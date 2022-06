"Las alcaldías no son autoridades sanitarias competentes": Sheinbaum responde ante la suspensión de eventos masivos por parte de la alcaldesa Sandra Cuevas

Ciudad de México.- A causa del aumento de casos de Covid-19, la alcaldía de Cuauhtémoc informó que los eventos masivos programados para esta semana serán suspendidos.

La alcaldesa, Sandra Cuevas, dio instrucciones para reinstalar los protocolos sanitarios en oficinas, deportivos y casa de cultura que maneja la administración de la alcaldía. Informó también que se darían cubrebocas en lugares públicos. Y fue por ello que la carrera "A la meta con Papá 5K", que se realizaría la mañana del domingo, se decidió suspender.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó que las alcaldías no son autoridades sanitarias competentes para suspender actividades o reinstalar el uso de cubrebocas en lugares abiertos, esto ante el accionar de la alcaldesa Sandra Cuevas.



Al ser cuestionada sobre el anuncio de la alcaldía Cuauhtémoc de posponer concentraciones y actividades públicas por el aumento de casos de coronavirus, la mandataria capitalina recordó que esta atribución recae únicamente en las autoridades sanitarias.



Las alcaldías no son autoridades sanitarias. En la Ciudad de México la autoridad sanitaria, pues está establecida por un Comité que coordina la Secretaría de Salud, del gobierno de la Ciudad de México, entonces, hasta ahora, no ha habido ninguna orientación de este tipo (suspender actividades). Es importante cuidarnos, seguirnos cuidando, pero, hasta ahora, el Comité de Salud de la Ciudad de México no ha establecido ninguna acción adicional que no sea las que ya se han dicho”, sostuvo.