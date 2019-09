La Guardia Nacional está de "espectadora": Gobernador de Aguascalientes

AGUASCALIENTES.- El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, arremetió contra la funcionalidad de la Guardia Nacional asegurando que solo es “espectadora de los hechos de delincuencia organizada” que afectan a México.

El panista lanzó varias críticas a la recién denominada Guardia Nacional; explicó que si "nada más va estar de espectadora" no la quiere. Además refirió que la Policía Estatal ha "sacado la casta" y ha hecho detenciones importantes en Aguascalientes, lo mismo que espera del nuevo organismo promovido por la "Cuarta Transformación" de López Obrador.

“Una policía (Guardia Nacional) que nada más va a estar de espectadora, pues no queremos. La verdad es que nosotros y la Policía Estatal ha sacado la casta y ha hecho detenciones importantes, decomisos importantes; yo espero que la Guardia también tenga esos resultados, no olvidemos que en el tema del narcotráfico nosotros apoyamos a la federación y yo espero ver a la Guardia en ello”.

“Simplemente analicen los resultados que ha tenido la estatal en decomisos y detenciones que nada que ver con lo que pueda hacer ni la municipal ni la federación; a la federación hay que darle tiempo, pero ojalá quede muy claro el objetivo de la Guardia", puntualizó.



De acuerdo con Metropolitano Aguascalientes, Orozco Sandoval, quien estuvo presente en el Primer Informe de Gobierno, finalizó agradeciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que fuera honesto y aceptara que la seguridad sigue siendo un problema en el País.

“Él dijo que nos quedaba a deber en seguridad y está bien, se le acepta y se le reconoce su sinceridad, pero la Guardia no se ve, la verdad la Guardia solo viene a hacer presencia a algún evento o calles y la guardia que su función principal, entendamos que es la Policía Federal del país que tiene en la constitución sus objetivos muy bien definidos, que es el tema del combate al narcotráfico, a los cárteles y no se va a actuar en ese rubro, entonces no sé qué hace”.

Al término del evento, Sandoval señaló que continuará apoyando al Gobierno de México para garantizar el bienestar de las familias mexicanas, según destacó en un artículo NewsWeek México.

Con información de Metropolitano Aguascalientes.