Le llaman "falso pirata" y desea que reportera reciba balazo al igual que él

CIUDAD DE MÉXICO.- El bloguero Paul Velázquez, quien sufrió un atentado y forma parte del Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación, deseó a una reportera que cubre la fuente de Presidencia que, igual que él, reciba un balazo.

Al ser entrevistado afuera de Palacio Nacional por Vicente Serrano, en su Canal de YouTube Sin Censura TV, Velázquez, quien asiste a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio su versión sobre la polémica que se dio este miércoles cuando la activista Frida Guerrera encaró a Marco Olvera, quien la acusó de promover el paro nacional contra la violencia y que se revise quién la financia.

“La de (…) se atrevió a decirme falso pirata y yo la verdad de todo corazón también le deseo que reciba un balazo y si queda viva, platicamos el tema del parche”, declaró el bloguero.

-“No, no, no Paul por favor, no, aquí en Sin Censura, no a la violencia, no, no. Yo sé que te duele que duele (…) que te regateen la solidaridad, pero con más altura y con más elegancia, usted no responda con eso mismo”, dijo Vicente Serrano, al desaprobar el comentario.

-“No es violencia (…) por eso le deseo que quede viva (…) bueno, ‘ta bien, pero yo sí le deseo que (…)”, dijo el bloguero de Los Mochis, Sinaloa, entre risas.

“Ahorita no la van a mentar varias veces, y mira yo digo: mi mamá murió hace dos años, ojalá, si todavía tienes madre, me avisas para mandarte una corona”, remató.

El pasado 18 de diciembre, el bloguero fue herido por impacto de arma de fuego afuera de una farmacia ubicada en el municipio de Ahome, en Sinaloa; Velázquez responsabilizó al alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, a quien ha señalado de presuntos casos de corrupción.