Juicio contra Donald Trump debe observarse con respeto: López Obrador

Ciudad de México (GH).- El proceso de juicio político en contra de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, debe ser observado con respeto, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proceso de Estados Unidos hay que observarlo pero con respeto, cualquier cuidado puede conocer lo que está sucediendo y los antecedentes sobre este caso. No es el primer juicio, han habido otros dos”, dijo.

López Obrador fue cuestionado durante la conferencia de prensa sobre con quién le va mejor a México, sí con republicanos o demócratas.

“Si son republicanos o demócratas y con quién nos va mejor, es relativo: nos fue bien con el presidente (Abraham) Lincon que era republicano y gobernaba México el presidente (Benito) Juárez. No nos fue muy bien, claro que no, con un presidente que ordenó la invasión a México, era demócrata. Nos fue bien con un demócrata en la época de la expropiación petrolera...ya sobre los últimos mejor no hablamos”, dijo.

López Obrador aseguró que a México le ha ido bien en su relación con Estados Unidos.

“La verdad es que a nosotros nos ha ido bien en la relación, nos han tratado con respeto tanto demócratas como republicanos, de manera muy especial hemos contado con la colaboración”, indicó.

Donald Trump, agregó, ha tenido “un buen trato” con México y una relación de cooperación, prueba de ello es la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).