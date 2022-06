En concierto, Karol G se molesta con fans que estaban sentados y usando sus celulares: "No me hagan sacarlos"

MÉXICO.- Karol G se encuentra ofreciendo su gira mundial Bichota Tour y, aunque ha destacado por sus espectaculares presentaciones, recientemente vivió un incómodo momento con un grupo de fans.

La cantante colombiana estaba dando su show cuando se sintió molesta por la actitud de algunos asistentes que se encontraban en un palco y no le prestaban atención, pues preferían ver sus celulares y permanecían sentados.

¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. ¿Y hablando por teléfono?, amor no. Eso, probablemente en cualquier otro concierto, mami, pero en el Bichota de Karol G, ¿sentada en un palco? ¡Hágame el hijo de put* favor!”, dijo la cantante.

De inmediato, los fans abuchearon a los asistentes y aunque la situación se volvió tensa, la cantante alivió el momento asegurándoles que daría un gran show para ponerlos a bailar y conseguir que dejaran sus celulares.

“No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar, porque entonces ya no nos entendemos. ¿Imagínese que yo la saque a bailar aquí después de que usted estaba sentada en esa silla que no ha calentado?, no va a bailar aquí bien despegada, sexy, mami, bichota…”, les dijo.

Finalmente, Karol G reanudó su presentación y la energía del público compensó la actitud indiferente de los tres fans en el palco.

Al estilo de Belinda

Usuarios de redes sociales recordaron que otros artistas pasaron por situaciones como esta, como fue el caso de Belinda quien llegó a “correr” a una de las asistentes de su concierto porque pensó que no estaba disfrutando el show.

“Yo creo que en esta canción, hasta esa niña fresa que ha estado sentada toda la noche, sin reaccionar, aburrida, con una cara así, hasta ella se va a parar. Si no te gusta el show, te puedes ir, eh”, dijo la intérprete de “Luz sin gravedad” en un concierto en Xalapa en 2016.