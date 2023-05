Joven mamá viraliza su secuestro junto a su bebé; un cártel las retuvo y la menor acabó en hospital

REYNOSA, Tamaulipas.- Por medio de TikTok, se viralizó el testimonio de la usuaria llamada Ivette Saldívar que narró su secuestro junto a su bebé.

Su hija y ella fueron víctimas de un cártel en Reynosa, Tamaulipas, uno de los estados en el que la cédula tiene presencia.

En el video que suma más de 6 millones 300 mil reproducciones, la joven relata cómo el 11 de marzo de 2013 fue privada de su libertad junto a su hija de tan solo tres meses de edad, después de ser interceptadas por camionetas blindadas en su unidad habitacional.

Según la víctima, tenía solo 18 años en el momento del secuestro, por lo que se siente agradecida por tener la oportunidad de contar su historia de supervivencia diez años después.

Siempre he sido una persona totalmente transparente con la gente que me rodea, mi hija y yo somos un milagro. Dios es grande, Dios escucha cuando pides con fe. Perdono a todas las personas que participaron en esto, me libero de cualquier carga que en ese tiempo dolía, perdono de corazón porque sé bien que Dios hace justicia.” se lee en la publicación donde colocó el video.