Llama AMLO a padres de familia a usar recursos de 'Escuela es Nuestra' en construcción

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los comités de padres de familia del programa la Escuela es Nuestra a gastarse el recurso de mantenimiento que se está dispersando en la construcción y no en la compra de computadoras u otros bienes.

El mandatario explicó que son 8 mil 875 millones de pesos los que se dispersaran en total en las 50 mil escuelas del programa directamente a los padres de familia y no a los estados ni municipios.

En estos días la mitad de estas escuelas, 25 mil, recibirán 4 mil 927 millones de pesos.

Lo que queremos es que nos ayuden para que estas 25 mil 510 escuelas, se conviertan en 25 mil 510 frentes de trabajo. Que no se use para computadoras, que se use en la construcción, que sea en ampliar las aulas, las bardas, en los baños, en todo lo que pueda significar contratar a maestros, albañiles, trabajadores de la construcción”, dijo.