Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 17 de octubre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Defiende intervención de comunicaciones



Cuestionado sobre si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), puede intervenir comunicaciones privadas de defraudadores, López Obrador dijo que es un medio legal estipulado en la Constitución por ser un delito grave.



"Yo no estoy tan consciente de que eso aplique solo para las factureras, creo que es para todo lo que tiene que ver con delitos graves, todo lo que es delitos graves".



"Creo que es un medio legal que está en la Constitución para el combate a la corrupción, para el combate al robo de combustible, para feminicidios, todo lo que está en el Artículo 19 de la Constitución, va a derivar que puedan utilizarse medidas de inteligencia, que no de espionaje, en el caso que fuese así".



Urge elección limpia para relevar a Deschamps



Pidió respetar a trabajadores para realizar elección libre en sindicato petrolero tras salida de Carlos Romero Deschamps luego de 26 años como Secretario General de la institución ante pesquisas por enriquecimiento ilícito y lavado.



"Yo creo que lo de ayer es el inicio de una etapa nueva. Se termina un ciclo de un dirigente que tardó bastante tiempo en la conducción del sindicato petrolero y que ahora hay una nueva realidad, inclusive hay una nueva legislación, ya tiene que respetarse a los trabajadores para que de manera libre y democrática elijan a sus representantes".



"Al mismo tiempo, ser responsables, cuidadosos, no tener ingerencia en la vida interna de los sindicatos, no debe de haber sindicatos de estado. No debe el Gobierno, para decirlo con claridad, quitar y poner líderes sindicales, como era la mala costumbre, tienen que ser los trabajadores, tiene que haber libertad sindical, democracia sindical".



"No es posible que dirigentes sindicales vivan colmados de atenciones, privilegios, con residencias, muy ricos. Eso es inmoral ¿Cómo un dirigente de trabajadores va a ser al mismo tiempo un potentado? ¿De dónde sale ese dinero?".



"Celebro lo que pasó el día de ayer y además que se haya logrado sin violencia porque en otros casos hay hasta violencia. Ahora se está logrando este cambio de manera pacífica de acuerdo al orden legal establecido".



'Cumpliremos con Sta. Lucía en 2021'



Al informar que hoy arranca la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el Presidente aseguró que la obra estará funcionando en 2021. Recordó que se presentaron 140 amparos contra el proyecto, lo cuál calificó como "un despropósito".



"Hoy iniciamos y vamos a cumplir para que en el 2021 esté funcionando este aeropuerto, esto se complementa con el daño que se causó al cerrar de manera deliberada o reducir la importancia del aeropuerto de Toluca, dando servicios a muchos pasajeros, entonces de manera deliberada, mañosa, cerraron".



"Hoy se habla de todo el proyecto y su conjunto, no puede hacerse el aeropuerto y quedar aislado, tiene que conectarse con el aeropuerto actual y con la CDMX, incluso hasta Hidalgo, porque va a ser el aeropuerto más cercano a Pachuca".



"Se va crear este aeropuerto moderno, un aeropuerto funcional y vamos ahorrar con esta obra un poco más de 100 mil millones de pesos de lo que nos iba a costar la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco".



"Fue una muy buena decisión, si no hubiésemos tomado esta decisión estaríamos emproblemados porque no tenía viabilidad la construcción del aeropuerto del Lago de Texcoco, no era el sitio más adecuado, al contrario, era el peor lugar, es la zona del Valle de México de más hundimientos".



Agradece a Slim voluntad de invertir



Agradeció al empresario Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, su voluntad de invertir en México y en los proyectos para reactivar la economía.



"Le agradezco mucho sus palabras, su opinión a Carlos Slim sobre este tema y en general su voluntad de invertir en México, esto es importante y vamos a ponernos de acuerdo, a terminar de ponernos de acuerdo porque hay muchos proyectos para reactivar la economía".



"Carlos Slim está en una actitud muy positiva de invertir en México, ayer escuché lo que informó y le agradezco que esté en ese plan y también que se rechace que se cometan ilegalidades, delitos fiscales, es una vergüenza esto de la falsificación de facturas".



'Vargas Llosa ha involucionado en lo político'



Dijo que el escritor peruano Mario Vargas Llosa ha "involucionado" en el tema político, luego que el Nobel de Literatura considerara que el Mandatario es la resurrección del PRI y criticara su Gobierno.



"Lo respeto, a Mario Vargas Llosa, buen escritor, lo respeto, en lo político yo creo que ya es hasta monárquico, ha involucionado, pero ese es otro asunto. Es un gran escritor, extraordinario".



Pide a empresarios honestidad



Ante las críticas de empresarios por la reforma contra factureras aprobada en el Legislativo, les pidió actuar con honestidad.



"Es el momento, sí, como estamos hablando de los dirigentes sindicales, es el momento también de que los dirigentes empresariales actúen con rectitud, con honestidad".



"Les pregunto: ¿está correcto, es bueno, el que se fabriquen facturas y que no se castigue a los evasores fiscales que se dedican a robar? Porque esa es la palabra, porque hay que devolverles dinero de la Hacienda Pública, de todos los mexicanos. Entonces, el ratero es nada más el que se roba una bolsa en el mercado, el que se roba una gallina, una bicicleta, un cilindro de gas, la ropa que dejaron tendida en el patio, y los grandes ladrones ni siquiera pierden su respetabilidad, ah, ellos no".



"Veía la declaración del representante de Concanaco diciendo que por qué no se trata igual a los políticos, no está informado, ya es delito grave la corrupción, es parejo, es todos a portarnos bien".



"Pero les recomendaría que lo piensen bien y que consulten a los empresarios porque a lo mejor este es un asunto de los dirigentes, porque la mayoría de los empresarios de México están hartos de la corrupción, el sector empresarial está harto de la corrupción, me consta eso, pero hay dirigentes que siempre se han prestado al juego de la corrupción, siempre se han prestado a eso o tienen intereses políticos, pertenecerán a partidos políticos".



"Todas sus declaraciones y actitudes tienen que ver con eso, los conozco, aunque se disfracen, ya andan buscando esto. Por eso agarran estas banderas, pero no considero que es legal o legítimo que van a representar a los empresarios, entonces, ¿todos los empresarios están en contra de que se combata a la corrupción? Eso no es cierto".



"Ayer mismo sale a declarar un integrante de la Concanaco y el presidente de la Concanaco dice: yo no estoy de acuerdo con esa postura".



Refrendará respeto a pueblo cubano



En la reunión que sostendrá este jueves con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el Presidente refrendará el compromiso de México de respeto a la autodeterminación del pueblo cubano.



"Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los pueblos del mundo, en este caso, hay una relación histórica con Cuba, siempre México ha tenido muy buena relación con el pueblo y el Gobierno de Cuba".



"Ahora se da esta visita y vamos a refrendar ese compromiso y esa tradición de política exterior, de respeto al pueblo cubano, a su independencia, a su derecho a la autodeterminación".



"Tomé la decisión de no salir del País, pero todos los que solicitan venir a México a entrevistarse con nosotros son bien recibidos".



"Voy a tener otras visitas, voy a recibir a otros Presidentes este año. Esta es una visita importante, porque el pueblo cubano y el pueblo mexicano son pueblos hermanos".



"Desde luego vamos a hablar sobre la cooperación para el desarrollo, como lo estamos haciendo con otros países, igual", dijo.



"Cooperación para desarrollar a los dos países en lo que podamos considerar conveniente, en salud, en educación, en deporte, hay varios temas. Vamos a hablar en general de un programa a desarrollar en el corto o mediano plazo, no hay nada preciso, pero si la voluntad de que haya cooperación para el desarrollo".