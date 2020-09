La censura de Calderón para prohibir mi libro "Felipe, el oscuro" fue de dictadura: Wornat

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes la periodista argentina Olga Wornat, en entrevista con Carmen Aristegui contó la historia detrás de su libro más reciente "Felipe, el oscuro. Secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México", el cual tuvo que esperar ocho años para ser publicado, ya que, dijo, sufrió amenazas y censura.

Asimismo, la escritora aseguró que en el mandato de quien declaró la "guerra contra el narcotráfico" (2006-2012) y el inicio de una crisis humanitaria de asesinatos a nivel nacional, Calderón Hinojosa recurrió a estrategias propias de una dictura al censurar y callar a la prensa, de la que forma parte.

En ese sentido, señaló que el expresidente realizó todo tipo de maniobras para impedir la impresión del libro. Muestra de ello, detalló, fue que durante mucho tiempo tanto ella como sus familiares fueron amagados por Genaro García Luna, entonces titular de Seguridad Publica (SSP). Quien, en complicidad con su “pandilla” la "persiguieron, amenazaron a sus hijos, a su asistente Édgar Monroy e, incluso, a la Editorial Planeta, la cual publicaría Felipe, el oscuro".

Relato la periodista:

Me tuve que ir de México con chaleco antibalas. Venía sufriendo una serie de episodios graves, me detenían siempre que entraba a México, me llevaban a la sala de la policía en el aeropuerto, me quedaba hasta tres horas sin celular, sin poder hablar con la embajada ni mi abogado”.