La historia de amor pasional detrás de "Don't speak" de Gwen Stefani

CIUDAD DE MÉXICO.- La canción “Don’t Speak” de la banda No Doubt se convirtió en una canción predilecta de desamor en miles de fanáticos de la agrupación musical estadounidense.

Fue una de las canciones que más marcaron la apertura del nuevo milenio en voz de Gwen Stefani (entonces vocalista de la banda) acompañando a todas aquellas personas con mal de amor en su dolor. "You and me…" eran las palabras que daban inicio a la canción "Don't speak" de No Doubt.

Hoy en día recordamos y seguimos reproduciendo esta canción lanzada el 8 de abril de 1996; fue el tercer sencillo del tercer álbum de estudio de la banda llamado "Tragic kingdom".

Debido a la visita de Gwen Stefani como solista a México para presentarse en el festival Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez, miles de personas han tenido presente esta canción, esperando que Stefani la cante durante su show.

Una historia de amor pasional enmarca esta canción

Si bien parece un poco difícil de imaginar conociendo la canción, esta no era una letra de desamor originalmente, sino de amor pasional. Resulta que la cantante en aquellos años mantenía una relación amorosa con el bajista de la banda Tony Kanal, así que inició escribiendo una canción de amor basada en su relación. Lamentablemente las cosas no resultaron como esperaba la cantante en su relación y cada vez se hacía mayor el distanciamiento entre ambos, hasta que llego un día en que discutieron y decidió rehacer la letra.

Eric y yo fuimos al garage. Estaba enojada y muy irritada por la situación, así que me senté a reescribir toda la letra de la canción... esta solía ser más enérgica e inspirada en el rock de los setenta", dijo Gwen durante una entrevista para el medio inglés The Independient.

Tras el lanzamiento de la canción, se posicionó de manera inmediata en los primeros lugares de popularidad y para hacer la promoción de su sencillo la pareja tuvo que soportar los cuestionamientos de la prensa y aguantar los rumores de su relación amorosa, algo que no fue fácil comentó Tony.

Fue un desafío para los dos, la parte más difícil de eso fue tener un récord masivo que vendió 15 millones de copias en todo el mundo, viajar y tener que contestar en diferentes países preguntas sobre el tema, realmente eso volvería loco a cualquiera, pero el hecho de que hayamos superado todo eso es un verdadero testimonio de nuestra amistad y también de lo que significa 'No Doubt' para nosotros. No dejamos que nos separara como banda, seguimos adelante y nos hizo más fuertes", señaló Tony.

Fuera de toda la historia original que permitió existir a esta canción, todas y todos los fanáticos siguen reproduciendo hasta la fecha este clásico de éxito y nunca falta en las playlist para llorar males de amores o incluso dedicarle a tu ex. No cabe duda que esta canción va para la prosperidad y seguirá acompañando nuestros corazones rotos por muchísimo tiempo más.

