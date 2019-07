Ley permite a Felipe Calderón llegar a Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- Felipe Calderón Hinojosa, quien ejerció el cargo como presidente de la República entre 2006 y 2012,está por definir si se postula o no por una curul de la Cámara de Diputados, recinto que se renovará en julio de 2021.

De decidirse ir por una curul, Calderón sería el primer ciudadano que tras haber ejercido el poder de Jefe de Estado, regrese a las urnas por un cargo de elección constitucional.

Los requisitos de la Carta Magna para ser diputado y senador, en sus artículos 55 y 58, de ningún modo prohíben que un expresidente de la República sea candidato para ocupar esos cargos.

Felipe Calderón Hinojosa también promueve la formación de la organización política México Libre y en una entrevista radiofónica aseguró: “Vamos a estar en la boleta en julio de 2021”.

El periodista Ciro Gómez Leyva preguntó al exmandatario, quien concluyó su gestión hace siete años: “¿Vas a estar en las boletas, no vas a ser candidato a diputado?”. Calderón Hinojosa contestó: “No sé. La verdad no sé, dependiendo”.

Para ser candidato a diputado federal, el artículo 55 de la Constitución establece los siguientes requisitos: ser mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino con residencia efectiva de seis meses.

En el caso de postularse para candidato plurinominal, es necesario ser originario o vecino de la circunscripción en la que se inscriba. Además, hay un catálogo de cargos en los poderes Ejecutivo y Judicial que inhabilita a un sujeto para ir a una contienda electoral, así como estar en servicio activo en el Ejército.

Por otro lado, se detalla en las reglas constitucionales, gobernadores, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y alcaldes no podrán contender por una curul o escaño en las entidades federativas de sus jurisdicciones; tampoco ministros de culto religioso.

Desde luego, la Constitución establece que el sujeto que haya sido titular del Ejecutivo federal constitucional, interino o sustituto, “en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”, como lo expone el artículo 84 de la Carta Magna.

El sistema político mexicano, que tiene entre sus principios la no reelección del Mandatario, en el siglo XX estableció una regla no escrita que indicaba que quien fuera Presidente de la República se tenía que retirar a la vida privada.

En los tiempos en los que el PRI divulgó la idea de la “Familia Revolucionaria”, hubo exmandatarios que fueron designados en cargos por el presidente en turno, así ocurrió con Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas del Río, Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.

La usanza en la época era el silencio, las actividades privadas, el retiro político, incluso del partido, el PRI, que los postuló.

Se consideraba que un presidente había alcanzado “el más alto honor”, al ocupar ese cargo, por lo que era suficiente para no volver a participar en contiendas para legislador o gobernador.

Las alternancias registradas en las dos últimas décadas rompieron con esos protocolos del priismo. Los expresidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, han sido participantes activos en debates y polémicas que se han intensificado por las redes sociales.

Felipe Calderón, quien renunció a Acción Nacional, junto con su esposa, Margarita Zavala, tienen el proyecto en marcha de fundar la organización México Libre, con atribuciones de partido político.

El político sin partido, dijo al periodista Gómez Leyva, que funda su organización, se dará a la tarea de buscar a los mejores mujeres y hombres y entrar a la Cámara de Diputados con una representación como la que tuvo Morena en 2015, de 8.8%, e incluso superior.

Evita polémica. De gira por Tapachula, Chiapas, Andrés Manuel López Obrador, evitó polemizar acerca del expresidente Calderón Hinojosa, quien rechazó estar detrás de las protestas de los policías federales. En su arribo a esta ciudad, el Ejecutivo federal fue cuestionado sobre el llamado del exmandatario, a lo que respondió: “No, no, no, no, de eso no tengo ningún comentario”.