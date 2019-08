Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 22 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



'No voy a pelearme con Banxico'



Luego que el Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijera que la desaceleración de la economía es mayor a la anticipada, el Mandatario federal afirmó que respeta a esa institución y que no se peleará con sus integrantes.



"Soy respetuoso del Banco de México"



"Que sean los mexicanos los que juzguen pero soy respetuosos de lo que diga el Banco de México, y de la independencia del Banco de México y no voy a pelearme con los funcionarios del Banco de México, no me voy a enganchar en un pleito con los del Banco de México porque no quiero que vayan a utilizar esto para hacer una columna los periodistas conservadores, que le busquen por otro lado no se las voy a poner fácil".



Aplicará Guardia estrategia por feminicidios



Ante el alza en los feminicidios, el Gobierno federal encargará a la Guardia Nacional una estrategia específica para prevenir esos delitos.



"Hay un planteamiento que se está haciendo, se está llevando a la práctica, hoy hablamos de eso que la Guardia Nacional tiene que tener una estrategia específica con este propósito, desde la formación hasta la investigación y prevenir feminicidios".



Dice que diputados decidirán incremento al INE



Aseguró que será la Cámara de Diputados la que decida sobre el incremento presupuestal millonario solicitado por el Instituto Nacional Electoral para el 2020. Ayer, el órgano electoral informó que pedirá 12 mil 493 millones de pesos, es decir, 2 mil 96 millones más de lo aprobado para este año, lo que representaría un 19 por ciento extra.



"Si, pues ellos pueden pedirlo, pero la facultad es de la Cámara de Diputados, hasta en el caso nuestro, del Poder Ejecutivo, la última palabra la tiene la Cámara de Diputados".



"Pero se va a hablar, de septiembre hasta noviembre sobre el tema, porque ni modo que vaya a ser como antes que nadie se enteraba de cuánto era el presupuesto, cómo se distribuía. Ahora se va a transparentar por completo, se tiene que saber cuál es el destino del presupuesto, porque es dinero del pueblo".



"Hay que esperar todavía, yo lo único que diría es que todos tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad y que no se confunda la austeridad con el dejar sin recurso lo fundamental, lo esencial, porque algunos han malinterpretado".



Urge a Peralta ajustarse a ley por autodefensas



Pidió al subsecretario de Gobierno de la Segob, Ricardo Peralta Saucedo, "ajustarse" a la Constitución y las leyes, tras revelarse que mantenía diálogo con autodefensas para deponer las armas.



"Él (Peralta) tomo esta decisión porque lo invitaron a participar, se habló de este asunto en el gabinete de seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes. No estoy de acuerdo con este programa"."Pienso que fue un error promover estos grupos, porque fueron en algunos casos, en la mayoría, auspiciados por el mismo Gobierno, creo que eso no corresponde a lo que establece la Constitución"."No tiene que ver con un auténtico Estado de derecho, quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el Estado, no pueden haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública, eso no debe de permitirse, eso demuestra una incapacidad para atender la seguridad".Hizo hoy un nuevo reproche por lo que denominó el "sabotaje legal" contra el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía. El Mandatario cuestionó la motivación política de los amparos presentados contra la obra y que sus opositores muestren resistencia al cambio que impulsa."Hay casos en donde se da una especie de sabotaje legal, como los amparos por el aeropuerto de Santa Lucía, tengo que rectificar, porque estaba hablando de 20 amparos, me informaron que no, son 80 y se está ateniendo este asunto tanto por la Consejería Jurídica como por el área jurídica de Sedena, pero imagínense 80 amparos"."Están ahí todos los abogados opositores, todos los abogados del conservadurismo, hasta una asociación de Claudio X. González, que siempre ha tenido diferencias con nosotros, desde el tiempo de (Carlos) Salinas, porque el señor Claudio X González, con todo respeto, el papá, fue asesor de Salinas y promotor de la política de privatizaciones"."Quieren que quedemos mal (...), que no se haga el aeropuerto, no es el medio ambiente, no es oposición de los pobladores, se trata de hacer un aeropuerto en donde ya hay un aeropuerto, que es una base aérea militar, que funciona desde hace 60 años"."No hay ninguna razón, sólo es una motivación política".-Mexicanos (Primero) habla de 144 amparos, se le planteó en la conferencia."Puede ser, es que ayer me dijeron de 80, pero pueden ser 147, los que se acumulen"."Ojalá recapaciten y entiendan que no es conveniente para nadie que siga operando la corrupción en México. Nosotros no vamos a ceder, aunque se desaten todas las campañas, abiertas o encubiertas, no vamos a ceder, ya saben, soy perseverante y más cuando estoy convencido de la causa que se tiene que defender"."No vamos a ceder y vamos a seguir enfrentando todos estos cuestionamientos y sin perder la cabeza, sin actos autoritarios, respetando al Poder Judicial, haciendo valer el Estado de Derecho y hasta con buen humor, no hay que enojarse, somos felices, felices, felices, relajados, relajados, relajados".Tras negarse a criticar al Gobierno de Enrique Peña Nieto por las omisiones en la reconstrucción tras los sismos del 2017, López Obrador anunció que los trabajos y la ayuda a las comunidades continuará el próximo año. Informó que en este 2019 se destinaron 9 mil millones de pesos más para esas tareas, con la finalidad de ayudar a quienes resultaron perjudicados con pérdidas."Este año se destinaron 9 mil millones de pesos con ese propósito, estamos contemplando otra cantidad para el año próximo. No vamos a dar vuelta a la hoja".Afirmó que están avanzando en la construcción del tren Toluca-CDMX, pero que no deben tardar tanto en empezar a funcionar. Explicó que entre los asuntos a resolver es la operación de los trenes para que cuando se termine la construcción, éstos comiencen a operar para que no se afecten."Ya se realizaron pagos, pero quedó inconformidad en el derecho de vía y ahí es doble el asunto, triple, porque es terminar de resolver el derecho de vía, que se va avanzando"."Estamos destinando recursos, este año se destinaron cerca de 3 mil millones pero pues ya se agotaron, se requieren 3 mil más este año, y el año que viene pues el doble para poder terminar la obra en 2021"."Todas esas cosas se están viendo y se está avanzando y trabajando en todo".Le piden demostrar que el pueblo está 'feliz, feliz, feliz'Responderá a la solicitud de un ciudadano en la que le piden demostrar que el pueblo está 'feliz, feliz,feliz', como lo ha manifestado en diversas ocasiones."Estoy buscando la manera de contestar a esta solicitud que me hacen que presentaron al INAI, donde me pide una persona que presente las pruebas de que el pueblo está feliz, feliz, feliz"."Me llamó mucho la atención, el documento que presente debe incluir: metodología, levantamiento estadístico, distribución de la muestra y presupuesto para realizarlo, con fundamento en el Artículo 6 de la Constitución. Vamos a contestar, nada más quería yo darlo a conocer, sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz"."Me voy a apoyar en una encuesta que hizo el Inegi recientemente, en donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta, esa es mi fuente, lo voy a hacer por escrito, formalmente".Planteó que el Consejo de la Judicatura informe sobre las anomalías que se detecten a juzgadores."Durante un tiempo largo no se sancionaba a nadie, el Poder Judicial era como el 'castillo de la pureza', entonces para qué tener una institución como la Judicatura sin ninguna función, a no ser que en ese Poder no existieran anomalías, que también podría ser el caso, al final de cuentas lo que hace falta es que se informe más, la gente debe de saber, hay muchas cosas que se desconocen que al interior del Poder Judicial existe este Consejo de la Judicatura, un día sería bueno que se explicara que tiene la función de cuidar el recto proceder de los integrantes del Poder Judicial, porque no pueden los del Poder Judicial ser fiscalizados, y no se debe además, por otro poder, no lo puede hacer el Poder Legislativo, solo en el caso de los juicios políticos, desafuero y todo el procedimiento que establece la Constitución, el Poder Ejecutivo no puede ni debe, por eso es la Judicatura, si se informa más sobre esto va a ayudar".Al hablar de lo que considera son noticias falsas, habló de que ahora los jóvenes ya no se informan a través de periódicos o la tv, sino mediante "el aparatito"."Hay muchísimas notas falsas, lo más importante es estar bien con nuestra conciencia y pueden estar diciendo lo que sea, además si no hay pruebas si no hay evidencias, si no es cierto, así como se decía antes que la calumnia cuando no mancha tizna, así también ahora se le revierte al que calumnia, yo he visto cuando se dice una mentira y queda en evidencia, lo de la longaniza por ejemplo, cómo les fue a los de la longaniza, porque ya no es el tiempo en que se amarraban los perros con longaniza, con todo respeto, ya es otro tipo de cosa".

"Tampoco hay que tomar muy en cuenta lo que tienen que ver y esto es una recomendación, de veras que de buena fe, es que la gente y sobre todo los jóvenes ya tienen otra manera de informarse. Nosotros teníamos que leer el periódico, o sea, lo disfrutábamos, la lectura del periódico, ya los jóvenes ya no, lo mismo en el caso de la televisión, que un joven esté viendo un noticiero es muy raro, ¿Cómo se informan? Hay personajes en redes que tienen mucho más comunicación, es decir, interactúan más que los programas, vamos a decir, formales de medios, eso es lo que se tiene que atender para que nos nos quedemos rezagados porque ya no vamos a cambiar eso. ¿Cómo le voy a decir a Jesús Ernesto (su hijo) vete a la esquina y compra el periódico o ponte a ver el noticiero, si están con el aparatito".