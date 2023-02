"La pandemia está controlada", asegura Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras tres años del primer caso de Covid-19 confirmado en la Ciudad de México, la “pandemia está controlada”, asegura la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, precisó que fueron años muy difíciles, pero ahora no hay incremento en las hospitalizaciones, a pesar de que continúan los contagios.

"Al día de hoy está, no sé cuál sea el término epidemiológico, no sé si vaya a decir alguna palabra que no corresponda a la epidemiología, pero yo diría que está controlado: no hay incremento en hospitalizaciones, sí llega a haber contagios, pero los contagios se llegan a las entidades de salud, inclusive hay otros medicamentos que tiene disponible el sector salud", dijo.