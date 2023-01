Joven madre narra abusos de su ex pareja y pide ayuda en redes en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Mujer narra abusos de su ex pareja y pide ayuda en redes.

A través de un video de Facebook, una joven de Puebla identificada como Jaiz Sarmiento acusó diversos abusos físicos y verbales que habría recibido de su expareja, el padre de su hijo de 6 años, al grado de que éste habría intentado matarla.

Hoy quiero alzar la voz!!!!!! Hoy quiero que me escuchen y no ser una más!!!!", se lee en la publicación que ya acumula más de 16 mil reproducciones.

"El día de hoy 19 de enero del 2023 mi agresor IRVING AGUILAR estuvo apunto de quitarme la vida, hoy estoy aquí con miedo ... pidiendo ayuda para que a nadie más le suceda esto y sobre todo no me pase nada a mi y a mi familia.

Ayúdenme a difundir y que se haga justicia por tantos años que he vivido violentada, esta persona siempre está armada es agresivo e impulsivo, todo el mundo lo sabe pero hoy decido que ya no más!!!!! Ya no más porque tengo por quien vivir y luchar!!!!", escribió.

 

Denuncia agresión de ex pareja

Según lo que narra entre sollozos, ella se encontraba al interior de una habitación, luego de que en la mañana discutiera con su expareja porque había golpeado a su hijo, cuando el hombre en cuestión irrumpió, tomó el celular de la chica y comenzó a azotarlo, y luego la ahorcó y comenzó a golpearla.

Posteriormente, explica, su hijo salió a la calle y pidió la ayuda de una chica que estaba pasando, y ella misma consiguió escapar y también pedir ayuda.

Y aclara que "yo nunca me imaginé que fuera a volver a agredirme de la forma en la que hoy lo hizo. Yo no podía hacer nada, no podía contactar a mi familia", además de explicar que su teléfono celular había quedado inutilizable.

Ex pareja prometía cambiar

También cuenta que se trata de una relación de varios años, donde su ahora expareja siempre fue muy agresiva, pero había prometido que iba a cambiar en repetidas ocasiones.

"Él tiene dos denuncias por violencia intrafamiliar", aclara, pero considera que éstas no han avanzado porque la familia de su agresor resuelve los conflictos "con dinero".

Y lo volvieron a hacer, porque los policías estaban afuera, y de un momento a otro nada más acudió a mi domicilio una juez en materia familiar para ponerle una orden de restricción de 30 días hacia mi persona y hacia mi familia, y obviamente que yo prosiga con la denuncia, que obviamente ya tiene dos carpetas".

Mujer teme por su vida

Jaiz Sarmiento confirmó a EL UNIVERSAL que, en efecto, prosiguió con la denuncia; no obstante, en el video acusa que:

Caemos en la corrupción, que los agresores andan por ahí, libres, sin que paguen lo que hacen. Hoy soy yo, y ahorita puedo contarlo y decirles lo que viví el día de hoy en la mañana, pero tal vez este video lo hubiera hecho alguien de mi familia, o mis amigas, o personas que me aprecian y me quieren hubieran ido a marchar enfrente de fiscalía para hacerme justicia".

Adicionalmente, narró los abusos de los que fue víctima durante los últimos meses, calificó a su expareja como machista, contó que él consumía drogas, y llamó a las mujeres a dejar este tipo de relaciones violentas en cuanto se presenten.