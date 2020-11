Lamenta AMLO asesinatos de periodistas y luchadores sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las declaraciones de Beatriz Hernández, alcaldesa de Salamanca, Guanajuato, quien reclamara que el reportero Israel Vázquez Rangel fue imprudente, al acudir a una colonia peligrosa en la madrugada a cubrir una nota, y donde fue asesinado, el pasado 9 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó estas declaraciones, pues aseguró que las autoridades son responsables y no se debe de culpar a los ciudadanos.

"Creo que esas opiniones son incorrectas, echarle a la culpa a la gente, no, a nadie. O sea, las autoridades somos responsables, puede que no seamos los culpables, pero sí responsables. No hay que culpar a los ciudadanos", expuso.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal consideró lamentable el asesinato de periodistas, de luchadores sociales y de autoridades, en referencia al asesinato de Florisel Ríos, presidenta municipal de Jamapa, Veracruz.

"Es muy lamentable los asesinatos de periodistas y de luchadores sociales, de autoridades. Ahora en Veracruz asesinaron a la presidenta municipal de Jamapa, y se está haciendo la investigación, hemos estado pendiente de esto", dijo en Palacio Nacional.

“No somos culpables, pero sí responsables”, dice AMLO sobre asesinato de periodista en Guanajuato.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/7WaImXok0v — Latinus (@latinus_us) November 12, 2020

Vázquez Rangel, de 31 años, y reportero del diario digital "El Salmantino fue atacado con arma de fuego en la colonia Villa Salamanca 400, mientras cubría una noticia sobre fosas clandestinas. El reportero resultó herido y fue trasladado a un hospital, en donde posteriormente falleció.

Un día después del asesinato, la alcaldesa Beatriz Hernández generó indignación entre un grupo de periodistas que reclamaban justicia por la muerte del reportero al sugerir el riesgo al que se expuso al entrar a una colonia peligrosa.

"La verdad es que ir a las 6:00, 5:30 de la mañana a cubrir una nota a ese lugar que sabemos todos que es tan peligroso", dijo.

La alcaldesa comentó que en hechos (de violencia) "ni la Cruz Roja, ni las ambulancias llegan hasta que ya los elementos de seguridad se encuentran en el lugar".