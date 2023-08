Libros de texto gratuitos: Especialistas señalan múltiples errores en metodología y contenidos

MÉXICO.- Además de las notables deficiencias presentes en los Libros de Texto Gratuitos (LDTG), asumidas por distintos grupos dentro de la comunidad educativa, estos también presentan fallos en su estructura metodológica y en la forma en que conciben la implementación de los materiales.

Esto se debe a la carencia de una progresión coherente para el aprendizaje de los temas, así como a la inclusión de elementos inapropiados para la edad de los estudiantes a los que van dirigidos y que no se alinean con los objetivos de enseñanza planteados.



Además, los procesos educativos que plantean no corresponden en ningún sentido ni a los intereses ni a las capacidades de los niños, señalaron especialistas en educación durante el foro "Libros de texto gratuitos para una educación con futuro", organizado por las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados.



Refirieron que ante el inminente inicio del próximo ciclo escolar, la responsabilidad va a recaer en los maestros y maestras, y tendrán que encontrar soluciones para subsanar las carencias y huecos de los programas y los libros de texto gratuitos.

David Block Sevilla, investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, afirmó que matemáticas es la materia "más maltratada de las áreas en este proceso", en que existe un fuerte desequilibrio en los contenidos, la geometría prácticamente desapareció, y hay otros aspectos con presencia escaza.



Señaló que los vínculos que contiene los libros, pocas veces son pertinentes, y en la mayoría muy forzados; y omiten los procesos didácticos, "no está el proceso para entender el proceso matemático, para abordar la problemática".



Son programas sintéticos, son muy anacrónicos, dejan de lado 50 años de avance en los contenidos. A veces (contiene) errores conceptuales, y no se diga didáctico, de didáctico casi no hay nada. No hay secuencias para aprender los contenidos", explicó.