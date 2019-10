Liberación de Ovidio Guzmán es trágico y sienta mal precedente: Expertos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio del cese al fuego en Culiacán, Sinaloa, el Estado Mexicano perdió el monopolio del uso legítimo de la violencia y colocó al País en un nuevo panorama a nivel internacional, dijeron expertos en seguridad en entrevista con Grupo Healy.

La decisión de claudicar frente a un cártel no sólo es desafortunada, sino trágica, consideró en entrevista telefónica desde Estados Unidos Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason y afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice.

“El hecho de que el gobierno haya utilizado tan mala estrategia y al decir ‘me dobló y lo voy a soltar’, el Estado Mexicano no tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, tenemos un duopolio o tres o cuatro actores”, dijo.

Correa-Cabrera consideró que la estrategia del gobierno mexicano es “muy peligrosa manejada y comunicada como lo está haciendo”.

“El haber sucumbido a la presión por el crimen organizado es lo peor que se puede hacer…estamos hablado de delincuentes que matan, que violan, secuestran, extorsionan y el que no haya ninguna responsabilidad, que no se tomen cartas en el asunto y que las autoridades sucumban ante las presiones, es trágico no nada más desafortunado”, dijo.

La liberación de Ovidio sienta un mal precedente, además de complejo, coincidieron, pues el crimen organizado podrá presionar al Estado y poner en vilo a las autoridades en próximas ocasiones.

“Cuando el Estado se deja presionar de la manera que se dejó presionar, sienta un precedente desafortunado, porque la delincuencia organizada aprende a hacer eso, cada vez pondrán en vilo a las autoridades. El Estado está siendo cooptado, no es un Estado fallido, pero está cooptado. Son actores que no son estatales y que están quitándole el monopolio legítimo de la violencia al Estado”.

Erubiel Tirado Cervantes, del Programa Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana (UIA), opinó que la liberación de Ovidio Guzmán es una situación inédita y una “manifestación expresa de ceder al chantaje criminal”.

Tirado Cervantes indicó que la decisión del gobierno federal genera un precedente grave y envía el mensaje a los criminales de “si tienen armas y organización como el caso de los carteles pueden librar la ley”.

“Estamos ante la presencia de un gobierno claudicante, no sólo a la voluntad de Estados Unidos (porque iban con una orden de aprehensión con solicitud de extradición). En ese sentido es un gobierno agachón, claudicante, que cede al chantaje criminal, que fue sometido por la voluntad criminal; está renunciando a la imposición de su autoridad”, explicó.

Para el experto en temas de seguridad nacional la pérdida del monopolio del uso de la violencia por parte del Estado no ocurrió ayer.

“Si vemos el mismo mapa de la violencia que presentaron al inicio de la semana, vemos un mapa nacional en el que el control del Estado no existe o la presencia del Estado en términos de la autoridad no existe y hay una cesión del ese monopolio. Lo de ayer podría ser esa muestra brutal, espectacular de que no las tiene todas consigo”, dijo.

José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, consideró que la decisión de la liberación fue precipitada y el operativo mal planeado y ejecutado.

“Con eso hay un sometimiento, ya le tomaron la medida al Presidente López Obrador en general todos los narcos. Pudimos ver cómo lo doblaron, cómo con nueve soldados retenidos con 51 reos liberados y 14 estallidos de vivencia en Culiacán doblan al gobierno”, dijo.

MENSAJE DE ABOGADOS DE LA FAMILIA GUZMÁN: “EL ACABOSE”

Los expertos en seguridad consideraron que el mensaje que dieron en una conferencia de prensa los abogados de la familia Guzmán es el “acabose”.

“Fue una decisión inteligente del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo el abogado durante una conferencia de prensa en el Club de Periodistas en la Ciudad de México, en donde además agradeció por la liberación al Presidente en nombre de la familia.

José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo Soto, abogados de la familia de " El Chapo" Guzmán, agradecieron a López Obrador la decisión tomada, pues puso primero la vida de personas inocentes antes que todo.

“El acabose, ¿dónde está el Estado?, ¿dónde están las instituciones?, ¿hacia dónde está el Estado?”, opinó Correa-Cabrera de la Universidad de George Mason.

Mientras, Erubiel Tirado dijo que se trata de un escenario en donde el Estado y los criminales incluso “pueden sentarse a negociar esta cesión del territorio y de actividades delincuenciales garantizadas por el Estado”.

“Es el acabose de una visión de la autoridad estatal, muy lamentable. Se abona a esta visión presidencialista, retórica, de que la pacificación del País para por la negociación con redes criminales y garantizar impunidad”, dijo.

CORTAR CABEZAS NO HA FUNCIONADO

Guadalupe Correa-Cabrera reconoció en entrevista que la estrategia de cortar cabezas y arrestar capos no ha funcionado.

“López Obrador había dicho durante el periodo de transición, cuando habló de la amnistía, que no se iba a enfocar en cortar cabezas, en ir contra las cabezas de la delincuencia organizada. Hay que reconocer eso”, dijo.

La experta recordó que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), ha operado por décadas la estrategia fallida de cortar cabezas.

“Se la han impuesto a otros países del hemisferio, millones de dólares gastados en esta estrategia fallida; mientras más capos se arrestan se han incrementado los niveles de violencia y no ha bajado nada el consumo de drogas. Arrestar a unos capos de la droga no ha traído ninguna cuestión benéfica, ha provocado más violencia”, explicó.

La estrategia, dijo, no ha evitado que el mercado de Estados Unidos se inunde de drogas y que se fragmenten las organizaciones criminales con más acceso a armas.

“No se les ha confiscado sus bienes, no se les ha atacado a su centro de acción, se atrapa a uno pero salen dos, tres. No es una cuestión de vamos aplicar mano dura, eso no ha provocado nada bueno”, reconoció.

Sin embargo, agregó, lo ocurrido ayer en Culiacán mostró al mundo que no existe coordinación entre las instituciones de seguridad en México.

“Refleja un problema mayor de debilidad del Estado Mexicano. Todo lo que se hizo estaba mal…es preocupante que no se haya informado y que cada quien trabaje por su lado”, opinó sobre lo declarado por el Gabinete de Seguridad en Culiacán donde se dijo que la captura se trató de una acción sin orden de cateo, mal planeada y sin aviso al gabinete.

Correa-Cabrera añadió que hay que estar atentos y esperar las consecuencias de la decisiones que se tomaron en Culiacán, no sólo en México, sino en Estados Unidos, pues el panorama mexicano cambió, para mal.

“El haber liberado al hijo de "El Chapo" con orden de aprehensión con solicitud de extradición pone esto en contexto internacional, con consecuencias internacionales”, opinó el experto José Antonio Ortega.