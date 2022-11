Levantan cuarentena a la avicultura en NL; gripe aviar no se diseminó en la región

NUEVO LEÓN, México.-La Dirección General de Salud Animal (DGSA) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) retiró la cuarentena interna que dictó el pasado 28 de octubre a la avicultura de Nuevo León, luego de constatar que el virus de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 no se diseminó en la región.

Las acciones contraepidémicas emprendidas por el organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural lograron el objetivo de evitar la dispersión de la enfermedad a zonas aledañas.

Para demostrar que el virus no salió de la granja afectada en Montemorelos, Nuevo León, los técnicos de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) del Senasica realizaron 89 investigaciones oficiales en 12 municipios de Nuevo León: Allende, Apodaca, Ciénega de Flores, Doctor Arroyo, Galeana, General Zuazua, Linares, Los Ramones, Mier y Noriega, Montemorelos, Salinas Victoria y Vallecillo.

NO SE DETECTARON NUEVAS INFECCIONES

Los técnicos de la DGSA colectaron 2 mil 311 muestras de aves en las granjas, las cuales se analizaron en los laboratorios oficiales del Senasica y no se detectaron nuevas infecciones en los tres períodos de incubación del virus, establecidos para garantizar la ausencia de la enfermedad.

Cabe recordar que el 28 de octubre el Senasica confirmó la presencia del virus de influenza aviar AH5N1 altamente patógena en una granja de postura comercial en el estado de Nuevo León, por lo que se impuso cuarentena interna a toda la avicultura de ese estado.

Esta cuarentena implicaba, entre otras acciones zoosanitarias, hacer un diagnóstico de situación con el muestreo virológico del cien por ciento de las granjas avícolas y solo permitir la movilización de productos como el huevo y el pollo bajo control oficial, previa presentación de pruebas de RT-PCR negativas al virus, así como la restricción total al movimiento de pollinaza y gallinaza, es decir de las excretas de las aves.

Para organizar el operativo de emergencia, se conformó un centro de comando denominado COES (Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias) en el que participó el Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (Geesa-Nuevo León), autoridades federales de Agricultura, el Senasica, el gobierno estatal y productores avícolas bajo la Coordinación Regional del Dinesa-CPA en la entidad.

LLAMADO

El resultado de estas acciones coordinadas para el control de enfermedades de rápido contagio demuestra que sí es posible eliminar las amenazas a la producción avícola, por lo cual el Senasica reiteró el llamado a los productores a notificar de manera inmediata cualquier anomalía que detecten en sus granjas.

De igual manera recordó que la temporada invernal de migración de aves acuáticas continúa, por lo que no se descartan nuevos eventos, no solo en Nuevo León, sino en cualquier otra entidad federativa, es por ello que los avicultores no deben bajar la guardia.

Finalmente, el organismo informó que continúan en cuarentena interna las granjas avícolas de Jalisco, Sonora y Yucatán.