Las festividades navideñas de Universal Orlando Resort

En Universal Orlando, presentando Christmas in The Wizarding World of Harry Potter, Grinchmas, Universal’s Holiday Parade Featuring Macy’s, una deliciosa variedad de platos festivos, una nueva tienda de tributo navideña increíblemente temática y mucho más.

Experiencias Festivas en Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure

Los visitantes que visiten Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure pueden dejar libre su espíritu navideño mientras experimentan una mezcla de alegría y travesura en los parques temáticos, que incluyen:

• Explorar las maravillas navideñas mágicas de Diagon Alley y Hogsmeade en The Wizarding World of Harry Potter, y luego culminar la noche con el maravilloso espectáculo “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle” en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade

• Conocer al gruñón verde, el Grinch, y deleitarse con el espíritu de Grinchmas con una versión en vivo del clásico navideño del Dr. Seuss, “How the Grinch Stole Christmas” durante “Grinchmas Who-liday Spectacular” en Universal Islands of Adventure

• Contemplar los globos gigantes, las carrozas festivas y los queridos personajes que recorren las calles de Universal Studios Florida durante el Universal’s Holidays Parade featuring Macy’s en Universal Studios Florida

• Disfrutar de los sonidos de la temporada con presentaciones en vivo del artista navideño más vendido de todos los tiempos, Mannheim Steamroller, en Universal Studios Florida los días 2, 3, 9 y 10 de diciembre

• ¡Y más!

Deléitese con Delicias Temáticas Navideñas

Los visitantes pueden saborear el sabor de las fiestas navideñas con deliciosas opciones de comidas y bebidas especiales inspiradas en los personajes navideños favoritos de los fanáticos junto con sabores de temporada que regresan, que incluyen el Holiday Loaded Vegan Sweet Potato, el Turkey Dinner Sandwich, Earl’s Salted Caramel Hot Chocolate Acorn Bomb, bocadillos dulces temáticos al Grinch como Grinch Cookies, Grinch Ice Cream Sandwich y un Grinch Hot Chocolate Bomb.

En Universal CityWalk, los visitantes también pueden disfrutar del nuevo batido navideño Letters to Santa en The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen, completo con helado de coquito, dulce de leche y una tarjeta navideña de chocolate.

Compre en la Nueva Tienda de Tributo Navideña en Universal Studios Florida

La fantástica celebración navideña continúa con la nueva tienda tributo navideña, “Universal Tribute Store and Post,” que captura el espíritu de dar regalos durante la temporada navideña.

La tienda con temática de oficina de correos incluye tres cuartos inspirados en: Hogsmeade Owl Post, Who-ville Post Office y Earl's Garage Delivery Hub, llenas de delicias y productos de temporada, como suéteres de Navidad en Hogwarts, peluche interactivo de búho nevado, mochila de peluche y cubo de palomitas de maíz de Grinch, camiseta y peluche de Earl the Squirrel, y mucho más.

Las Aventuras Navideñas Continúan en Universal CityWalk y en los Hoteles de Universal Orlando

Los visitantes pueden continuar las festividades en Universal CityWalk con comidas y bebidas de temporada y entretenimiento especial.

Además, los ocho hoteles de Universal Orlando Resort tendrán decoración festiva y contarán con banquetes y actividades navideñas que toda la familia podrá disfrutar, incluidos menús especiales para Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, además de encendidos de menorá y más.

Algunos hoteles incluso ofrecen entretenimiento especial para las fiestas, como iluminación del árbol de Navidad y villancicos ambulantes.

El acceso a la celebración navideña de Universal Orlando está incluido con la entrada regular a los parques temáticos.

Los visitantes también pueden recibir el año nuevo por todo el destino. Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y lugares selectos en Universal CityWalk estarán abiertos hasta después de la medianoche de la víspera de Año Nuevo para las festividades.

Más información: www.UniversalOrlando.com/Holidays