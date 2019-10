Juez que lleva caso Rosario Robles liberó a presuntos miembros de la Unión Tepito

El juez de Control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, nuevamente saltó a la polémica al dejar en libertad anoche a 27 de los 32 presuntos integrantes del grupo criminal Unión Tepito, detenidos por la Marina y la policía local en la colonia Morelos.

Es el mismo que tiene a su cargo el caso de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a quien la acaba de ratificar la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.



Delgadillo Padierna se ha caracterizado por ser un juzgador duro en sus audiencias. Sin embargo, su parentesco con la diputada federal por Morena, Dolores Padierna Luna, quien es su tía, puso en entre dicho su imparcialidad en el caso de Rosario Robles, acusada de uso indebido del servicio público.

Durante la audiencia inicial de imputación contra los detenidos de Tepito, Delgadillo Padierna acusó que la versión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital sobre el operativo de captura está plagada de irregularidades y contradicciones, por lo que ordenó su libertad inmediata.



Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse esta mañana en su conferencia de prensa sobre la actuación de Delgadillo Padierna.

"Como es el juez del caso Rosario Robles y luego se apellida Padierna, etc,etc, entonces vámonos por la fácil, por encimita, por lo superficial, por el escándalo, por lo amarillo, por la nota roja", respondió a pregunta expresa.

El mandatario aseguró que ya no es así y que se esperará a la investigación que realizarán para saber lo que ocurrió en ese caso, ya que, dijo, "existe la versión de que se integraron mal las carpetas de investigación."Vamos a indagar para tener todos los elementos, la va a hacer tanto el Gobierno de la Ciudad y la Procuraduría General de Justicia."No lo pondría como lo más importante (el parentesco del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna), lo importante es ver cuáles son los argumentos por lo que se dejaron en libertad a estás personas", indicó."Hay que esperar, tenemos que actuar con mucha responsabilidad, no nos precipitemos."No podemos hacer juicios sumarios. Vamos a esperar, no hay nada que ocultar no somos iguales, no soy tapadera de nadie".