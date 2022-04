Lisset apoya con 'ojos cerrados' a Lizardo luego de ser acusado de violencia doméstica

Ciudad de México.- ¡Con los ojos cerrados! Lisset defiende a Lisardo sobre acusaciones de violencia doméstica a Pamela Rodríguez, ex pareja del actor.

Tal parece los argumentos en contra mexicano no parecieron convercerle de su veracidad, pues luego de ser acusado de haber agredido físicamente a Rodríguez al descubrir una infidelidad, Pamela no duda sobre el actuar de su colega:

Yo meto las manos al fuego, en lo que a mi respecta, de que jamás… puede tener a lo mejor un carácter fuerte y todo lo que tú quieras, pero nunca, jamás, ni siquiera levantar la mano ni ser violento, y yo duré 7 años con él. Entonces yo te puedo decir que apoyo a mi exmarido en las cosas que sean justas, en este caso creo que sí fue un abuso de parte de ella”

expresó para Ventaneando.

Asimismo, afirmó entender a su ex esposo cuando no pudo darle para la manuntención.

“En este negocio desafortunadamente a veces tenemos y a veces no tenemos, y le tocó una época complicada a Lisardo, y la verdad es que yo lo dije sin el afán de que fuera una cosa amarillista, además, porque así lo manejaron de pronto, de ‘ay, no le da a Lisset’, no fue afán ni de pelea, no fue de reclamo ni nada, era la verdad, y ya todo está solucionado, arreglado y somos equipo y somos familia y siempre nos vamos a apoyar” dijo.

Por su parte, la ex pareja del actor comentó sobre lo acontecido en febrero: “Me entero, veo, escucho que está hablando con otras mujeres, y yo le comenté que yo no quería eso, que yo me iba a ir de ahí, porque yo vivía en su casa, me retuvo, se acercó a mí, me dijo que no, y cuando yo le dije ‘que yo ya no quiero estar contigo’, se me avienta encima y me empieza a agredir”.