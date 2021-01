Lilly Téllez califica de "mala calidad" la vacuna de Rusia contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el envío a México de 24 millones de dosis del antígeno contra el Covid-19, la senadora panista Lilly Téllez criticó la decisión del gobierno federal de aceptar la vacuna rusa.

Téllez despotricó contra Rusia, argumentando que es un país “antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto”.

México no requiere 'afecto' de Rusia; un país antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto. Menos necesitamos sus vacunas de mala calidad, no subestimen al pueblo, señaló la senadora.

La vacuna rusa, añadió, “sólo funciona en papel, y en teoría se ve bien”, pero “no se ha aprobado que sirva”, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) apenas la está analizando.

Además, acusó que la comunidad científica ha cuestionado a Rusia por presentar información falsa.

¿Por qué la vacuna rusa cuando no han terminado de hacerse las pruebas ni validaciones sobre la misma y los resultados no son los óptimos? No se tiene claridad sobre su eficacia y seguridad, aún no se tienen los estudios de la fase 3, y de la fase 2 se entregaron cifras alteradas, señaló la legisladora.