Juez quita suspensión a Lozoya; podrán detenerlo

CDMX.- Un juez federal levantó la suspensión definitiva que impedía que las autoridades aprehendieran a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, por lavado de dinero.

El juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal indicó que Lozoya incumplió con todas y cada una de las condiciones que le fueron impuestas para conservar la suspensión definitiva que le fue concedida el pasado cinco de junio para evitar su detención.

Dichas condiciones consistieron en que en un lapso de tres días hábiles debía comparecer ante el juez de control del Reclusorio Norte que ordenó aprehenderlo por operaciones con recursos de procedencia ilícita, término que venció el martes de la semana pasada; acudir ante el juez de amparo a firmar los días lunes en un horario de 10:00 a 14:00 horas y exhibir una garantía por 500 mil pesos.



Sin embargo, el pasado 10 de junio por la noche, Emilio Lozoya informó a la opinión pública que decidió no comparecer ante el juez de control debido a que consideró que no existían las condiciones adecuadas para garantizar que no fuera aprehendido de manera irregular.



Toda vez que el quejoso… incumplió con todos los postulados impuestos por este juzgado federal… se deja sin efectos la suspensión definitiva concedida”, acordó hoy el juez según el expediente de amparo.



En consecuencia, la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ya ningún impedimento para aprehender al ex funcionario.

Aunque Gilda Lozoya, hermana del ex director de Pemex también contaba con una suspensión similar que la protegía contra su orden de aprehensión, este lunes el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito dio cuenta de un escrito en el que se desistió de la petición de la medida.



EL UNIVERSAL informó que los amparos de los hermanos Lozoya fueron acumulados en el Juzgado Octavo de Distrito, por lo que el desistimiento de Gilda Lozoya fue enviado a dicho órgano jurisdiccional.