Llegará Evo Morales después de las 11:00 de la mañana a CDMX: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El ex Presidente de Bolivia Evo Morales Ayma llegará a la Ciudad de México a partir de las 11:00 de la mañana, luego de un difícil viaje para la diplomacia mexicana, dijo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

El canciller narró durante la conferencia de prensa matutina lo que fue “un viaje por la política latinoamericana” por las dificultades para conseguir los permisos y autorizaciones para volar y cargar combustible del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que traslada a Evo Morales.

Después de una madrugada en donde se vivieron “momentos de tensión” difíciles para México, no se esperan más contratiempos, dijo.

No esperaría más contratiempos, es como un viaje por la política latinoamericana, cómo se toman las decisiones y los riesgos que se corran. A las 11:00, 11:30 de la mañana se espera recibir a Evo Morales en México”, precisó.

Marcelo Ebrad consideró que el ex presidente de Bolivia no corrió peligro su vida durante el traslado.

“No creo que la vida de Evo haya corrido peligro, durante el traslado… si no hubiera salido a Asunción y el avión se queda ahí, pues sí”, dijo.

En México, el País le brindará protección y la única obligación que tendrá Morales en territorio mexicano será respetar la Constitución.

“Iré a recibirlo, no sé qué planes tenga…este hombre lleva unos días terribles, me imagino. No vamos a revelar su residencia por razones de seguridad, estamos a cargo de su seguridad como cualquier otra persona que tenga asilo en México”, dijo.

Ayer México envió una aeronave Gulfstream 550, Mat -3916 de la FAM al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú.

Marcelo Ebrard precisó que la entrada y la salida a Bolivia se complicó. De regreso el avión hizo escala en Asunción, Paraguay, para abastecerse de combustible y continuar a trayecto a la Ciudad de México, después que Perú negó el permiso para aterrizar en su suelo.

Con Evo Morales viajan dos personas, adelantó el canciller. Hay más solicitudes de asilo de personas que buscan salir de Bolivia.