político eran lo mismo, pasaron a estar subordinados al poder y se alejaron del pueblo, de la gente, muy pocos periódicos o radios, estaciones o canales de televisión se ocupan de lo que le pasa al pueblo, muy poco, todo tiene que ver con la llamada sociedad política pero no hay defensores del pueblo, los medios, son pocos, entonces eso es lo que considero ayudaría mucho. Y que se cuestione al poder y que se garanticen libertades y que no haya censura, eso es lo que planteo"."¿Qué pasa después? Ya no hay el mismo arrojo, no hay compromisos para la transformación porque son independientes, los más avanzados no toman partido, entonces es bueno el debate"."Se confunde, suele pasar que algunos medios no toman partido, no se definen y en apariencia son progresistas y hasta se piensa que son de izquierda y engañan"."Entonces a veces tengo que dejar de manifiesto ciertas cosas para que no se esté pensando de que contamos con el apoyo de los medios, la transformación que estamos viviendo tuvo que ver con una serie de factores pero fundamentalmente este cambio lo hizo el pueblo y si hablamos de medios de comunicación quienes más contribuyeron fueron las redes sociales, no las revistas o los periódicos o la radio o la televisión convencional, pero bueno, de eso a que yo esté en contra de los medios, no"."Un ejemplo, miren, ¿Por qué los conservadores no reparten volantes, porque no hacen asambleas, no hacen mítines? Yo tengo la respuesta, porque cuentan con los medios, no con todos pero con la mayoría y esto viene de lejos"."Ya no podemos seguir haciendo el mismo periodismo, ni la misma política de antes, se requiere revisar bien todo esto y no enojarnos, para qué nos vamos a enojar, la cuarta transformación significa debate, análisis critico y diálogo horizontal".