Lo mejor de la conferencia de AMLO de este jueves 09 de enero

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



Revisarán actuación de UIF tras queja de Fiscal



Luego que el Fiscal Gertz Manero criticara que unidades el Gobierno federal no respeta la presunción de inocencia, el Mandatario dijo que revisarán la actuación de la UIF para definir lo que se puede informar y lo que no.



"Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites, qué si puede hacer la UIF en cuánto a información y qué no puede hacer".



"Vamos a definir bien y esto se va a arreglar, porque si hubo esta protesta por parte del Fiscal en defensa de su autonomía en el ejercicio de sus facultades y hay que respetarla. Al mismo tiempo es muy importante el trabajo de las UIF, si quieres dar con el delincuente síguele la pista al dinero".



"Vamos a reunirnos, Santiago no hace nada sin consultar con el Presidente (...) es que también, hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a hablar sobre lavado de dinero, no me corresponde, lo tiene que hacer otro servidor público, pero también, siempre y cuando no se afecte el debido proceso, estamos obligados a actuar con apego a la legalidad, pero es cosa de ponernos de acuerdo".



Ayer, el Fiscal General expresó su rechazo a unidades del Gobierno que no respetan la presunción de inocencia.



"La Fiscalía, como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia, y qué bueno que lo señala, porque hay unidades, no de la Fiscalía sino del Gobierno, que no respetan esa presunción", dijo durante de la reunión de Embajadores y Cónsules.



Indaga Gobierno huachicoleo en puertos



Reveló que está abierta una investigación sobre robo de combustible en puertos en importación de gasolina. Comentó sobre el tema al ser cuestionado sobre la corrupción en la Marina Mercante y el freno a la iniciativa para que la Secretaría de Marina (Semar) asuma el control de los puertos del País.



"Tenemos una investigación abierta sobre huachicoleo en los puertos por importación de gasolina, tenemos la investigación y vamos a castigar a los responsables, tenemos toda la investigación desde que se embarcan las gasolinas".



"Es imposible que no se den cuenta, porque tienen que salir por una calle del puerto y salen por otra las pipas y vamos a aplicar la ley y le estoy pidiendo al Almirante (Rafael) Ojeda que se haga cargo de todo lo que es la seguridad en los puertos, se acaba la corrupción. Esto se toleró durante muchos años (...) se dedicaban a proteger actos de corrupción"."Por eso esta iniciativa de ley, para darle más facultades a la Secretaría de Marina en la vigilancia de los puertos, porque siempre han existido estas diferencias entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina, afortunadamente les tengo confianza a los dos Secretarios y son gentes mayores y honestas".Informó que el segundo encuentro de su Gobierno con el Fiscal de Estados Unidos, William Barr, se llevará a cabo la próxima semana en ese país."El segundo encuentro se va a dar en Estados Unidos, se quedó en eso, se van a poder encontrar servidores públicos de México con el Procurador (Fiscal) de EU para tratar distintos temas"."Desde luego hay una agenda... posiblemente la semana próxima les informaremos sobre cuándo y en dónde se van a llevar a cabo la reunión".Anteriormente, el Canciller Marcelo Ebrard había detallado que Barr sería recibido en México para realizar su segunda visita, la cual se daría en menos de tres meses.Lanzó un llamado a los empresarios a que no se excedan en los precios de sus productos y a priorizar la competencia."Hacer un llamado de todas maneras a empresarios a que pues no se excedan y también es muy importante la competencia, porque también a veces lo abusos tienen que ver con los monopolios, una sola línea de transporte y es como si en un pueblo hay una tienda, el tendero va a tener tentación de vender caro y engañar a la gente, pero si hay dos, tres, cuatro, tiene que haber competencia y tienen que dar mejor precio a la gente".Tras anunciar una reunión con la familias Langford y LeBarón, López Obrador reconoció la unión y su comportamiento tras la masacre ocurrida en noviembre."El domingo temprano vamos a La Mora (Sonora), vamos a reunir a la familia Langford y yo creo también con la familia LeBarón. Ellos están integrados, unidos, se han portado muy bien, o sea, a pesar de su dolor"."La familia Langford, donde vamos, hay gente muy respetuosa, muy comprensiva, gente buena, es lo que puedo decir, porque se polemiza mucho sobre este caso y al parecer ahí en La Mora están los tres padres que perdieron a sus esposas, las tres mujeres que perdieron la vida. Con ellos me voy a reunir"."Ya no puedo hablar mucho ahora porque sino el Fiscal... ya informó la Fiscalía, el licenciado Alejandro Gertz ya informó, ellos son los que llevan el caso"."Los que si puedo adelantarles es que se ha avanzado bastante en esclarecer este asunto".El Presidente Andrés Manuel López Obrador cenó ayer en Palacio Nacional con Cancilleres de América Latina y el Caribe, y hoy dijo que ya se estaba 'durmiendo'.Harán foros para conformar norma de etiquetadoConvocó a ciudadanos y asociaciones a participar en los foros de consulta para definir la normatividad de la nueva ley para el etiquetado de productos.Indicó que, tras la aprobación de la ley que brindará más información a los consumidores, ahora corresponde al Ejecutivo definir las reglas, proceso en el que también participan empresarios y comerciantes."Se avanzó mucho en la nueva ley para el etiquetado de productos con el propósito de que se brinde más información a los consumidores, ya está la ley y se va a trabajar en las normas también buscando la conciliación"."Ya hay una ley aprobada prácticamente por unanimidad por todos los partidos y ahora corresponde al Ejecutivo definir la normatividad y se esta invitando a participar en el foro de consulta a todos".