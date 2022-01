Le injertaron piel de la ingle en el rostro y ahora le crece vello púbico

ESTADOS UNIDOS.- Le injertaron piel de la ingle en el rostro y ahora le sale vello púbico.

El caso fue difundido en Botched, un programa estadounidense donde los cirujanos plásticos Paul Nassif y Terry Dubrow tratan de revertir y arreglar lo más posible los daños ocasionados por una mala intervención estética.

En un reporte de El Universal, publican que fue el caso de Crystal Coombs, a quien le injertaron piel de ingle en el rostro y ahora le crece vello púbico.

La mujer fue mordida por un perro cuando tenía 9 años y los médicos decidieron tapar el hoyo de su cara con la parte incorrecta del órgano.

Tras el ataque animal, un especialista en belleza le sugirió el injerto de piel que sacarían de la entrepierna.

Hicieron la cirugía y luego el vello comenzó a crecer. Vello púbico literal. No creo que el médico haya mencionado que me crecería vello púbico de mi parche. No recuerdo eso”, mencionó Coombs en el programa.