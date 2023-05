CIUDAD DE MÉXICO.- Las preguntas que Carlos Loret de Mola le quiere hacer a AMLO.

Carlos Loret de Mola, es presentador de noticias de la plataforma de Internet, Latinus, vinculada a la familia del ex candidato a la Presidencia del PRI, Roberto Madrazo Pintado.

Días atrás preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador por qué no quería aceptarle una entrevista, ya sea en sus oficinas o en su estudio.

¡Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar! No lo quiero ver; o sea, es un hampón; o sea, me reservo el derecho de admisión, aquí me reservo el derecho de admisión, no puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros, no, no, no, nada, nada”, respondió AMLO a la petición de Loret de Mola.