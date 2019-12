La pasión de Alfonso Navarrete siempre fueron los aviones: Familia describe a piloto

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Alfonso Palomares Navarrete, nació el 12 de octubre de 1962 en Ciudad Obregón y se dedicaba a la navegación aérea desde hace más de 25 años.

Su pasión siempre fueron los aviones, pero no se dedicó a ello hasta los 30 años de edad, motivado por dos de sus hermanos, que también ejercen esta profesión.

Fue piloto particular durante muchos años y había trabajado para Aero Calafia en otras ocasiones, pero a principios de año se enlistó en la tropa aérea de la aerolínea nuevamente con rutas por Sonora y Baja California siendo Hermosillo y Guerrero Negro los destinos que cubría mayormente.

A la par de ser piloto, manejaba un negocio de limpieza y servicio a alfombras con el que sacaba adelante a su familia.

Padre de 3 hijos; Adelisa, de 26 años de edad, Alfonso de 24 y María Renée de 19 y viudo de Myrna Montoya, quien falleció el pasado mes de marzo de cáncer de páncreas.

Sentimos miedo e incertidumbre: Familia

La mayor de sus hijas, Adelisa Palomares Montoya, relató que las autoridades y la aerolínea les han compartido muy poco sobre lo sucedido en el accidente donde desapareció la avioneta que piloteaba su padre.

En general sentimos miedo e incertidumbre, no sabemos nada de él, ni de lo sucedido, resaltó.

"Nos han dicho muy poco la verdad, Calafia no nos contesta, de no ser por que en familia nos hemos estado moviendo no tendríamos conocimiento de nada. Ahorita tenemos la incertidumbre y fe de su estado de salud que es lo más importante, pero tenemos fe, de cierta forma, en que lo encontrarán con vida", expresó antes de que circulará el comunicado que confirmaba el fallecimiento de la tripulación de la avioneta.