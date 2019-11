Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 14 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



'Cuida a Evo la Sedena, no EMP'



Informó que la Secretaría de la Defensa Nacional está a cargo de la seguridad del ex Mandatario Evo Morales, quien se encuentra asilado en el País. Explicó que los elementos que eran parte del Estado Mayor Presidencial (EMP) ahora pertenecen a la Sedena, por lo que algunos brindan protección a Morales.



"Ya no hay Estado Mayor, ¿qué pasó con esos elementos? se fueron a la Secretaria de la Defensa, todos, y cuando se necesita, como ya son miembros antiguos en la Defensa, cuando se requiere de algo como la protección del Presidente de Bolivia pues elementos de la Defensa, ya no del Estado Mayor, ayudan en esa labor".



"Por ejemplo el avión que se utilizó para traer al Presidente de Bolivia, Evo Morales es un avión que manejaba el Estado Mayor Presidencial que ahora lo tiene la Secretaría de la Defensa (...) y yo di la instrucción de que la Secretaría de la Defensa se hiciera cargo de la seguridad de Evo Morales".



"Si este personaje cuidaba al ex Presidente Fox o Calderón o Peña pues si, puede ser, nadamás que ahora tiene otra función".



"Ocho mil elementos, era un abuso, un exceso , una extravagancia, no creo que cuiden al Presidente Trump tanto elementos (...) y se tomó la decisión de cancelar, de que ya no exista este cuerpo de élite, se decidió que no haya Estado Mayor Presidencial".



Celebra AMLO que EU no opine sobre asilo



Celebró que ni el Gobierno de Estados Unidos ni su homólogo Donald Trump hayan mostrado inconformidad con el asilo dado a Evo Morales.



"Le reconozco al Gobierno de Estados Unidos y en particular al Presidente Trump que no haya opinado sobre nuestra decisión libre, soberana, nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para actuar, tenemos que guiarnos por lo que establece nuestra Constitución, somos respetuosos de la soberanía de otros países porque queremos que respeten nuestra soberanía y en este caso lo subrayo, ninguna nota diplomática, ninguna llamada o ninguna expresión de inconformidad, hay respeto a México y su Gobierno porque nosotros respetamos al Gobierno de Estados Unidos y a su Presidente, hay respeto mutuo, quisieran algunos que nos peleáramos, no".



Afirmó que ahora que hay un proceso en Estados Unidos y él no opina.



"Ahora hay un proceso interno en Estados Unidos, no opinamos, no nos corresponde".



...Y critica a los que sí opinan



Criticó a políticos mexicanos, algunos de los cuales ahora son de Morena, por portar en el Congreso camisetas con apoyo a Hillary Clinton durante el proceso electoral de EU en el que ganó Trump.



"¿Qué hicieron cuando las elecciones en Estados Unidos en México? Muchos se metieron a opinar, en el Congreso me acuerdo que se pusieron hasta camisetas de unos de los candidatos, en el Congreso nuestro camisetas de uno de Estados Unidos, los medios de comunicación, y no es que yo los vea con malos ojos, miren, respeto mucho a los medios y les tengo mucho afecto pero había una postura a favor de uno de los candidatos".



También se lanzó contra el ex Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, al decir que pronosticó que si ganaba Trump habría un huracán que afectaría la economía mexicana."El que era entonces, que no voy a mencionar su nombre, Gobernador del Banco de México, llegó a declarar una semana antes de la elección en Estados Unidos, imagínense, el Gobernador del Banco de México, declarando que si ganaba uno de los candidatos que no voy a mencionar quién, iba a haber un huracán fase 5 que iba a arrasar con nuestra economía"."Yo salí esa noche por ese ambiente que crearon preocupado de que como podría haber un huracán, salí a decir ya cuando tenía yo los elementos, a decir no va a pasar nada, no va haber huracán, no tenemos nada que temer, somos libres, independientes, soberanos, pero esa es la política que ahora se aplica, respetar para que nos respeten".Reconoció el aumento de los ataques de piratas a barcos mercantes en el Golfo de México. Fue cuestionado sobre el aumento de este ilícito en altamar, que atribuyó a que se están reduciendo las actividades de los grupos delincuenciales."Se van acotando otras actividades ilícitas y van cambiando de giro, por eso el tratamiento tiene que ser integral no es sólo una decisión, en materia de seguridad pública, lo he dicho varias veces, son varios eslabones de una cadena, es todo, pero lo más importante es el bienestar".REFORMA hoy publica que de enero a septiembre de este año se han reportado 16 asaltos mensuales a buques mercantes en Ciudad del Carmen, Campeche, y Dos Bocas, Tabasco, según la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).López Obrador también reconoció que la acción de los delincuentes ha afectado a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero aseguró que se tiene un plan a cargo de la Secretaría de Marina para garantizar la seguridad en la zona."De la piratería que hay en el Golfo, en el Caribe, de las extorsiones, hay asaltos de embarcaciones, hay desmantelamiento de plataformas de Pemex en aguas someras en Campeche, ya estamos atendiendo eso"."En Dos Bocas se va a tener una base militar naval de la Secretaría de Marina para atender todo el Golfo, toda esa región, los litorales de México, es un plan de la Secretaría de Marina que va a incluir el control de los puertos".Recomendó comprar tres libros sobre historias de asilo político, luego de las críticas a la concesión que hizo el Gobierno de México al ex Presidente de Bolivia, Evo Morales. Aprovechó para lanzarse de nuevo contra los conservadores, a quienes recomendó leer para no andar tan "desquiciados", en el marco de la promoción de El Buen Fin."Este es un libro que lo recomiendo, de (Leonardo) Padura, es un escritor cubano, es una historia novelada del asilo a (León) Trotski, es espléndido como escritor, son como 800 o mil hojas, pero es un gran libro, es como un Quijote de nuestro tiempo, si los conservadores se dieran el tiempo de leer estarían pensando de otra manera, cuando menos no tan desquiciados".Para apoyar sus recomendaciones se proyectó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional una imagen compuesta con las carátulas de tres libros."'De viva voz', es de Gilberto Bosques, que salvó la vida de mexicanos, españoles (...) son muy buenos"."Y miren este, 'La historia que viví', de (Gonzalo) Martínez Corbalá, que era Embajador en Chile. Entonces, el Buen Fin es para poder comprar varias cosas, todo lo que se pueda adquirir, pero yo recomiendo esos".Denunció que quienes realizan manifestaciones en la Cámara de Diputados sólo buscan presionar para conseguir moches. Advirtió que esos tiempos se terminaron porque su Gobierno no permitirá que los recursos vayan a dar a manos de las organizaciones que no dejaban que los recursos llegaran la gente."Ahora, por ejemplo está por aprobarse el Presupuesto para el año próximo y hay protestas porque quieren que sea como antes, que haya partidas para moches, bolsas, ya no va a ser así, vamos a procurar entregar de manera directa"."Nada de que soy de la organización campesina, no digo el nombre y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, como lo digo en las plazas: no primo hermano, eso ya se acabó, porque así no llega o llega con moche, con piquete de ojo, miles de millones de pesos se entregaban a organizaciones sociales de la sociedad civil y no bajaba el presupuesto, no le llegaba a la gente, por eso también las protestas, pero no vamos a continuar nosotros con lo mismo", afirmó.Consideró injusto que los senadores del Partido Acción Nacional denuncien ante la OEA supuestas irregularidades en el proceso de selección de Rosario Piedra, como nueva titular de la CNDH."Ahora el conservadurismo no está de acuerdo, pues claro que respeto su punto de vista y tienen derecho a acudir a la OEA y a cualquier organismo internacional, pero se me hace una injusticia, una gran injusticia, independientemente de lo legal"."Entonces, que se serenen, que se organicen bien y que llamen a que ya no esté yo en la Presidencia y que en esa consulta, los ciudadanos decidan y yo no estoy por cargos, yo lucho por ideales, por principios"."Entonces se tienen que serenar. Tienen todo su derecho, pero yo voy a seguir opinando, a pesar de lo que digan los medios de información tradicional que se dedicaron a encubrir violaciones a derechos humanos y a cuestionar todo lo que tenga que ver con nuestro movimiento".Cuestionado sobre arengas que en su contra lanzó Alex Lora en un concierto, el Presidente dijo que escucha a John Lennon, no a rockeros conservadores."Miren, los rockeros que me gustan no son conservadores, por eso sigo escuchando a John Lennon".José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, estimó que ventas por el Buen Fin ascenderán a los 118 mil millones de pesos, lo que significa el triple de la primera edición de 2011."Se prevé una derrama de más de 118 mil millones de pesos, 5 por ciento más que en el 2018 y el triple de la primera edición del 2011, cuando las ventas fueron de 38 mil millones de pesos", afirmó en conferencia.Acompañado de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, anunció la novena edición del Buen Fin, que se realizará del 15 al 18 de noviembre.