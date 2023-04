Ley de Ciencia y Tecnología es aprobada en lo general, esto pasaría con el Conacyt

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles por la mañana fue aprobado por la Cámara de Diputados la Ley General en Materia de Humanidades, ciencias, Tecnologías e Innovación.

Esta ley fue aprobada con 257 votos a favor por parte de los legisladores de Morena, PT, PVEM y 208 sufragios en contra por parte de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC y dos abstenciones.

Luego de la votación en lo general, la Cámara de Diputados continuarán estudiando para su aprobación en lo particular de las varias reservas a la Ley que en este momento están continúan siendo presentadas, sobre todo por la oposición, que en buena parte están siendo desechadas por el pleno. Al final de la exposición de las reservadas, el dictamen que expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, será nuevamente votada en lo particular, para ser turnada al Senado.

Durante la sesión en el pleno, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que esta es “una crónica de una oportunidad perdida por una percibización optimizada y un albazo legislativo”. Aseguró que se generaron todas las condiciones, pero se desperdiciaron y dijo que estuvo tan mal el proceso que no hubo debate en las comisiones unidas y estas inconsistencias lamentablemente van a traer problemas en términos de ilegalidad.

“Una ley que no tutela la innovación, la propiedad intelectual, los centros públicos, no puede ser el proyecto al que estamos esperando”, dijo Romero Hicks, quien dijo que el proyecto de los investigadores y profesores no lo cumplieron los diputados.

Hicimos los exhortos, pero no lo obtuvimos. Un gobierno que le teme a la inteligencia es un gobierno enfermo, un gobierno que no entiende estar del lado correcto de la historia, no podemos asumirlo con un juicio de valor benigno. Hoy, lo que necesitamos es pedirle disculpas a México, a la comunidad académica”, señaló el diputado, quien agregó, “la historia nos los va a absolver, esa historia estará del lado de las personas que quieren y que piensan, la ciencia tiene que prevalecer”.

Por su parte, el diputado del PRI, Brasil Acosta Peña dijo al fijar la posición de su partido, dijo que los cambios que a pesar de que la comunidad científica hizo varias acotaciones trascendentales que no fueron incluidas en el dictamen; y que los cambios que se hicieron son esencialmente cosméticos.

Impulsaremos acciones de inconstitucionalidad porque nos parece una total y arbitraria ley que no toma en cuenta la posición de los diferentes grupos científicos y la sociedad”.

El diputado Acosta Peña llamó a la comunidad científica a hacer un frente a favor de la ciencia, “hagamos científicos de México y pueblo un verdadero modelo de nación que necesitamos para los próximos 50 años, en donde la ciencia juegue un papel relevante. Hagámoslo, estamos en condiciones de hacer y eso nos permitirá parar el desastre que está haciendo Morena”.

Lo anterior ante las acusaciones por parte de la oposición de que el proyecto no pasó por el debido proceso, toda vez que se pactaron siete parlamentos abiertos y solo se realizaron dos.“Esta ley es antifederalista, concentra todo en el

Ejecutivo. El plan, el dinero, todo, y se elimina de la ley el objetivo del 1% del Producto Interno Bruto en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación”, denunció el diputado naranja, Salomón Chertorivski.

Nuevo consejo de ciencia

La propuesta presidencial establece que habrá un nuevo consejo de ciencia que, el cual, seguirá siendo un organismo descentralizado del Estado Mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión bajo su propia normatividad. Dicho organismo actuará como entidad asesora del Ejecutivo Federal.

En una larga sesión, que arrancó a primera hora este miércoles, donde se posicionaron posturas, y luego de posiciones a favor en contra, en el pleno de la Cámara de Diputados se recibieron una buena cantidad de reservas que serán presentadas tras la votación que en lo general y en lo particular fue dado a conocer este miércoles antes de las 9 de la mañana.

A pesar de que no estaba enrolada en el orden del día, la bancada de Morena y sus aliados del PT y PVEM en la Cámara de Diputados, aprobaron votar “de inmediato”, el dictamen que expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en el séptimo albazo donde Morena y aliados avalaron discutir “de inmediato” la Ley de Ciencia y Tecnología.

Durante la sesión que inició ayer martes y se prolongó hasta la mañana de este miércoles, la Mesa Directiva dio declaratoria de publicidad de la iniciativa que se avaló ayer al interior de las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación por 15 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.

La ley prevé que las becas priorizarán a investigadores de universidades públicas, lo que fue considerado por los opositores como una política discriminatoria.