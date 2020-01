Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 23 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Reclutan a niños a falta de sicarios



Afirmó que se tiene conocimiento de que a las organizaciones criminales se les está dificultando reclutar sicarios, por lo que están recurriendo a niños y jóvenes. Cuestionado sobre el caso de un grupo armado que opera en la zona de Chilapa, Guerrero, que ayer presentó a una veintena de niños como sus integrantes, el Mandatario sostuvo que su Gobierno está actuando en dar oportunidades para que los menores se alejen de las armas.



"Hemos dado información de que estamos atendiendo las causas, tenemos que enfrentar la violencia, hay que dar opciones a niños, a jóvenes, alejarlos de las armas, de la violencia y eso es lo que se está haciendo, en todos lados. Desde luego es un proceso atender las causas, que no haya esta opción, cancelar por completo esta opción de la violencia".



"Hay quienes sostienen del Gabinete de Seguridad que se les está dificultando a las organizaciones conseguir sicarios y que están reclutando cada vez más niños y jóvenes, porque existe una competencia, los programas sociales están dando opción a muchos jóvenes y esto lleva a la desesperación y el querer fortalecer sus filas con niños, con jóvenes, no va a ser fácil, porque no vamos a dejar de atender a los niños, a los jóvenes".



López Obrador insistió en que la solución de fondo a este problema es dar alternativas de estudio y de trabajo a ese sector de la población.En el caso del Estado de Guerrero recordó que está legalizada la autodefensa, sin embargo, grupos armados que no defienden a comunidades se valen de esa figura para operar."Guerrero es el Estado donde está legalizada la autodefensa y de ahí se han agarrado quienes no son auténticos autodefensas de las comunidades para armarse en general, eso se está tratando"."Legalmente, la única Constitución y eso habría que revisarlo, que permite la defensa, la organización de grupos de ciudadanos para la defensa es la de Tamaulipas y en los tiempos actuales lo que se hizo en Guerrero, hay que ver de qué se trata bien, pero lo trascendente es que estamos atendiendo las causas".El Jefe del Ejecutivo puntualizó que si bien su Gobierno atiende las causas que originan la violencia, eso no descarta que también esté presente en ese Estado la Guardia Nacional.Tras protesta de padres de niños con cáncer por falta de medicamentos, el Presidente López Obrador dijo que se indagará al director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Zermeño, por posible corrupción en la adquisición de los fármacos."Es es una hipótesis, que ellos (los directores) están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa Pisa que era la que abastecía y resulta que no tienen los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos, por eso la SFP va a abrir la investigación contra el director del Hospital Infantil"."Había empresas que concentraban la venta de medicamentos, de materiales de curación, grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las medicinas y los materiales de curación y había y sigue existiendo complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación, lo que se cobraba por la atención médica lo manejaban y lo siguen manejando, en algunos casos, en forma discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios, este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer, una empresa era la que abastecía, una sola empresa era la que abastecía y por eso todo esto que está sucediendo lamentablemente".De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde enero se informó al funcionario que se entregaría el medicamento el 22 de enero, pero un día antes del plazo, los padres de familia anunciaron la decisión de realizar la manifestación."Pero vamos hacia adelante y vamos a dar información de todo: quiénes son las empresas, las denuncias que se están presentando y se van a presentar, incluso las investigaciones que se van a abrir en hospitales para revisar el comportamiento de directores de hospitales públicos y no permitir la corrupción"."No va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo y tenemos presupuesto suficiente y todos los medios para que no falte el abasto"."Los padres querían una manifestación del Presidente sobre la garantía de abasto, la expreso ahora, en este momento, el Presidente se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños".Planteó la posibilidad de realizar un plan de emergencia para el abastecimiento de medicamentos en el Hospital Infantil de México."No solo eso, ahora mismo, le voy a pedir al Secretario de Salud que vaya al Hospital y que constaten que están los medicamentos y se están aplicando y si no se están aplicando que hoy mismo se inicie plan de emergencia para que no les falte medicamentos a los niños", informó el Mandatario en su conferencia matutina en Palacio Nacional."Incluso haría un llamado a los hospitales privados especializados para que se atienda a los niños, es la vida de los niños".Asimismo, López Obrador detalló que para vigilar el plan, el Secretario de Salud y encargados de hospitales se trasladarán al Hospital Infantil de México para revisar la aplicación de medicamentos."Los encargados de los hospitales van a trasladarse al Hospital Infantil para cerciorarse que están los medicamentos y se apliquen. Si ven que no hay disposición, si hay una especie de huelga para no dar el servicio tenemos que tomar de inmediato otras acciones, tomar medidas para que los niños hoy mismo tengan la atención, tengan los medicamentos, en otros hospitales públicos o privados, donde se pueda"."Que toda la gente sepa y vamos a avanzar más en cuanto a tener mayor información sobre la mesa que tiene el contrato, sobre la actitud de los directivos de hospitales"."Sobre la investigación que también hay que darle celeridad de la función pública, todo, pero ya, no hay tiempo, no son ocho horas, es todo lo que se requiera de tiempo para atender esto".Tras su jornada de protesta en el aeropuerto capitalino, papás de niños con cáncer del Hospital Infantil de México se manifestaron afuera de Palacio Nacional en buscar de ser escuchados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Israel Rivas, papá de Dhana, paciente oncológica, dijo que la intención es entrar de manera pacífica y están dispuestos a soportar empujones y golpes."Aunque la puerta esté cerrada vamos intentar entrar. Es un portazo para el pueblo", agregó.Ante la presencia de los padres, la puerta uno de Palacio Nacional fue cerrada y es resguardada por militares.Leticia Ramírez, representante de la Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia, salió a atender a los inconformes y les ofreció entablar una mesa diálogo, lo que fue rechazado."Les ofrecemos que pasen a platicar. Lo que pidieron ayer se cumplió. Hay un pronunciamiento público del Presidente (Andrés Manuel López Obrador) donde nos informa que no hay desabasto", dijo Ramírez a los papás.Durante su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo se comprometió con los padres de los menores a que no falten los medicamentos oncológicos y atender el problema desde su Gobierno."También quiero decir que los padres querían una manifestación del Presidente sobre garantía de abasto, la expreso ahora, en este momento", sostuvo."El Presidente de México se compromete a que no le falten medicamentos a los niños, y todo el Gobierno en este caso el Sector Salud está atendiendo este problema y dando respuesta a la demanda de los niños".Omar Enrique Hernández, papá de Alexandro, paciente oncológico, aseguró que los 420 frascos de vincristina que llegaron ayer al Hospital Infantil de México alcanzan para un suministro de sólo tres días."Niños de sábado y domingo, ¿qué van a hacer? El Presidente no nos quiere dar la cara", lamentó."Los medicamentos que llegaron no alcanza. ¿Quién nos va a garantizar que ya no haya desabasto?" , agregó Luis Fernando Reyes, papá de Fernando Gael Martínez, niño con cáncer.El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, rechazó recibir a un hermano del Presidente López Obrador, luego que se diera a conocer un memorándum presidencial dirigido a Secretarios y servidores públicos en el que se exhorta a no permitir el nepotismo y la corrupción."Fue uno de mis hermanos a hacer una gestión, no sé de qué tipo y, como yo ya había dado a conocer esto, me lo comentó el Gobernador de Chihuahua que le dijo al funcionario del Estado 'no lo tengo por qué recibir ni tú tampoco'", reveló el Mandatario federal.Al recordar el memorándum que envió el 13 de junio del año pasado, el titular del Ejecutivo pidió que no se "relaje" y "afloje" la disciplina, pues el escrito sigue vigente."Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen", dice el memorándum que leyó López Obrador."En consecuencia, les reitero: no acepto que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el Gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados."Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante".Agregó que "se debe mandar al carajo" al funcionario que proponga alguna transa o un acto de corrupción.La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que existen elementos para atribuir a Carlos Lomelí, ex delegado del Gobierno federal en Jalisco, una falta administrativa grave por sus empresas farmacéuticas."Hay elementos, sin manchar la presunción de inocencia, de una posible asignación de una falta administrativa, sería una falta administrativa grave y lo tendría que substanciar y resolver el Tribunal de Justicia Administrativa", dijo la funcionaria en la mañanera del Presidente.Sandoval confirmó que se inhabilitaron dos empresas del ex funcionario, aunque no dio más detalles.REFORMA publicó el 14 de septiembre de 2019 que la SFP inhabilitó por dos años y seis meses a dos empresas que pertenecen a Lomelí. En un par de circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SFP informó a las dependencias y entidades del Gobierno federal que estarán impedidas para celebrar cualquier tipo de contratos con las compañías Lomedic S. A. de C. V. y Laboratorios Solfran S. A. Además de imposibilitarlas a participar en licitaciones u obtener contratos en la Administración Pública Federal, la SFP también impuso a cada una de las empresas una multa por un millón 51 mil 500 pesos.La Secretaría de la Función Publica informó que indagan 7 mil 800 millones de pesos no comprobados del Seguro Popular en el periodo 2007-2016 e irregularidades por 12 mil millones de pesos en contrataciones del ISSSTE.La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, dijo que eso representa un "daño patrimonial muy fuerte"."Del Seguro Popular, el dato llamativo aquí es que estamos investigando del periodo de 2007-2016, 7 mil 800 millones de pesos no comprobados y ejercidos en este proyecto del Seguro Popular.Además, dijo que en el ISSSTE hay investigaciones por irregularidades en contrataciones por más de 12 mil millones de pesos.Agregó que en el 2018, el último año del anterior sexenio, se ejercieron indebidamente más de 6 mil 200 millones de pesos en unidades médicas no incluidas en ese sector, lo cual ya está judicializado y en lo administrativo se están deslindando responsabilidades.