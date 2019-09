Laura Rojas será presidenta de la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.-Este jueves por la noche con 349 votos a favor, 42 en contra y 37 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados avaló a Laura Rojas como presidenta de San Lázaro.

La cuenta oficial de Twitter del Congreso confirmó la votación: "349 votos a favor, 42 en contra, 37 abstenciones. Avalan acuerdo relativo a la integración de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. La presidencia será ocupada por la dip. Laura Angélica Rojas Hernández @Laura_Rojas_".



349 votos a favor, 42 en contra, 37 abstenciones. Avalan acuerdo relativo a la integración de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. La presidencia será ocupada por la dip. Laura Angélica Rojas Hernández @Laura_Rojas_ https://t.co/i6avBcKXEx — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 6, 2019

previo a la votación asumió el compromiso de retirar su firma de los amparos que ha promovido en contra de la cancelación de las estancias infantiles.

"En atención a que he sido propuesta para presidir la mesa directiva, en caso de resultar electa me desistiré de las acciones de inconstitucionalidad y de los amparos en los que he participado, esto en cumplimiento a la obligación que tiene el presidente la presidenta de la Cámara de Diputados de conducirse en todo momento con imparcialidad y con institucionalidad", anunció.

Pese al ofrecimiento el presidente de la mesa directiva saliente, Porfirio Muñoz Ledo, anunció que tras revisar las solicitudes de amparo que son 21 "no hay ninguna interpuesta por usted sino por otros actores".