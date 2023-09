Licencia de conducir en New Jersey para inmigrantes: riesgos y beneficios

En DMVservicios.org es un sitio especializado para obtener información detallada sobre los puntos de la licencia de conducir de New Jersey. Cabe destacar que este documento no se puede emplear para cualquier otro propósito federal y también están disponibles para ciudadanos de la tercera edad, así como sobrevivientes de la violencia doméstica, ex prisioneros y personas sin hogar que no tengan documentación.



Es importante saber que debes manejar con cuidado pues dependiendo de la seguridad vial y de las multas que acarrean puede afectar esto al estado migratorio.



¿Qué podemos encontrar en DMVservicios.org?

En DMVservicios.org se explica paso a paso lo que debes hacer para que puedas obtener la licencia de conducir de New Jersey y esto te permite agilizar tus actividades dentro de los Estados Unidos y te quitas un gran peso de encima de dificultades y luchas en la vida diaria.



Es importante resaltar que los residentes que tengan visas temporales también podrán sacar este documento. También es de resaltar que debes comenzar desde cero para obtener la licencia, así tengas años de experiencia manejando en tu país de origen o cuentas con licencia en este.



De todas formas, debes guardar tu licencia de origen, pues puede ser uno de los documentos permitidos por la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey.



Pasos para obtener la licencia de conducir en New Jersey

Lo primero que debes realizar para adquirir la licencia es identificar cuáles son los documentos que se necesitan y reunirlos antes de asistir a un New Jersey Motor Vehicle Commission (MVC).



Nueva Jersey emplea el sistema de 6 puntos, en los que cada documento tiene una puntuación y al sumarse debe lograr alcanzar al menos 6 puntos para poder aprobar la prueba. Este sistema se realiza para probar la identidad y su estadía permanente en el State Garden.

¿Qué documentos necesito para obtener mi licencia?

El inmigrante deberá pasar la prueba de los 6 puntos de identificación, un documento que compruebe que reside en Nueva Jersey el número de seguro social o un ITIN.

Es importante resaltar que quienes no tengan un número de Seguro Social o ITIN podrán proporcionar una declaración notariada.



Otro aspecto para resaltar es que cualquier documento impreso en un idioma distinto debe ser traducido para lo cual se requiere una “traducción certificada”, emitido por una entidad gubernamental, como es el caso de un consulado o ministerio que emitió el documento original y firmado y con un sello por una persona certificada para traducir, como alguien aprobado por la Asociación Estadounidense de Traductores (atanet.org).



También requieren una persona competente para hacer la traducción que sea mayor de edad y con una certificación. El MVC sugiere a la población de inmigrantes como primer paso para obtener su licencia de conducir es que busquen al Gobierno Federal a través del cual obtengan una carta para un SSN o Número de Seguro Social.



Además, deben contar con un formulario de autorización del examen de conducir BA-208 y cancelar 10 dólares. Obtener una licencia de conducir para migrantes es una decisión reciente y que debe ser aprovechada por esta población porque en una ciudad tan movida es indispensable manejar bien sea por asuntos de trabajo o familiares.



No está demás destacar la importancia de cuidar esta licencia de extravíos o conducir de forma inapropiada que pueda hacerle perder un derecho que legalmente le corresponde.

Explorar páginas especializadas como DMVservicios.org es fundamental si queremos una

información precisa y detallada.